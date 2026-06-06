السلطات الجزائرية تغلق فندقاً بعد حادثة "تدنيس العلم"

- أغلقت السلطات الجزائرية فندق "ذا ليغاسي" وسحبت رخصته بعد حادثة تدنيس العلم الوطني خلال فعالية نظمتها وكالة اتصال لنشطاء "تيك توك"، حيث تم عرض العلم على الأرضية بتقنية الانعكاس. - شكلت وزارة السياحة لجنة تحقيق ميدانية لاستقصاء الوقائع، مؤكدة عدم التساهل مع أي سلوك يمس برموز الدولة أو يخل بأخلاقيات المهنة، مع تطبيق صارم للإجراءات القانونية. - أثارت الحادثة استياءً واسعاً في الجزائر، مع مطالبات بمعاقبة المسؤولين عن الفعالية وإدارة الفندق، رغم محاولة الفندق التنصل من المسؤولية.

أعلنت السلطات الجزائرية عن إغلاق فندق "ذا ليغاسي" (The Legacy Hotel) الواقع في أعالي العاصمة وسحب رخصته، اليوم السبت، في أعقاب حادثة "تدنيس العلم" الوطني خلال فعالية نظمتها وكالة اتصال لصالح نشطاء على تطبيق "تيك توك". وقال بيانٌ لوزارة السياحة إنه تقرر في سياق هذه الحادثة "مباشرة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الولائية المختصة، وذلك بتنفيذ إجراء الغلق الفوري للفندق وسحب رخصة استغلاله".

وقالت الوزارة إنها شكلت لجنة تحقيق ميدانية لاستقصاء الوقائع وإعداد تقرير مفصل بشأنها، مشددة على "عدم التساهل مع أي سلوك أو تصرف من شأنه المساس برموز الدولة، أو الإخلال بالالتزامات وأخلاقيات المهنة المفروضة على المؤسسات الفندقية الملزَمة باحترامها القوانين والتنظيم وأخلاقيات المهنة، تحت طائلة التطبيق الصارم للإجراءات القانونية سارية المفعول".

وكان فيديو بُثَّ على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر نشطاءَ على تطبيق "تيك توك"، يقفون في قاعة خلال فعالية نظمتها وكالة اتصال، عُرض خلالها العلم الجزائري على الأرضية بتقنية الانعكاس، ما جعلهم يقفون على العلم، وهو فعل مجرَّم قانوناً بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وفي الغالب يثير المساس بالرموز الوطنية كالعلم حساسيةً بالغةً في الجزائر.

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وأثارت الحادثة موجة استياء واسعة في الجزائر، وتصاعدت المطالبات بمعاقبة المسؤولين عن الفعالية وكذا إدارة الفندق، على الرغم من أن هذه الأخيرة حاولت التنصل من الواقعة، وأصدرت الليلة الماضية بياناً حمَّلت فيه وكالة الاتصال والأنشطة "سكاي تو"، المنظِّمة للفعالية، مسؤولية ما جرى داخل القاعة المؤجَّرة لها.