السعودية ترحب بطلب العليمي عقد مؤتمر جنوبي شامل في الرياض

- أعلنت السعودية عن ترحيبها بعقد مؤتمر جنوبي شامل في الرياض بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بهدف إيجاد حلول عادلة للقضية الجنوبية ضمن إطار الحل السياسي الشامل في اليمن. - يأتي هذا المؤتمر استجابةً لمناشدات المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية الجنوبية، مؤكدين على ضرورة حوار شامل لا يستثني أي طرف ويؤسس لشراكة سياسية حقيقية بعيدًا عن الحلول الأحادية. - رحبت قطر وجامعة الدول العربية بالدعوة، محذرتين من الخطوات الأحادية التي قد تؤدي إلى مزيد من التفكك، وأكدتا على أهمية الحوار الوطني لمعالجة القضية الجنوبية.

أعلنت المملكة العربية السعودية ترحيبها بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عقد مؤتمر جنوبي شامل في العاصمة الرياض، يجمع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية الجنوبية على طاولة حوار واحدة، بهدف التوصل إلى حلول عادلة للقضية الجنوبية ضمن إطار الحل السياسي الشامل في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر السبت، إن المؤتمر يأتي استجابة لطلب رسمي تقدم به العليمي، وانطلاقًا من قناعة الرياض بأن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجتها في سياق تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية. وأضاف البيان أن المملكة، استنادًا إلى علاقاتها الوثيقة مع اليمن، واستمرارًا لجهودها الرامية إلى دعم أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للحوار، داعية جميع المكونات الجنوبية إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر من أجل بلورة تصور شامل للحلول، بما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة.

ويأتي الموقف السعودي بعد بيان صادر عن عدد من المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية الجنوبية، ناشدت فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التدخل العاجل لعقد مؤتمر جنوبي جامع، في ظل تصاعد الخلافات والانقسامات بين القوى الجنوبية، محذرة من أن استمرار الإقصاء واحتكار التمثيل يهددان بتعقيد القضية الجنوبية وإفراغها من مضمونها الوطني. وأكد البيان الجنوبي أن أي معالجة عادلة للقضية الجنوبية تتطلب حوارًا شاملًا لا يستثني أي طرف، ويؤسس لشراكة سياسية حقيقية، بعيدًا عن فرض الأمر الواقع أو الحلول الأحادية.

وكان العليمي قد أكد التزام المجلس التعامل المسؤول مع القضية الجنوبية بوصفها محورًا رئيسيًا في أي تسوية سياسية قادمة، مشددًا على أن الحل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر توافق وطني واسع، وبرعاية إقليمية ودولية تضمن مشاركة جميع الأطراف دون استثناء. ويُنظر إلى الدعوة السعودية إلى عقد المؤتمر على أنها محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة في المحافظات الجنوبية، وفتح مسار سياسي موازٍ للتطورات العسكرية والأمنية، في وقت تشهد فيه البلاد واحدة من أكثر مراحلها السياسية تعقيدًا منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

قطر والجامعة العربية ترحبان وتحذّران من الإجراءات الأحادية

ورحبت دولة قطر وجامعة الدول العربية، السبت، بالدعوة التي أطلقها العليمي لعقد مؤتمر شامل في العاصمة السعودية الرياض لمعالجة القضية الجنوبية، في موقف إقليمي وعربي داعم لمسار الحوار السياسي، ومحذّر في الوقت نفسه من الخطوات الأحادية التي قد تقود إلى مزيد من التفكك والفوضى في اليمن. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، دعمها لجهود الحكومة اليمنية الشرعية الرامية إلى تفعيل الحوار الوطني ومعالجة القضية الجنوبية ضمن إطار توافقي شامل، مثمّنة استجابة السعودية لاستضافة المؤتمر ورعايته، باعتبار ذلك امتداداً لدورها في دعم الأمن والاستقرار في اليمن.

وشدّد البيان القطري على ضرورة مشاركة المكونات الجنوبية كافّة بصورة بنّاءة، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني مرجعيةً سياسيةً جامعة، محذّراً من أنّ أي إعلانات أو إجراءات أحادية خارج إطار التوافق والحوار قد تقوّض فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

من جهته، رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعقد المؤتمر، معتبراً أن قضية الجنوب اليمني تنطوي على أبعاد تاريخية عادلة تستوجب نقاشاً مسؤولاً على طاولة حوار وطني شامل. ونقل المتحدث الرسمي باسم الجامعة جمال رشدي تحذير أبو الغيط من سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكداً أنها لا تخدم القضية الجنوبية، بل تفتح الباب أمام مزيد من التشظي والانقسام.