السفارة الأميركية تعلن البدء بتقديم خدمات قنصلية في مستوطنات الضفة

أخبار
رام الله

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
24 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 22:42 (توقيت القدس)
شرطة الاحتلال قرب مستوطنة معاليم أدوميم 14 أغسطس 2025 (Getty)
شرطة الاحتلال قرب مستوطنة معاليه أدوميم، 14 أغسطس 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- توسيع الخدمات القنصلية الأميركية: أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل عن تقديم خدمات قنصلية روتينية في مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك جوازات السفر، مما يعكس انفتاحاً أميركياً تجاه الواقع الاستيطاني.

- ترحيب إسرائيلي بالقرار: وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار بالتاريخي، مشيرة إلى أنه يعزز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، رغم التنديد العربي والدولي بتصريحات السفير الأميركي مايك هاكابي.

- الاستيطان والقانون الدولي: المستوطنات في الضفة الغربية تُعتبر غير قانونية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتُعد عقبة أمام حل الدولتين.

أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل، مساء الثلاثاء، أنها ستبدأ تقديم خدمات قنصلية روتينية للمواطنين الأميركيين، بما في ذلك خدمات جوازات السفر، في عدد من المواقع، بينها مستوطنات في الضفة الغربية. وجاء في بيان نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي أن موظفي الشؤون القنصلية سيوفرون خدمات جوازات السفر في مستوطنة "إفرات" يوم الجمعة 27 فبراير/شباط، على أن تتبعها زيارات ميدانية خلال الشهرَين المقبلَين إلى مواقع أخرى، من بينها بيتار عيليت، إلى جانب رام الله وحيفا والقدس ونتانيا وبيت شيمش، وأوضحت السفارة أنها ستكون في كل موقع ليوم واحد فقط، داعية الراغبين إلى متابعة الإعلانات اللاحقة لمعرفة آلية حجز المواعيد.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقرار، الذي وصفته بـ"التاريخي"، والذي يشمل توسيع الخدمات القنصلية للمواطنين الأميركيين في الضفة الغربية، معلنة شكرها للولايات المتحدة الأميركية. وفي تغريدة على موقع "إكس"، قالت الخارجية الإسرائيلية إن "القرار يجعل العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أقرب وأقوى من أي وقت مضى".

ويأتي هذا القرار بعد أيام فقط من تصريحات أدلى بها السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أثارت تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، إذ قال في مقابلة أجراها مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، الجمعة، إنه لا يرى بأساً في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مستنداً في ذلك إلى تفسيرات دينية ومزاعم بـ"حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات".
تقارير عربية
التحديثات الحية

تنديد عربي وإسلامي بتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

ويشير توسيع نطاق الخدمات القنصلية الأميركية ليشمل مستوطنات في الضفة الغربية إلى مقاربة أميركية أكثر انفتاحاً تجاه الواقع الاستيطاني، مقارنة بمواقف إدارات أميركية سابقة كانت تؤكد علناً رفضها للاستيطان واعتباره غير شرعي وعقبة أمام عملية السلام.

وتعد المستوطنات المقامة في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيّما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، الذي أكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 "لا يتمتع بأي شرعية قانونية" ويشكل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي، ودعا إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، كما تعتبر غالبية دول العالم الضفة الغربية أرضاً محتلة، وتتعامل مع الاستيطان بوصفه عقبةً رئيسية أمام حل الدولتَين.

دلالات
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
رصد
مباشر

نشر 150 طائرة أميركية في أوروبا والمنطقة مع تصاعد التوتر مع إيران

عناصر الجيش السوري في الرقة، 23 يناير 2026 (عز الدين القاسم/ الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الأمن السوري يعلن تفكيك خلية لـ"داعش" غربي الرقة بعد هجمات دامية

التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

طهران قبل مفاوضات جنيف: تهديد بـ"حرب مكلفة" ورهان على الدبلوماسية