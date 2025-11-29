السفير الأميركي في لبنان: إسرائيل لا تحتاج إذناً منا للدفاع عن نفسها

- أكد السفير الأميركي الجديد لدى لبنان، ميشال عيسى، أن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أهمية نزع سلاح حزب الله لاستعادة سلطة الدولة في لبنان. - جاءت تصريحات عيسى بعد اغتيال إسرائيل لقياديين في حزب الله، حيث تدعم الولايات المتحدة تحقيق سلام مستدام بين لبنان وإسرائيل، مع التركيز على وقف نشاط الوكلاء الإيرانيين. - رغم تصاعد الهجمات الإسرائيلية، ترى الولايات المتحدة سيناريو متفائلاً قد يجبر لبنان على الدخول في مفاوضات سياسية مع إسرائيل والانضمام إلى "اتفاقيات إبراهيم".

قال السفير الأميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى إن "إسرائيل لا تحتاج إذناً من الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها"، مشيراً إلى أن تل أبيب تقدّر احتياجاتها الأمنية بنفسها، وستتخذ كل الوسائل التي تراها مناسبة لحماية مواطنيها، وهي لا تحتاج إذناً من الولايات المتحدة لفعل ذلك، وفق ما نقلته عنه صحيفة "هآرتس" اليوم السبت.

ولفت عيسى إلى أن الإدارة الأميركية على تواصل كامل مع الحكومة اللبنانية، وتحثّها على تنفيذ "القرار التاريخي" القاضي بنزع سلاح حزب الله. وطبقاً للسفير الجديد، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بتنفيذ القرار "الضروري لاستعادة سلطة الدولة في لبنان وضمان مستقبل الأخير". وفيما رفض عيسى الرد على أسئلة بشأن احتمال صوغ اتفاق دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان، لفت في مقابلة مع الصحيفة العبرية إلى أن "نزع سلاح حزب الله وسائر التنظيمات الإرهابية في لبنان، ووقف نشاط الوكلاء التابعين لإيران على نطاق أوسع، هي خطوات أساسية لضمان السلام في لبنان وفي المنطقة بأسرها"، على حدّ تعبيره.

وجاءت تصريحات عيسى بعد أيام معدودة من اغتيال إسرائيل رئيس هيئة أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي وأربعة قياديين آخرين في الحزب، فضلاً عن جرح عشرات اللبنانيين في غارة استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد الماضي. وكان عيسى قد تسلّم منصبه في السفارة الأميركية في بيروت قبل نحو أسبوعين، إلى جانب منصب القائم بأعمال المبعوث الأميركي الخاص للمنطقة توم برّاك. وإلى جانب عيسى، عادت أيضاً إلى الساحة اللبنانية قبل عدة أشهر مورغان أورتاغوس، نائبة ستيف ويتكوف السابقة، وذلك بالتوازي مع عملها في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وقد زارت أورتاغوس هذا الأسبوع باريس والتقت مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن-كلير لوجاندر.

وفي ردٍّ على سؤال بشأن أهداف الولايات المتحدة وأولوياتها في لبنان، قال السفير الجديد إن الإدارة الأميركية تركز على تحقيق "سلام مستدام بين لبنان وإسرائيل ودعم سيادة لبنان". ولتحقيق ذلك، بحسبه، "من الضروري وقف نشاط الوكلاء التابعين لإيران ونزع سلاح حزب الله وسائر التنظيمات الأخرى في البلاد". وأضاف أن الإدارة تعمل كذلك على "ضمان مستقبل من السلام والازدهار عبر تعزيز الفرص التجارية للأميركيين في لبنان وكذلك مع شركاء لبنانيين".

وحظي اغتيال الطبطبائي بدعم واضح من واشنطن، فعلى الرغم من أن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية زعموا أنهم لم يُبلّغوا مسبقاً بالهجوم، فإنهم أوضحوا في محادثات مع "هآرتس" ومع وسائل إعلام عبرية أخرى أن إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان سياستهما تجاه حزب الله. وبحسب الصحيفة، فإنه في الوقت الراهن، تتبنّى إدارة ترامب نهج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، القائم على أنه "يمكن فرض السلام على لبنان بالقوة"، فيما تعتقد واشنطن أنه "يمكن إجبار الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله، وأن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، قد تدفعهما إلى القيام بذلك".

إلى ذلك، رأت الصحيفة أنه رغم إدراك أن الهجمات الأخيرة قد تتصاعد وتتفاقم خطورتها، ترى الولايات المتحدة أيضاً "سيناريو متفائلاً"، يُحتمل فيه أن تُجبر الهجمات رئيس لبنان جوزاف عون على الاختيار: إما الحرب، وإما الدخول في مفاوضات سياسية مع إسرائيل، وإقامة تطبيع، والانضمام إلى "اتفاقيات إبراهيم".