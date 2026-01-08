السعودية: عيدروس الزبيدي هرب إلى الإمارات مروراً بأرض الصومال

أخبار
عدن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
08 يناير 2026   |  آخر تحديث: 07:47 (توقيت القدس)
عيدروس الزبيدي / 27 سبتمبر 2025 (إكس)
عيدروس الزبيدي، 27 سبتمبر 2025 (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن فرار عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى أرض الصومال عبر سفينة من ميناء عدن، حيث وصل إلى ميناء بربرة في الصومال.
- أظهرت معلومات استخبارية أن الزبيدي تواصل مع ضابط إماراتي، وتم نقله بطائرة إليوشن إلى مطار مقديشو، ثم إلى مطار الريف العسكري في أبوظبي، مع إغلاق نظام التعريف خلال الرحلة.
- السفينة التي استخدمها الزبيدي تحمل علم سانت كيتس ونيفيس، وهي نفس السفينة التي نقلت أسلحة إلى ميناء المكلا وتعرضت لقصف سعودي. التحالف يواصل متابعة مصير الأشخاص المرتبطين بالزبيدي.

أشار التحالف إلى أن الزبيدي نسق مع ضباط إماراتيين عملية الهروب

الزبيدي وصل بسفينة إلى أرض الصومال ثم إلى مقديشو

طائرة أقلّت الزبيدي من مقديشو حطت بمطار الريف العسكري في أبوظبي

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أنّ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي وآخرين فرّوا إلى أرض الصومال بسفينة، وذلك بعد يوم من إعلان الرياض "هروب" الأخير قبل رحلة مقررة إلى السعودية لبدء مباحثات بشأن الأحداث الأخيرة في جنوب وشرق اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية، تركي المالكي، في بيان على "إكس"، إنّ "عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا ليلاً عبر سفينة من ميناء عدن باتجاه (إقليم أرض الصومال) في جمهورية الصومال الاتحادية بعد منتصف الليل يوم 7 يناير/ كانون الثاني، وقاموا بإغلاق نظام التعريف ووصلوا إلى ميناء (بربرة) في حوالي الساعة (12:00) ظهراً".

وأضاف المتحدث أنّ "معلومات استخبارية" أظهرت أنّ الزبيدي "اتصل بضابط يكنى (أبو سعيد) اللواء عوض سعيد مصبح الأحبابي، قائد العمليات المشتركة الإماراتية، وأبلغه بأنهم وصلوا، وكان في انتظارهم طائرة من نوع (إليوشن) والتي أقلعت دون تحديد جهة المغادرة بعد أن أقلّت عيدروس ومن معه تحت إشراف ضباط إماراتيين، ثم هبطت في مطار (مقديشو) عند الساعة (15:15)، وانتظرت في المطار لمدة ساعة وغادرت عند الساعة (16:17) باتجاه الخليج العربي مروراً ببحر العرب دون تحديد جهة الوصول"، لافتاً إلى أنه "تم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عُمان، وإعادة تشغيله قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار (الريف) العسكري في أبوظبي" عاصمة الإمارات.

عيدروس الزبيدي (تويتر)

شخصيات

عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني

وتابع المتحدث أنّ "هذا النوع من الطائرات يستخدم باستمرار في مناطق الصراع وعلى مسارات دول (ليبيا/ إثيوبيا/ الصومال)". وأشار البيان إلى أنّ "تسجيل السفينة (التي فر فيها الزبيدي) أظهر أنها تحمل علم (سانت كيتس ونيفيس)، وهو ذات علم السفينة (غير لاند) التي نقلت عربات القتال والأسلحة إلى ميناء المكلا قادمة من ميناء الفجيرة"، وتعرّضت عند وصولها لقصف سعودي.

ولفت البيان إلى أن قوات التحالف "لا تزال تتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين كانوا آخر من التقى مع عيدروس الزبيدي قبل هروبه من عدن ومنهم، أحمد حامد (ملمس) (محافظ عدن السابق) ومحسن الوالي (قائد قوات الحزام الأمنية في عدن) اللذان انقطعت الاتصالات بهما".

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
ديلسي رودريغيز خلال مؤتمر صحفي في كاراكاس. 11 أغسطس 2025 (خوان باريتو/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

رئيسة فنزويلا بالوكالة: الهجوم الأميركي أفسد العلاقات بين البلدين

جيل بارندولار (مركز دراسات فن الحكم بالجامعة الكاثوليكية الأميركية)
التحديثات الحية
مقابلات
مباشر

خبير أميركي لـ"العربي الجديد": ترامب يجعل العالم أقل استقراراً

ساعر وعبد الرحمن محمد عبدالله، هرجيسا، 6 يناير 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

زيارة ساعر إلى أرض الصومال تكسر توازنات القرن الأفريقي