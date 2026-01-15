السفير الأميركي لدى لبنان يتفقد التغييرات والإجراءات في مرافق الدولة

- تكثف الولايات المتحدة جهودها في لبنان منذ وصول السفير ميشال عيسى، مع التركيز على دعم الجيش وتعزيز الرقابة على المرافق العامة لمكافحة الفساد وضمان عودة الإيرادات للدولة. - تركز الجهود الأمريكية على نزع سلاح حزب الله والإصلاحات الاقتصادية، خاصة في المؤسسات العامة، في سياق تنفيذ القرار الدولي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. - تتزامن هذه الجهود مع التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في مارس 2026 بباريس، حيث تشدد الولايات المتحدة على أهمية الإصلاحات الاقتصادية كشرط للدعم المالي.

تكثف الولايات المتحدة حراكها "الميداني" في لبنان منذ وصول السفير الأميركي لبناني الأصل ميشال عيسى إلى بيروت، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، لتسلّم مهامه رسمياً، إذ إلى جانب العمل على الملف العسكري الأمني، تبرز الجولات التفقدية التي تُجرى على المرافق العامة، ولا سيما شركة كهرباء لبنان ومرفأ بيروت، حيث مكامن الهدر والفساد.

وبعد الزيارة التي قام بها عيسى لشركة كهرباء لبنان أول من أمس الثلاثاء، جال السفير الأميركي، اليوم الخميس، على مرفأ بيروت، واطلع على الأعمال فيه، وآلات "السكانر" (أجهزة التفتيش) التي وصلت إليه، ونوّه بالإجراءات الرقابية المتخذة فيه، والتحسينات التي أُدخلت ويجري التركيز عليها. وشدد عيسى في تصريحات خلال الجولة، على ضرورة عودة العمل بشكل طبيعي إلى المرفأ ليكون بيد الدولة، وتذهب أمواله إلى الدولة حصراً، لا سرقة وهدراً وتهريباً، واصفاً الوضع في مرفأ بيروت بأنه "جيد جيداً"، مؤكداً أنّ "الولايات المتحدة هنا لدعم الجيش اللبناني وكل المصالح التي يحتاج إليها لبنان".

وأكد عيسى أنّ دعم الولايات المتحدة للبنان لم يتوقف، وزيارته اليوم للمرفأ "هدفها الاطلاع على ما يحصل فيه والتكنولوجيا المعتمدة، خصوصاً السكانر التي ننتظرها منذ زمن لتشغّل المرفأ بمستوى عالٍ"، مشدداً على حاجة لبنان إلى كلّ المقومات المطلوبة لسير البلد، منها الكهرباء، المياه، المرفأ، المطار، الجيش وغير ذلك، ولافتاً إلى أنه يحاول زيارة كل المناطق والمرافق لتحديد الأماكن التي تتطلب مساعدة، والسرعة التي تحتاجها الأعمال لتنفيذها.

تُعدّ الكهرباء المنتظمة عنصرًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.



في لقائه مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، شدّد السفير عيسى على التزام الولايات المتحدة بدعم جهود لبنان لتحديث قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الشركات الأميركية في… pic.twitter.com/YeDZoyHmOj — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) January 13, 2026

وتأتي هذه الجولات الميدانية في وقتٍ تركز فيه الولايات المتحدة على ملفين أساسيين في لبنان؛ هما نزع سلاح حزب الله، والإصلاحات الاقتصادية والمالية، وخصوصاً في المؤسسات العامة والمرافق التي من جهة تعاني من الهدر والفساد، ومن جهة ثانية يُتهم حزب الله بالسيطرة عليها وجعلها ممرّات للسلاح والمال، الأمر الذي ينفيه الحزب، وهو ما ترجم بالتغييرات التي طاولت بعض المرافق، ولا سيما مطار بيروت الدولي، منذ بدء عهد الرئيس جوزاف عون وحكومة نواف سلام، قبل عام تقريباً، وزادت وتيرتها تنفيذاً للقرار الدولي 1701، ولاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وتتزامن هذه الجولات أيضاً مع المؤتمر المرتقب لدعم الجيش اللبناني، الذي اتُّفِق، أمس الأربعاء، على انعقاده في 5 مارس/ آذار المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، من دون حسم الدول المشاركة فيه بعد، والذي يعوّل عليه لبنان لحشد أوسع مساعدات للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، بما يمكّنها من القيام بالمهام المطلوبة في إطار حصرية السلاح، وحفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية.

في الإطار، يقول مصدر دبلوماسي أميركي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجولات التي يقوم بها السفير الأميركي، والتي ستطاول مؤسسات ومرافق أخرى في مرحلة مقبلة، مهمة جداً، لأن المطلوب إجراء معاينة واطلاع ميداني على الخطوات التي تقوم بها الدولة اللبنانية، والتطورات التي تحصل، والمطلوبة في سياق مسار الإصلاحات، كما والنواقص والحاجات". ويشدد المصدر على أن "الإصلاحات هي بالأهمية نفسها لملف السلاح، ولبنان عانى على مرّ عقود من الهدر والفساد، وخصوصاً في قطاعات أساسية، ولم يستفد منها الشعب اللبناني ومن الدعم الخارجي الذي قُدّم، من هنا، فإن الدعم النقدي مرتبط بإصلاحات جدية تعيد لبنان إلى سكة التعافي والنهوض الاقتصادي"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستدعم كل جهود الإصلاح التي تقوم بها الدولة اللبنانية في أي قطاع كان.

ويؤكد المصدر أن "أميركا لم تتوقف يوماً عن دعم لبنان، وبخاصة الجيش اللبناني، وستواصل ذلك، خصوصاً في هذه المرحلة بالذات، وهي تعمل مع الشركاء على تأمين الدعم المطلوب من خلال المؤتمر الذي تقرّر في 5 مارس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، فمن المهم أن ينفذ الجيش خطته بأسرع وقت ممكن من أجل تثبيت الاستقرار".