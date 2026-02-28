السفارة الأميركية في الأردن تدعو رعاياها إلى اتباع إجراءات احترازية

- السفارة الأميركية في الأردن تطبق إجراءات احترازية تطالب موظفيها والمواطنين الأميركيين بالبقاء في أماكنهم، وتجنب التجمعات، مع التأكد من توفر المستلزمات الأساسية، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للتحديثات. - مديرية الأمن العام الأردنية تنصح السكان بالالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل الاحتماء عند سماع صفارات الإنذار، وتجنب الأماكن المكشوفة، والإبلاغ عن الأجسام الغريبة عبر رقم الطوارئ (911). - التأكيد على أهمية عدم نشر الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، لضمان سلامة المواطنين وتمكين الأجهزة المختصة من أداء مهامها بكفاءة.

أعلنت السفارة الأميركية في الأردن، اليوم السبت، تطبيق إجراءات احترازية تقضي ببقاء جميع موظفيها في أماكن إقامتهم حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب الهجمات الأميركية – الإسرائيلية الواسعة على طهران. ودعت السفارة المواطنين الأميركيين الموجودين في المملكة إلى الالتزام بالإجراء ذاته، في إطار تدابير السلامة والاحتياط.

ودعت السفارة، في تنبيه أمني، رعاياها إلى الاحتماء في مكان آمن داخل منازلهم أو في مبانٍ آمنة أخرى، مع التأكد من وجود كميات كافية من الطعام والمياه والأدوية وسائر والمستلزمات الأساسية. كذلك نصحت بتجنب أماكن المظاهرات والتجمعات، والحفاظ على الهدوء والانتباه للمحيط، إضافة إلى متابعة وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على آخر المستجدات والاستعداد لتعديل الخطط عند الحاجة.

وشددت السفارة على أهمية إبقاء الهواتف مشحونة والتواصل مع العائلة والأصدقاء لإبلاغهم بالوضع، داعية إلى الاتصال برقم الطوارئ الأردني (911) في حال التعرض لخطر مباشر. كذلك دعت المواطنين الأميركيين إلى التسجيل في برنامج المسافرين الذكي بهدف تلقي التحديثات والتنبيهات الأمنية المتعلقة بالأوضاع في الأردن.

من جهتها، دعت مديرية الأمن العام الأردنية السكان إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، مؤكدة أن صفارات الإنذار ستُطلق عند الضرورة حتى الساعة الواحدة. وأوصت السكان بالبقاء في أماكنهم عند سماع الإنذار، والاحتماء بأقرب مبنى في حال وجودهم خارج المنزل، مع الابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة.

وشددت مديرية الأمن على عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو متفجرة أو متساقطة، وعدم لمسها أو التجمهر حولها، وضرورة الإبلاغ الفوري عبر هاتف الطوارئ (911)، إلى جانب تجنب نشر الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدة أن التزام هذه التعليمات يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتمكين الأجهزة المختصة من أداء مهامها بكفاءة.