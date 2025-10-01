السلطات الروسية تعتقل نائب رئيس حزب يابلوكو المعارض

كشفت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال نائب رئيس حزب يابلوكو (تفاحة) المعارض النائب بمجلس دوما (نواب) موسكو سابقاً مكسيم كروغلوف، على خلفية رفع قضية جنائية بحقه لاتهامه بنشر "أخبار كاذبة" حول الجيش الروسي بموجب البند "دي" من المادة 207.3 من القانون الجنائي الروسي (نشر متعمد لأخبار كاذبة حول الجيش لدوافع العداوة أو الكراهية السياسية أو الأيديولوجية أو العنصرية أو الدينية).

وتشير رواية التحقيق إلى أن كروغلوف كان ينشر "أخباراً كاذبة" حول الجيش الروسي عبر قناته على "تليغرام"، بينما تتعلق القضية الجنائية بمنشورات له تعود إلى إبريل/نيسان 2022، من دون أن يُكشف عن فحواها على وجه الدقة. وفي حال إدانته، سيواجه كروغلوف السجن مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

وأثار اعتقال كروغلوف سخط الحزب، إذ قال نائب رئيس فرع "يابلوكو" في موسكو كيريل غونتشاروف لصحيفة "إر بي كا" الروسية: "نحن جميعاً مصدومون، لأن مكسيم ليس عضواً عادياً، بل هو نائب سابق بدوما موسكو، وكان لنشاطه طابع قانوني تماماً ولا يزال. يجب أن نعرف ما هي التهمة الموجهة إليه وعن أي منشور. لا اتصالات لنا مع مكسيم حالياً". وأوضح أن كروغلوف توجه أمس إلى العاصمة الشمالية الروسية سانت بطرسبورغ لزيارة أصدقائه. من جهتها، قالت محامية كروغلوف ناتاليا تيخونوفا: "كل ما نعلمه هو أنه يُنقل إلى موسكو".

ويعرف عن كروغلوف أنه عمل في أعوام 2019 - 2024 نائباً بدوما موسكو، وأصبح نائباً لرئيس الحزب في نهاية عام 2023. وفي عام 2024، رفضت لجنة الانتخابات تسجيل ترشيح كروغلوف الذي قاد حملته الانتخابية تحت شعار "نعم للسلام والحرية! نعم لاتفاق وقف إطلاق النار".

ويعد حزب يابلوكو، غير المتمثل في البرلمان الروسي حالياً، من القوى السياسية المحدودة التي تعارض الحرب في أوكرانيا من داخل روسيا، إذ دعا مؤسسه غريغوري يافلينسكي مراراً إلى تحقيق المصالحة بين الروس والأوكرانيين وفق نموذج المصالحة بين فرنسا وألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945). ومع ذلك، لم يسلم يافلينسكي من انتقادات المعارضة "غير النظامية" الروسية في المنفى في عام 2023 إثر تلميحه إلى إنهاء الحرب عبر تنازل أوكرانيا عن أراض.