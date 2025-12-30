- تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات في اليمن بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة ورفضه الانسحاب، مما أدى إلى قصف السعودية لشحنة أسلحة إماراتية في المكلا وطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني انسحاب القوات الإماراتية. - الانسحاب الإماراتي يعقد الوضع في اليمن، حيث تدعم السعودية رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بينما يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي قرارات العليمي، مما يشير إلى احتمال مواجهات عسكرية بين القوات المدعومة سعودياً والانفصاليين الجنوبيين. - شهدت حضرموت معارك بين مسلحين وقوات المجلس الانتقالي، مع دعم سعودي لقوات "درع الوطن"، وتصاعد التوتر في المهرة بين القوات الشرعية والمجلس الانتقالي، مما يعقد المشهد الأمني.

تدخل الأزمة في جنوبي اليمن وشرقه، التي أوجدها المجلس الانتقالي الجنوبي بسيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة أوائل الشهر الحالي ومن ثم تعنته ورفض التجاوب مع المطالب بالانسحاب منهما رغم الضغوط السعودية، منعطفاً جديداً بعدما قصفت السعودية اليوم الثلاثاء شحنة أسلحة إماراتية في ميناء المكلا، بالتوازي مع طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انسحاب القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري مؤقت على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، وهو موقف أيّدته الرياض، لتسارع أبوظبي إلى احتواء المواجهة العلنية مع الرياض بإعلانها الاستجابة لمطلب سحب قواتها من اليمن، مع محاولة التأكيد بأن لا علاقة لها بالتوتر القائم.

لكن إغلاق باب المواجهة السعودية الإماراتية العلنية قد لا يكون كافياً ليكون اليمن مقبلاً على تهدئة، لا سيما أن مؤشرات عدة تتقاطع لتوجي بأن الأوضاع متجهة إلى تعقيد أكبر، خصوصاً أن المجلس الانتقالي الجنوبي، كان لا يزال على موقفه برفض التراجع والانسحاب من حضرموت والمهرة، ويعلن الاستعداد "للمواجهة"، بما يطرح ذلك من احتمال وقوع مواجهات عسكرية بين السلطة اليمنية المعترف بها دولياً، والمدعومة سعودياً، وبين قوات الانفصاليين جنوباً خصوصاً بعد أن بدت في أولى ساعات مساء اليوم أن الضغط في الأيام المقبلة، سواء من قبل السعودية أو رئيس المجلس الرئاسي اليمني سيتركز على مطلب انسحاب قوات المجلس من المهرة حضرموت ووقف الدعم الإماراتي له، وهو ما ظهر بشكل واضح في بيان مجلس الوزراء السعودي. كما تحدثت مصادر لـ"العربي الجديد" عن ما سمته "عاصفة قرارات" مرتقبة هدفها بشكل رئيسي قصقصة نفوذ المحسوبين على الإمارات في مؤسسات الدولة بما في ذلك داخل مجلس القيادة الرئاسي. وبحسب المصادر فإن التغييرات ستطاول أيضاً مسؤولين تحديداً عسكريين يسود اعتقاد بأنهم تقاعسوا عن مهماتهم وسهلوا وصول الأوضاع إلى ما آلت إليه أخيراً.

ومن شأن تطورات اليوم أن تنهي عملياً وجود التحالف العربي لدعم الشرعية الذي كانت تقوده السعودية وتنضوي فيه دول عدة قبل أن يتقلص ليقتصر بشكل رئيسي على السعودية والإمارات من دون أن أي نية للإعلان عن ذلك خصوصاً أن استمراره يوفر شرعية قانونية للخطوات التي تتخذها الرياض في اليمن، وهو ما ترجم بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، عن تدشين الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي على منصة (إكس)، ليكون القناة الرسمية المعتمدة لنشر البيانات والتوضيحات الرسمية وإبراز جهود التحالف. كما من شأن أحداث اليوم وما عززته من انقسامات داخل المجلس الرئاسي برفض 4 أعضاء من أصل ثمانية لبيان العليمي أن يمهد لتغييرات حاسمة فيه، لا سيما أن معركة تجاوز الصلاحيات استعرت وركز مسوؤلون في مجلس القيادة وفي المجلس الانتقالي الجنوبي على أن ما أصدره العليمي من قرارات تجاوز لصلاحيات المجلس، فيما كان مجلس الوزراء السعودي يؤكد في بيان دعمه للعليمي فقط، في مؤشر على أن المجلس قد انتهى.

إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن

وبعد ساعات قليلة من الضربة السعودية لشحنة أسلحة إماراتية في ميناء المكلا بحضرموت، وطلب العليمي سحب القوات الإماراتية من اليمن، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان عصر اليوم "إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين، نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب". ولفتت إلى أن "القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين".

أكدت الحكومة السعودية أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني

لكن هذا الموقف لا يبدو أنه سيكون كافياً بالنسبة إلى الرياض. أكدت الحكومة السعودية في اجتماع لها اليوم، وعقب بيان الانسحاب الإماراتي، أن المملكة "لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، والتزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته". وأعربت عن تقدريها لدور تحالف "دعم الشرعية في اليمن" في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع. وأعربت "عن الأسف لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت المملكة عليها وقوبلت بتصعيد غير مبرر يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة". وأملت "إيقاف الإمارات أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي وأي طرف آخر داخل اليمن، وأن تتخذ الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء دول المنطقة وازدهارها واستقرارها".

وسبق إعلان الإمارات انسحابها إعلان رشاد العليمي، حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري مؤقت على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء ما يصدر بتصريح من قيادة تحالف دعم الشرعية. كما أعلن العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ووجّه بخروج القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، مع تكليف قوات "درع الوطن" المدعومة سعودياً باستلام المعسكرات في حضرموت والمهرة. وقال العليمي إن القرارات جاءت بعد "فشل جهود التهدئة والحوار"، واتهم المجلس الانتقالي باتباع "إجراءات أحادية" ورفض المسارات التوافقية، محذّراً من استخدام السلاح لفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة. وأضاف: "تأكد بشكلٍ قاطع ثبوت قيام دولة الإمارات بالضغط وتوجيه المجلس الانتقالي بتقويض سلطة الدولة والخروج عليها من خلال التصعيد العسكري والاعتداء على مواقع القوات المسلحة والهجمات المتكررة على قبائل حضرموت والمدنيين الأبرياء".

وبعد موقف العليمي، شددت وزارة الخارجية السعودية في بيان على أهمية استجابة الإمارات للطلب اليمني بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن. وأعربت عن أسفها لما قامت به الإمارات "من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، التي تعد تهديداً للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة"، معتبرة الخطوات التي قامت بها الإمارات "بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره". وأكدت أن أي مساس أو تهديد لأمن السعودية الوطني "هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده".

نفذت قوات التحالف الجوية عملية عسكرية استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بميناء المكلا

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي قد أعلن أن قوات التحالف الجوية قامت بتنفيذ عملية عسكرية استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بميناء المكلا، لافتاً إلى أن طاقم السفينتين قام سابقاً بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بهدف تأجيج الصراع. وأكد استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني بدون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف. وذكرت الوكالة السعودية على حسابها على منصة أكس نقلا عن التحالف أنّه "لا وجود لإصابات بشرية أو أضرار جانبية جراء عملية الاستهداف بميناء المكلا". ونقلت وكالة فرانس برس مسؤول في الميناء اليمني لم تسمه، أنه تم تلقي اتصال تحذيري لإخلاء الميناء قبل دقائق من استهدافه واشتعال النيران به.

ورداً على هذه التطورات، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، عن أسف الإمارات الشديد لما ورد في البيان السعودي، "وما تضمنه من مغالطات جوهرية، حول دور الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية"، معلنة "رفض دولة الإمارات رفضاً قاطعاً الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، وتستهجن الادعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها". وتابعت أن الإمارات "تؤكد حرصها الدائم على أمن واستقرار السعودية، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها أي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم"، مشددة على أن "موقفها منذ بداية الاحداث في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل في العمل على احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو التوصل إلى تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الاشقاء في السعودية". وحول بيان المتحدث باسم قوات التحالف حول قصف ميناء المكلا، أكدت الخارجية الإماراتية "رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، وأن البيان المشار إليه صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف". وتابعت أن "الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن".

حلفاء الإمارات متعنتون

بالتوازي أصدر حلفاء الإمارات مواقف رافضة لقرارات العليمي، إذ رفض أربعة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، هم نائب رئيس المجلس رئيس "الانتقالي" عيدروس الزبيدي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، وطارق صالح، في بيان ما قالوا إنها "إجراءات وقرارات انفرادية" اتخذها العليمي، معتبرين أن هذه القرارات "مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق". وأضافوا "لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية". ودافعوا عن الإمارات التي قالوا إنها "كانت، ولا تزال شريكا رئيسيا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة".

أنور التميمي: لا تفكير في الانسحاب، لا يعقل أنّ يُطالب صاحب الأرض بمغادرة أرضه

كما رفض "الانتقالي" دعوات التحالف إلى الانسحاب. وأفاد المتحدث باسم المجلس أنور التميمي، في اتصال مع "فرانس برس"، بأنّه "لا تفكير في الانسحاب. لا يعقل أنّ يُطالب صاحب الأرض بمغادرة أرضه"، مشيرا إلى أنّ "الوضع يستدعي البقاء والتعزيز". وقال إن السعودية حشدت نحو 20 ألف جندي على طول حدودها المتاخمة لمواقع المجلس في حضرموت. كما قال التميمي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الأمور مستقرة في الجنوب وهناك حالة امتعاض كبيرة وتحديداً في حضرموت من الاعتداء على ميناء المكلا". وتابع: "نحن نشعر بالصدمة والغضب من هذه الحالة، هذه الضربة كان يفترض أن توجّه للحوثي لكن للأسف لم يتم ذلك، ونحمّل رشاد العليمي المسؤولية المباشرة القانونية والسياسية والأخلاقية عن كل التداعيات". وأضاف أن "القوات الجنوبية جاهزة لصد أي اعتداء، وهناك معلومات انه يتم تحشيد قوات على الحدود مع السعودية للزج فيها في مواجهة، ونحن نتمنى ألا يتم ذلك ولكن إذا حصل ليس أمامنا خيار إلا المواجهة والدفاع عن الأرض، ونحن في حالة دفاع وليس هجوم".

في المقابل، كانت قرارات العليمي قد حازت على دعم كبير من القوى الموالية للشرعية، بما في ذلك مجلس الدفاع الوطني والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتحالف الأحزاب اليمنية. كما أعلن حلف قبائل حضرموت، في بيان، تأييده الكامل لقرارات وتوجيهات العليمي. وأشاد بما وصفه بالإجراءات الرامية إلى وقف "الاعتداءات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة" التي قال إن مليشيات من خارج حضرموت تابعة لـ"الانتقالي" ارتكبتها بحق مدنيين في عدد من المناطق.

في الميدان، شهدت محافظة حضرموت معارك عنيفة اليوم بين مسلحين من حلف قبائل حضرموت، وقوات تابعة لـ"الانتقالي"، فيما أفادت مصادر محلية بدخول قوة عسكرية كبيرة من منفذ الوديعة السعودي إلى حضرموت دعما لقوات "درع الوطن" (التابعة للشرعية) في منطقة العبر التي تحد محافظتي شبوة ومأرب. وقالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" إن اشتباكات عنيفة دارت في وادي خرد بوادي حضرموت، بمختلف أنواع الأسلحة، وسط حالة من التوتر القبلي والعسكري غير المسبوق في المنطقة. وبحسب المصادر، فإن نحو 45 ألف جندي من قوات "درع الوطن" الموالية للشرعية كانوا يتمركزون في منطقة العبر، على الطريق الرابط بين حضرموت والمهرة. وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن الطيران الحربي السعودي واصل التحليق المكثف على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة فوق مدينة المكلا ومحيطها، فيما دوت صفارات الإنذار داخل مطار الريان الدولي، الذي تسيطر عليه قوات "الانتقالي" منذ أعوام. كذلك قالت مصادر أخرى لـ"العربي الجديد" إن التوتر العسكري والأمني تصاعد في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان. ولفتت إلى أن المحافظة تعيش سباقاً محموماً بين القوات التابعة لـ"الانتقالي"، وقوات الشرعية، إلى جانب القوات التابعة للشيخ علي الحريزي من خلال عمليات استقطاب وتجنيد، موضحة أن قوات "درع الوطن" التابعة للشرعية فتحت باب التجنيد مع تقديم مبالغ مالية للمنتسبين، فيما يسعى "الانتقالي" لتقديم مبالغ أكبر لجذب الشباب إلى صفوفه.