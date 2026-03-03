السفارة الأميركية في الرياض تعلن تعرضها لهجوم بمسيّرتين

- تعرضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بطائرتين مسيّرتين، مما أدى إلى حريق محدود وأضرار مادية بسيطة، وأُغلقت السفارة وأُلغيت جميع المواعيد. - اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية 8 مسيّرات في الرياض والخرج، وأوصت السفارة الأمريكية مواطنيها بالبقاء في منازلهم وتجنب السفر غير الضروري. - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى رد قريب على الهجمات الإيرانية، بينما أغلقت السفارة الأمريكية في الكويت أبوابها بسبب التوترات الإقليمية.

أكدت السفارة الأميركية في الرياض، اليوم الثلاثاء، تعرضها لهجوم، وذلك بعد أن أفادت وزارة الدفاع السعودية بوقوع حريق "محدود" عقب غارة جوية بطائرة مسيّرة. وقالت السفارة في بيان إنّ "البعثة الأميركية في المملكة العربية السعودية مغلقة يوم الثلاثاء. وقد أُلغيت جميع مواعيد المواطنين الأميركيين، سواء كانت روتينية أو طارئة". وأضافت: "يُرجى تجنب السفارة حتى إشعار آخر بسبب هجوم على منشآتها".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، اليوم، "تعرّض السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج من ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى"، وذلك بعد وقت قصير من سماع دوي انفجارات وتصاعد الدخان فوق الحي الدبلوماسي الذي يضم مقار السفارات وسكن الدبلوماسيين الأجانب، بحسب أربعة شهود عيان. وأفاد شاهدا عيان "فرانس برس" بأنّ سيارات الإطفاء هرعت إلى موقع السفارة الذي أُخلي على الفور.

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى. pic.twitter.com/YuCukrePkH — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 3, 2026

من جانبه، أفاد مصدر مقرب من الجيش للوكالة بأنّ قوات الدفاع الجوي اعترضت 4 مسيّرات فوق الحي الدبلوماسي. وعلى الأثر، أوصت السفارة الأميركية في السعودية مواطنيها بالبقاء في منازلهم في الرياض، وجدة (غرب)، والظهران (شرق)، وقيّدت السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة. وباتت السفارة الأميركية في الرياض ثاني سفارة أميركية في الخليج تتعرض لهجوم بعدما تعرضت سفارة واشنطن لدى الكويت لهجوم بمسيرات الاثنين، على ما أفاد ثلاثة دبلوماسيين "فرانس برس".

تعرض السفارة الأميركية في العاصمة #السعودية #الرياض الى هجوم قبل قليل، وتقول وزارة الدفاع السعودية انه ترك اضرارًا طفيفة، وكان المبنى خاليًا وفق مصدر دبلوماسي. pic.twitter.com/b1jwReB5Fd — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) March 3, 2026

وأعلن المالكي اعتراض 8 مسيّرات بالقرب من العاصمة الرياض ومدينة الخرج التي تضم قاعدة الأمير سلطان الجوية. وقال في منشور عبر منصة إكس، إنه "تم اعتراض وتدمير 8 مسيّرات بالقرب من مدينتي الرياض والخرج"، دون مزيد من التفاصيل. ومدينة الخرج تتبع لمنطقة الرياض وتضم قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وفي أول تعليق له على الهجمات الإيرانية التي استهدفت السفارة الأميركية في الرياض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

في حديث لشبكة نيوزنيشن: "ستعرفون قريباً ردنا". يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السفارة الأميركية في الكويت، اليوم، إغلاق أبوابها إلى أجل غير مسمّى بسبب "التوترات الإقليمية". وكانت السفارة قد دعت أمس الاثنين إلى عدم التوجه إلى مبنى السفارة، فيما أشارت "فرانس برس" إلى تصاعد أعمدة الدخان من مقرّها، في اليوم الثالث من الضربات الإيرانية على دول الخليج رداً على الهجوم الأميركي الإسرائيلي

وأوردت السفارة في تحذير على موقعها: "لا يزال هناك تهديد مستمر بشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة فوق الكويت. لا تتوجهوا إلى السفارة. احتموا في مساكنكم في الطوابق السفلية المتاحة بعيداً عن النوافذ. لا تخرجوا". وأضاف البيان: "يلتزم موظفو السفارة الأميركية بالاحتماء في أماكنهم".

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)