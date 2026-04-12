استدعت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، سفيرة العراق لدى الرياض صفية السهيل "على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طاولت المملكة ودول الخليج عبر طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية"، وفق ما أفاد به بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس". وبحسب البيان، سلّم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سعود الساطي السفيرة العراقية مذكرة احتجاج رسمية، عبّرت فيها المملكة عن "إدانتها واستنكارها للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه السعودية ودول الخليج". وشدد على ضرورة أن "يتعامل العراق بمسؤولية مع هذه التهديدات والاعتداءات"، مؤكداً أن الرياض "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها".

وكانت ست دول عربية قد أصدرت، في نهاية مارس/ آذار الماضي، بياناً مشتركاً دانت فيه بأشد العبارات الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة موالية لإيران من الأراضي العراقية ضد منشآت وبنى تحتية في دول الخليج. واعتبر البيان هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي، وخرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يلزم إيران بوقف أي اعتداء على دول الجوار. كما حمّلت الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والأردن الحكومة العراقية مسؤولية اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الهجمات، مع تأكيد حقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وخلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط، برزت فصائل عراقية مسلحة طرفاً فاعلاً في المواجهة، عبر تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت ما قالت إنها مواقع وقواعد أميركية داخل العراق وخارجه، وفق بيانات متكررة صادرة عنها، وقد ردت الولايات المتحدة على ذلك بقصف مواقع هذه الفصائل، فيما لم تفلح جهود الحكومة العراقية في احتواء التصعيد ومنع استخدام أراضيها ساحةً للصراع.