السعودية: عيدروس الزبيدي هرب بواسطة سفينة إلى أرض الصومال

- فرّ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي، وآخرون إلى أرض الصومال عبر سفينة، بعد إعلان الرياض عن هروبه قبل مباحثات مقررة في السعودية بشأن الأحداث في جنوب وشرق اليمن. - استخدمت المجموعة طائرة "اليوشن" تحت إشراف ضباط إماراتيين، حيث أقلعت من مقديشو باتجاه الخليج العربي، مع إغلاق نظام التعريف خلال الرحلة، وهبطت في مطار الريف العسكري في أبوظبي. - السفينة التي استخدمت في الهروب تحمل علم "سانت كيتس ونيفيس"، وهو نفس علم السفينة التي نقلت أسلحة إلى ميناء المكلا وتعرضت لقصف سعودي.

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اليوم الخميس أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليميني عيدروس الزبيدي وآخرين فرّوا إلى أرض الصومال بواسطة سفينة، وذلك بعد يوم من إعلان الرياض "هروب" الأخير قبل رحلة مقررة إلى السعودية لبدء مباحثات بشأن الأحداث الأخيرة في جنوب وشرق اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية، تركي المالكي، في بيان على "إكس"، إن "عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا ليلًا عبر سفينة من ميناء عدن باتجاه (إقليم أرض الصومال) في جمهورية الصومال الاتحادية بعد منتصف الليل يوم 7 يناير، وقاموا بإغلاق نظام التعريف ووصلوا إلى ميناء (بربرة) في حوالي الساعة (1200) ظهرًا".

وأضاف المتحدث أن "معلومات استخبارية" أظهرت أن الزبيدي "اتصل بضابط يكنى (أبو سعيد) اللواء عوض سعيد مصبح الأحبابي، قائد العمليات المشتركة الإماراتية، وأبلغه أنهم وصلوا، وكان في انتظارهم طائرة من نوع (اليوشن) والتي أقلعت دون تحديد جهة المغادرة بعد أن أقلت عيدروس ومن معه تحت إشراف ضباط إماراتيين، ثم هبطت في مطار (مقديشو) عند الساعة (1515)، وانتظرت في المطار لمدة ساعة وغادرت عند الساعة (1617) باتجاه الخليج العربي مرورًا ببحر العرب دون تحديد جهة الوصول"، لافتا إلى أنه "تم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عُمان، وإعادة تشغيله قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار (الريف) العسكري في أبوظبي".

وتابع المتحدث أن "هذا النوع من الطائرات يستخدم باستمرار في مناطق الصراع وعلى مسارات دول (ليبيا/ إثيوبيا/ الصومال)". وأشار البيان إلى أن "تسجيل السفينة (التي فر فيها الزبيدي) أظهر أنها تحمل علم (سانت كيتس ونيفيس)، وهو ذات علم السفينة (غير لاند) التي نقلت عربات القتال والأسلحة إلى ميناء المكلا قادمة من ميناء الفجيرة"، وتعرضت عند وصولها لقصف سعودي.

ولفت البيان إلى أن قوات التحالف "لا تزال تتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين كانوا آخر من التقى مع عيدروس الزبيدي قبل هروبه من عدن ومنهم، أحمد حامد (ملمس) (محافظ عدن السابق) ومحسن الوالي (قائد قوات الحزام الأمنية في عدن) الذين انقطعت الاتصالات بهما".