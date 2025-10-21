السجن 21 عاماً لمطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو

- حكمت محكمة في سلوفاكيا على الشاعر يوراي سينتولا بالسجن 21 عاماً بتهمة الإرهاب بعد إطلاقه النار على رئيس الوزراء روبرت فيكو، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، حيث اعتبرت المحكمة أن دوافعه سياسية. - تعرض فيكو لهجوم نادر في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وخضع لعمليتين جراحيتين طويلتين، بينما اعتبر سينتولا أن فيكو "متعطش للسلطة" و"يُحرّف الحقائق"، وندد بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا. - يهيمن فيكو على المشهد السياسي السلوفاكي بخطاب قومي، ويقود الحكومة بالتحالف مع اليمين المتطرف، مما أدى إلى تدهور علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.

حكمت محكمة في سلوفاكيا، اليوم الثلاثاء، على الشاعر يوراي سينتولا بالسجن 21 عاماً بتهمة الإرهاب، بعدما أطلق النار على رئيس الوزراء القومي روبرت فيكو متسبباً له بجروح بالغة في مايو/ أيار 2024، واعتبرت المحكمة أنّ دوافعه سياسية. وأعلن القاضي إيغور كراليك أنّ سينتولا (72 عاماً) وهو معجب سابق بفيكو أطلق النار عليه خمس مرات من مسافة قريبة "لمنع الحكومة من تأدية مهامها على أكمل وجه".

ورأت المحكمة في بانسكا بيستريتسا في وسط سلوفاكيا تأكيد سينتولا أنه أراد فقط "إيذاء" روبرت فيكو "غير موثوق"، مستندة إلى أن مخزنَي سلاحه كانا ممتلئين، و"لم يتوقف عن إطلاق النار، حتى بعد تقييده". وحافظ المتهم على هدوئه في أثناء تلاوة الحكم، وأدار نظره بعيداً عن قاعة المحكمة المكتظة، وله الحق في الاستئناف.

عمليتان طويلتان

استهدف هذا الهجوم النادر في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا المنجمية وسط سلوفاكيا عندما خرج فيكو إلى الشارع لتحية أنصاره. وخضع فيكو البالغ 61 عاماً لعمليتين جراحيتين طويلتين، ولم يتمكّن من العودة إلى منصبه إلا بعد شهرين. وقُبض على مطلق النار في موقع الحادث، وقال إنه غيّر رأيه تدريجاً بفيكو، معتبراً أنه "متعطش للسلطة"، و"يُحرّف الحقائق" واتخذ "قرارات غير عقلانية أضرّت بالبلاد". وندد سينتولا خصوصاً بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة التي غزتها روسيا.

وبعد عودة فيكو إلى السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، غيّرت سلوفاكيا مواقفها، وعلّقت تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ودعت إلى إجراء محادثات سلام مع روسيا. وكان الادعاء قد اتهم الشاعر في البداية بمحاولة القتل العمد، إلا أنه غيّر التهمة إلى "هجوم إرهابي"، نظراً إلى دوافعه السياسية.

روبرت فيكو: سينتولا نتاج الكراهية

جرت المحاكمة أمام محكمة جنائية في بانسكا بيستريتسا في يوليو/ تموز الفائت، وامتدت جلسات الاستماع على أسابيع. ولم يدلِ روبرت فيكو بشهادته، لكن مقطع فيديو قدّمه للمحققين عُرض بعد الهجوم في جلسة استماع. واتهم فيكو سينتولا بأنه "نتاج الكراهية، وقاتل صنعته وسائل الإعلام والمعارضة". ويؤكد فيكو وجود مؤامرة عليه.

ويهيمن فيكو على المشهد السياسي السلوفاكي منذ عام 2006 بخطاب قومي يعتبره جزءٌ من المجتمع السلوفاكي منافياً للديمقراطية. ومنذ عام 2023، يقود فيكو الحكومة للمرة الرابعة، بالتحالف مع اليمين المتطرف، وأقرّ تعديلات استهدفت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ومجتمع الميم والأوساط الثقافية. وتدهورت علاقات فيكو مع الاتحاد الأوروبي منذ كرّس في الدستور أنّ القانون الأوروبي لم تعد له الأسبقية على القانون الوطني. ويندّد مواطنون قلقون على المستقبل الأوروبي للبلاد بسياساته خلال تظاهرات متكررة شارك فيها مطلق النار في السابق.

(فرانس برس)