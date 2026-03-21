السعودية تُمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة للمغادرة

- أعلنت السعودية طرد الملحق العسكري الإيراني وثلاثة من أعضاء البعثة من أراضيها خلال 24 ساعة، بسبب تصاعد التوترات واستهداف إيران لدول المنطقة. - أدانت السعودية الاعتداءات الإيرانية المتكررة على سيادتها ودول الخليج، معتبرةً ذلك انتهاكاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، ومؤكدةً أن أفعال إيران لا تعكس أقوالها. - يأتي القرار السعودي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، مما يعكس توجهاً لاتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة تجاه طهران.

أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، إشعار الملحق العسكري في سفارة إيران لدى الرياض، إلى جانب ثلاثة من أعضاء طاقم البعثة، بضرورة مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة، بعد اعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وذلك على خلفية التصعيد والتوترات الأخيرة، ومواصلة إيران استهداف دول في المنطقة على خلفية حربها مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

وجددت السعودية، في بيان نشرته وزارة الخارجية، إدانة المملكة "القاطعة للاعتداءات الإيرانية السافرة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية"، مضيفةً أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل استهداف المملكة العربية السعودية وسيادتها وأعيانها المدنية والمدنيين والمصالح الاقتصادية والمقرات الدبلوماسية في المملكة"، مؤكدةً أن هذا "يمثل انتهاكاً صريحاً لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، واتفاق بكين، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) (2023)، ويتنافى مع الأخلاق الإسلامية وقيم الدين الإسلامي، ومما يزيده الجانب الإيراني استمراراً بما يؤكد أنه أقوال لا تعكسها الأفعال".

وكانت دولة قطر قد أعلنت، يوم الأربعاء، اعتبار الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية، إلى جانب العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مطالبةً بمغادرتهم أراضيها خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنها سلّمت مذكرة رسمية إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدوحة تتضمن هذا القرار، وذلك خلال اجتماع جمع مدير إدارة المراسم في الوزارة إبراهيم يوسف فخرو بالسفير الإيراني علي صالح آبادي.

ويأتي القرار السعودي في سياق تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب الدائرة بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، والتي امتدت تداعياتها إلى دول الخليج عبر هجمات واستهدافات لمنشآت حيوية وممرات بحرية. كما يعكس القرار اتجاهاً لاتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة تجاه طهران، بعد سلسلة مواقف مماثلة، في ظل مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتأثيره على أمن المنطقة واستقرارها.