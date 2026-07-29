السعودية تنفّذ ضربات على أهداف لمليشيات مدعومة من إيران في العراق

- نفذت السعودية والولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد مواقع مليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت بترولية سعودية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحشد الشعبي. - أدانت الرئاسة العراقية القصف واعتبرته انتهاكاً للسيادة، وألغيت زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية. أصدرت السفارة الأميركية تحذيراً لرعاياها، بينما دعت قطر والكويت إلى دعم السعودية. - حذر خبراء من مخاطر التصعيد العسكري، مشددين على أهمية القنوات الدبلوماسية. وأكدت السعودية والكويت وقطر على حق المملكة في الدفاع عن نفسها، وبدأت بغداد تحقيقاً مشتركاً مع الرياض.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة السعودية نفذت، بالتنسيق المشترك مع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لمليشيات موالية لإيران على الأراضي العراقية، وذلك رداً على استهداف هذه المليشيات منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيّرة الأيام الماضية، فيما أعلنت فصائل عراقية سقوط قتلى وجرحى في صفوفها نتيجة الغارات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت السعودية إلى تنفيذ هذه الضربات تحديداً في هذا التوقيت؟ ما هي ردود الفعل المتوقعة من الفصائل العراقية المدعومة من إيران على هذه الضربات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشدد المالكي على حق المملكة في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين، مستنداً إلى حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن السعودية لا تسعى للتصعيد، لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي الاثنين (١٣ صفر ١٤٤٨هـ) والثلاثاء ( ١٤ صفر ١٤٤٨هـ) الموافقين ( ٢٧- ٢٨ يوليو ٢٠٢٦م) من أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت… pic.twitter.com/0Pei5KwSkQ — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 29, 2026

قتلى وجرحى في الهجمات

من جهتها، أصدرت هيئة الحشد الشعبي بياناً قالت فيه إن عدداً من مقراتها في مناطق متفرقة من العراق تعرّض، صباح اليوم الأربعاء، لهجمات "إرهابية غادرة" شنتها "القوات الأميركية والسعودية". وأفاد البيان بمقتل 20 من عناصر "الحشد الشعبي" وإصابة 32 آخرين بالقصف السعودي ــ الأميركي، مشيراً إلى تعرّض مقرات الحشد في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى، لقصف سعودي أميركي.

وكشف مسؤولون عراقيون في العاصمة بغداد، لـ"العربي الجديد"، مواقع المعسكرات والثكنات العسكرية التابعة للفصائل التي استُهدفت فجر الأربعاء. ووفقاً لمسؤول أمني عراقي في بغداد، فإن الهجمات طاولت مقرات تابعة لفصائل كتائب حزب الله، والنجباء، وبدر، وسيد الشهداء، وحشد الشبك، وأنصار الله الأوفياء، وهي عبارة عن معسكرات إيواء ومخازن أسلحة ومعدات، مضيفاً أن جميع تلك المواقع مدرجة ضمن معسكرات "الحشد الشعبي"، لكنها، بطبيعة الحال، تدار من الفصائل.

وأكد المسؤول أن الهجمات تركزت في منطقة شمل الدير بمحافظة البصرة، وفي الصويرة بمحافظة واسط، وناحية عون في محافظة كربلاء، وقضاء الدبس في محافظة كركوك، وقضاء آمرلي في محافظة صلاح الدين، والحمدانية في سهل نينوى، وأطراف المدائن جنوبي بغداد، ومعسكر أشرف في ديالى، مؤكداً أن مقاتلات سعودية وأميركية اخترقت الأجواء العراقية ونفذت الهجمات بشكل متزامن على المواقع المستهدفة.

مناطق الدير الصويرة ناحية عون الدبس آمرلي الحمدانية المدائن معسكر أشرف، ديالى مواقع استهدفتها الضربات السعودية في العراق

وبيّن المصدر أن "مقرات الفصائل في عموم البلاد دخلت حالة إنذار قصوى منذ بداية الهجمات، مع تنفيذ عمليات إخلاء في معظم المقرات، في محاولة لتقليل حجم الخسائر في حال تجددت الهجمات". وأضاف أن "التقديرات الأمنية لا تستبعد تنفيذ هجمات جديدة، خصوصاً مع استمرار التوتر الأمني، فيما تواصل القوات الأمنية مراقبة التطورات الميدانية".

لا تستبعد التقديرات الأمنية تنفيذ هجمات جديدة، خصوصاً مع استمرار التوتر الأمني

وجاء بيان وزارة الدفاع السعودية مباشرة بعد بيان للقيادة المركزية الأميركية قالت فيه إنها نفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق استهدفت "إرهابيين" موالين لإيران، مشيرة في بيان إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني قد وجّهتهم لمهاجمة القوات الأميركية والبنية التحتية النفطية السعودية. وقالت "سنتكوم" إن مقاتلات أميركية وسعودية قصفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة متعددة تابعة لهذه الجماعات شرقي العراق، في رد قوي على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيّرة وجّهها الحرس الثوري خلال الساعات الـ72 الماضية.

وأكدت القيادة الأميركية أن هذه "الهجمات غير المبررة" ضد القوات الأميركية لم تحقق أي نجاح. وأشارت سنتكوم إلى أنه سُجّل، بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان 2026، أكثر من 600 محاولة هجوم على مواطنين ومنشآت أميركية من مليشيات موالية لإيران في العراق، محذرة الحرس الثوري وأذرعه من ضرورة وقف هذه الهجمات "تجنباً لرد عسكري أميركي إضافي".

بدورها، أكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الضربات التي شنّتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، جاءت رداً على أهداف محددة في أراضي جمهورية العراق مرتبطة باستهدافات المنشآت البترولية في المملكة، وذلك انطلاقاً من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

الرئاسة العراقية: القصف انتهاك للسيادة

من جهتها، دانت الرئاسة العراقية القصف الذي استهدف مقرات قوات الحشد الشعبي في عدد من المناطق، والذي قالت إنه أسفر عن "استشهاد وإصابة عدد من المنتسبين، وتعده اعتداءً مرفوضاً وانتهاكاً صارخاً لسيادة العراق واستهدافاً لمؤسساته الأمنية الرسمية بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وفي الوقت الذي أكدت فيه رفض العراق القاطع لاستهداف أراضيه، جددت موقفها الثابت الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ساحةً للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ودعت الرئاسة العراقية جميع الأطراف إلى احترام سيادة العراق والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة أمنه واستقراره، وضرورة تغليب لغة الحوار لمعالجة الأزمات بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها مزيداً من التصعيد والتوتر.

اجتماع طارئ وتحذيرات أميركية لرعاياها

وفي أعقاب الهجمات، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، لبحث تطورات الموقف الأمني وتداعيات القصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن الاجتماع خُصص لمناقشة الاعتداءات الجوية التي تعرضت لها البلاد فجر الأربعاء، مشيرة إلى أن الحكومة ستصدر بياناً تفصيلياً عقب انتهاء الاجتماع يتضمن نتائج المناقشات والإجراءات والقرارات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع التطورات.

يُعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق لبحث تداعيات القصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجراً

من جانبها، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد تحذيراً أمنياً للمواطنين الأميركيين، قالت فيه إن "جماعات مليشياوية إرهابية متحالفة مع إيران" شنت هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ انطلاقاً من الأراضي العراقية استهدفت مواقع داخل العراق وفي المنطقة، محذرة من أن هذه التطورات تشكل "مخاطر جسيمة على السلامة العامة". ودعت السفارة رعاياها إلى توخي أقصى درجات الحيطة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والالتزام بتعليمات السلطات العراقية، مشيرة إلى احتمال حدوث اضطرابات في حركة الطيران أو إغلاقات للمجال الجوي من دون إشعار مسبق، ونصحت المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات.

تحذير أمني: البعثة الأمريكية في العراق – 28 يوليو/تموز 2026



الحدث: نشاط للطائرات المسيّرة والصواريخ في العراق



شنت جماعات الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إيران هجمات انطلاقًا من الأراضي العراقية استهدفت أهدافًا داخل العراق وفي المنطقة، مما يشكل مخاطر جسيمة على السلامة العامة.… pic.twitter.com/cSjmU5BokL — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) July 29, 2026

إلغاء زيارة الزيدي إلى السعودية

ويتزامن التصعيد الأمني مع زيارة رسمية كان من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إلى المملكة العربية السعودية، يوم غد الخميس، لبحث ملفات سياسية واقتصادية وأمنية بين البلدين. غير أن مصدرا حكوميا عراقيا أكد في حديثه مع التلفزيون العربي أن الزيارة ألغيت بعد الضربات.

وفي تعليق على التطورات، قال الخبير في الشؤون الاستراتيجية علي الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "التصعيد العسكري الأخير يحمل مخاطر كبيرة على أمن المنطقة، ويجب التعامل معه بأقصى درجات الحذر، لأن فتح أي مساحة مواجهة مباشرة بين العراق والمملكة العربية السعودية قد يفتح الباب أمام أزمة إقليمية واسعة يصعب احتواء تداعياتها".

وأضاف أن "الاتهامات الموجهة إلى فصائل عراقية بتنفيذ هجمات داخل السعودية، وما أعقبها من استهداف مواقع للحشد الشعبي داخل العراق، تمثل تحولاً خطيراً في طبيعة الصراع الإقليمي، وقد تقود إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري والسياسي". وأوضح الجبوري أن "أي عمليات استهداف متبادلة ستكون لها انعكاسات مباشرة على سيادة العراق واستقراره الداخلي، فضلاً عن تأثيرها في العلاقات العراقية – السعودية، مع احتمال اتساع نطاق الصراع واستدراج أطراف إقليمية ودولية إلى مواجهة أوسع".

وشدد على أن "العراق بحاجة إلى تحييد أراضيه عن الصراعات الإقليمية، وتعزيز احتكار الدولة السلاح وقرار السلم والحرب، بما يحفظ السيادة الوطنية ويمنع تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية". وختم حديثه بالتأكيد أن "الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، بينما يبقى اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية والتحقيقات المستقلة والشفافة هو السبيل الأمثل لكشف حقيقة الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي، بما يضمن منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع ستكون كلفتها باهظة على جميع الأطراف".

إدانات لاستهداف السعودية

وفي أعقاب التطورات، دانت دولة قطر بشدة محاولات استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، معتبرةً أن الهجوم "يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار". وأكدت وزارة الخارجية القطرية "تضامن الدوحة الكامل مع الرياض، ودعمها لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها".

من جانبها، اعتبرت الكويت أن استهداف مجموعات مسلحة مدعومة من إيران للسعودية "يعكس إصرار هذه المجموعات على مواصلة التصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة". وجددت الكويت "تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومقدراتها، بما في ذلك حقها في الدفاع عن النفس وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدةً أن "أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي".

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين السعودية وفصائل مسلحة عراقية مدعومة من إيران، عقب إعلان الرياض، مطلع الأسبوع، إحباط هجمات بطائرات مسيّرة قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية. وعلى إثر ذلك، فتحت بغداد تحقيقاً مشتركاً، وتواصلت مع الجانب السعودي للحصول على مزيد من المعلومات، في وقت أكد المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن المسيّرات انطلقت من العراق، مشدداً على حق المملكة في الدفاع عن نفسها والرد في الوقت والمكان المناسبين.