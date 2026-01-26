السعودية: انسحاب الإمارات من اليمن تماماً الأساس لاستمرار العلاقات

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، إن بلاده تتطلع إلى إقامة علاقات "قوية وإيجابية" مع الإمارات، لكنه أكد أن مستقبل العلاقات مرهون بانسحابها الكامل من اليمن. وشدد بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي في وارسو، على أنّ "المملكة كانت دائماً حريصة على إقامة علاقات قوية وإيجابية مع الإمارات".

وأضاف: "لقد قررت الإمارات الآن الانسحاب من اليمن، وأعتقد أنه إذا كان هذا هو الحال بالفعل، وإذا انسحبت الإمارات تماماً من القضية اليمنية، فإن المملكة العربية السعودية ستتولى المسؤولية".وتابع: "أعتقد أنّ هذا سيشكّل الأساس لضمان بقاء العلاقة مع الإمارات قوية واستمرارها في خدمة مصالح المنطقة وليس فقط البلدين".

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي المدعوم من الإمارات، في ديسمبر/كانون الأول، على أراض شاسعة في محافظتي حضرموت والمهرة، وأعلن عن فترة انتقالية تفضي إلى استقلال جنوب اليمن. وأثار هجوم المجلس غضب الرياض التي حسمت الوضع بشن غارات جوية تزامناً مع تحرك قوات يمنية موالية لها على الأرض.

وطالبت السعودية، في خضم الأزمة، دولة الإمارات بسحب قواتها من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي أو لأي طرف آخر داخل اليمن، مؤكدة أن أي تهديد لأمنها الوطني هو "خط أحمر" ستواجهه بكل الإجراءات اللازمة. وأعلنت الإمارات لاحقاً سحب كامل قواتها المتبقية في اليمن.

(فرانس برس، العربي الجديد)