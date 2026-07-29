- نفذت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية ضربات نوعية ضد ميليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت بترولية سعودية. - أكدت القيادة المركزية الأميركية على تنفيذ ضربات دقيقة بالتعاون مع السعودية ضد "إرهابيين" موالين لإيران، محذرة من رد عسكري إضافي إذا استمرت الاعتداءات. - بدأت الحكومة العراقية تحقيقاً في الهجمات، مؤكدة التزامها بحسن الجوار، بينما تستمر الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران وسط تحذيرات من العودة للعمل العسكري.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة السعودية نفذت، بالتنسيق المشترك مع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران على الأراضي العراقية، وذلك رداً على استهداف هذه الميليشيات منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيّرة الأيام الماضية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الأهداف اللوجستية والمخازن التي تم استهدافها في شرقي العراق؟ ما هي المعلومات الإضافية التي قدمتها السعودية للجنة التحقيق العراقية المشتركة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشدد المالكي على حق المملكة في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين، مستنداً إلى حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن السعودية لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي الاثنين (١٣ صفر ١٤٤٨هـ) والثلاثاء ( ١٤ صفر ١٤٤٨هـ) الموافقين ( ٢٧- ٢٨ يوليو ٢٠٢٦م) من أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت… pic.twitter.com/0Pei5KwSkQ — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 29, 2026

وجاء بيان وزارة الدفاع السعودية مباشرة بعد بيان للقيادة المركزية الأميركية قالت فيه إنها نفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق استهدفت "إرهابيين" موالين لإيران، مشيرة في بيان إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني قد وجّهتهم لمهاجمة القوات الأميركية والبنية التحتية النفطية السعودية. وقالت سنتكوم إن مقاتلات أميركية وسعودية قصفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة متعددة تابعة لهذه الجماعات في شرقي العراق، في رد قوي على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيّرة وجّهها الحرس الثوري خلال الساعات الـ72 الماضية.

وأكدت القيادة الأميركية أن هذه "الهجمات غير المبررة" ضد القوات الأميركية لم تحقق أي نجاح. وأشارت سنتكوم إلى أنه سُجّل، بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان 2026، أكثر من 600 محاولة هجوم على مواطنين ومنشآت أميركية من قبل ميليشيات موالية لإيران في العراق، محذرة الحرس الثوري وأذرعه من ضرورة وقف هذه الهجمات "تجنباً لرد عسكري أميركي إضافي".

بدورها، أكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الضربات التي شنّتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، جاءت رداً على أهداف محددة في أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، وذلك انطلاقاً من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة، إلحاقاً للبيانين الصادرين عنها يومي الاثنين والثلاثاء (27 و28 يوليو/تموز)، بشأن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، أن هذا النهج العدواني جاء في وقت كانت المملكة تبذل فيه الجهود للمساهمة في إنهاء التصعيد في المنطقة، وبما يحفظ أمنها واستقرارها، إلا أن هذه الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول، وانتهاك القانون الدولي، وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمبادئ حسن الجوار.

وشددت الوزارة على أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها في حال تعرضت إلى أي اعتداءات لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادتها وحماية مواطنيها ومقدراتها.

وفي وقت سابق، صرح المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات التي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية من المملكة. وأوضح المالكي أن المسيّرات انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، مؤكداً على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وفي وقت سابق، قال مسؤول عراقي رفيع في قيادة العمليات المشتركة بالعاصمة بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ لجنة تحقيق مشتركة من وزارتَي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات، بدأت، بتوجيه من رئيس الحكومة علي الزيدي، التحقيق في إعلان السعودية عن تعرض أراضيها لهجوم بطائرات مسيّرة انطلاقاً من العراق، كاشفاً أن اللجنة تواصلت سريعاً مع الجانب السعودي، ودعته إلى تقديم معلومات إضافية عن الحادث، وعرضت عليه المشاركة في التحقيق.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، إحباط هجمات بطائرات مسيّرة حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقتَين الشرقية والرياض. وأكد البيان أن الدفاعات الجوية أحبطت الهجوم بالطائرات المسيّرة، التي "انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، وفقاً للبيان، الذي شدد على حق السعودية في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد.

إثر ذلك، أعلنت الحكومة العراقية بدء التحقيق في الإعلان السعودي المتعلق باستهداف مواقع سعودية بطائرات مسيّرة انطلاقاً من الأراضي العراقية، مؤكدة التزامها بحسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي اعتداءات أو تهديد لدول الجوار. ونقل البيان أن الزيدي وجه بـ"التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة هدوءاً حذراً، مع توقف الضربات المتبادلة منذ ليل الجمعة الماضي، في وقت أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، أن الولايات المتحدة منحت المفاوضات مع إيران فرصة جديدة استجابة لطلبات وسطاء إقليميين، مؤكداً أن نافذة الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة طويلاً. وأضاف أن واشنطن ستعود إلى "العمل العسكري الحازم" إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج سريعة. من جانبها، كشفت طهران عن رفضها مقترحاً أميركياً يقضي بالإبقاء على المسار العُماني في مضيق هرمز مفتوحاً مؤقتاً خلال المفاوضات، مؤكدة أن سياستها بشأن المضيق لن تتغيّر مهما كانت نتائج المحادثات.