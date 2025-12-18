السعودية | إعدام يمني أُدين بقتل قائد قوات التحالف في وادي حضرموت

- نفذت السعودية حكم الإعدام بحق اليمني قابوس سعيد الكثيري في منطقة عسير، بعد إدانته باغتيال قائد قوات التحالف في وادي حضرموت، أبو نواف العتيبي، في 2019، وانضمامه لتنظيم إرهابي وارتكابه جرائم ضد رجال الأمن. - أُلقي القبض على الكثيري في عملية استخبارية نوعية في 2021، وأُدين بتمويل الإرهاب والانضمام لتنظيم إرهابي خارجي، وصدر حكم نهائي بإعدامه بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا. - أكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ الحكم يعكس حرص السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وفق الشريعة الإسلامية، بعد استكمال الإجراءات القضائية.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق الموطن اليمني قابوس سعيد الكثيري، في منطقة عسير جنوب المملكة، بعد إدانته بارتكاب جريمة اغتيال قائد قوات التحالف في وادي حضرموت، أبو نواف العتيبي، في سبتمبر/أيلول 2019، وانضمامه إلى تنظيم إرهابي وارتكابه جرائم تتعلق بقتل رجال أمن وتمويل أنشطة إرهابية. ويأتي توقيت إعلان الحكم وتنفيذه ليعيد إلى الواجهة ملف الجرائم المنسوبة إلى المدان، والتي تضمنت – وفق ما نُسب إليه في التحقيقات – التورط في عمليات قتل واستهداف طاولت مدنيين وعسكريين، من بينهم قائد قوات التحالف في وادي حضرموت، أبو نواف العتيبي، الذي قُتل في سبتمبر/أيلول 2019.

وكانت قوات التحالف العربي أعلنت، في مارس/آذار 2021، القبض على قابوس بن طالب خلال عملية استخبارية نوعية، قبل استكمال التحقيقات وإحالته على القضاء المختص. وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن المحكوم عليه، ويدعى قابوس سعيد طالب الكثيري، أُدين بارتكاب "جرائم إرهابية" تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، والمشاركة في أعمال استهدفت رجال الأمن، إضافة إلى تمويل الإرهاب. وأشارت إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض عليه، وأُحيل على التحقيق، قبل أن يُحال على المحكمة المختصة. وبحسب البيان، أصدرت المحكمة حكمًا بثبوت التهم المنسوبة إليه، وقضت بقتله تعزيرًا، مشيرة إلى أن الحكم أصبح نهائيًّا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه. وجرى تنفيذ الحكم، وفق الوزارة، يوم الخميس 27 يونيو/ حزيران 1447هـ، الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأكدت وزارة الداخلية أن إعلان تنفيذ الحكم يأتي في إطار "حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية"، مشددة على أن الدولة ماضية في التصدي لما تصفه بالاعتداء على الأمن وتهديد السلامة العامة. وذكرت الوزارة أن الحكم نُفّذ بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية، وثبوت التهم المنسوبة إلى المدان وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.