السلطات الأردنية تمنع تنظيم مسيرة تضامن مع فلسطين وسط عمّان

- أعلن "الملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة وحماية الوطن" عن تأجيل مسيرة كانت مقررة في عمّان تحت شعار "دفاعاً عن الأقصى والمقدسات" بسبب منعها من محافظ العاصمة، مما أثار استنكار الملتقى واعتباره تضييقاً على الحريات العامة. - أشار الملتقى إلى أن قرار المنع يأتي في وقت تشهد فيه عواصم العالم تظاهرات داعمة لفلسطين، مما يعكس تضامناً دولياً متزايداً مع القضية الفلسطينية. - أكد البيان على التمسك بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً، مشيراً إلى استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد الفلسطينيين وتوسعاته في المنطقة.

أعلن "الملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة وحماية الوطن" في الأردن، في بيان اليوم الخميس، عن تأجيل مسيرة كان ينوي تنظيمها بعد صلاة ظهر غد الجمعة وسط العاصمة عمّان إلى إشعار آخر. ولم يحدد الملتقى موعداً جديداً لإقامة المسيرة التي اختار لها شعار "دفاعاً عن الأقصى والمقدسات، وضد الإبادة الصهيونية في فلسطين"، بعد قرار منعها من محافظ عمّان ياسر العدوان.

واستنكر الملتقى قرار الحكومة ممثلةً بمحافظ العاصمة منع المسيرة، معتبراً أن قرار المنع لا يمكن فصله عمّا وصفه بـ"التضييق على الحياة السياسية"، و"التراجع الممنهج عن الحريات العامة والديمقراطية". وأشار في بيانه إلى أن قرار منع المسيرة يأتي في وقت تشهد فيه عواصم العالم فعاليات وتظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، ورافضة للحرب في غزة، ما يعكس اتساع نطاق التضامن الدولي مع الفلسطينيين.

وأكد البيان التمسك بما كفله الدستور من حرية الرأي والتعبير، مشدداً على الالتزام بالحقوق الدستورية والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن. ولفت إلى أن قرار المنع يأتي في الوقت الذي يقوم فيه المستوطنون الإسرائيليون بتنفيذ الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، وإعلان مسؤولين إسرائيليين عن نيتهم السماح لليهود "الحريديم" الأكثر تطرفاً بحراسة المسجد الأقصى.

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وأضاف أنه يأتي في ظل استمرار ممارسات الاحتلال العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التي يقودها ضد الشعب الفلسطيني، وما يقوم به من عدوان على لبنان والأهداف التوسعية التي يسعى إليها وعلى رأسها تصريحات قيادته المجرمة ومشروعه الذي يستهدف ليس فلسطين فقط، وإنما عموم المنطقة، وتحديداً ما يتعلق بالأردن.