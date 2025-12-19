السجن 10 أعوام لفرنسية عائدة من سورية بتهمة الانتماء إلى "داعش"

- أُدينت كارول سون، فرنسية عائدة من مخيمات سورية، بالسجن عشر سنوات لانتمائها لتنظيم "داعش"، مع متابعة اجتماعية-قضائية لمدة خمس سنوات وعلاج إلزامي. - انضمت سون إلى "داعش" في 2014 بعد تأثرها بالتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبررة ذلك بصدمات حياتية، منها تعرضها لاغتصاب جماعي في سن الرابعة عشرة. - تزوجت سون مرتين في سورية، أحدهما من داعية فرنسي بارز، وعادت إلى فرنسا في 2022 ضمن أول عملية إعادة جماعية للأطفال وأمهاتهم.

قضت محكمة جنايات خاصة في باريس، الخميس، بحبس فرنسية عائدة من مخيمات شمال شرقي سورية عشر سنوات لإدانتها بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي. وفي ختام محاكمة استغرقت ثلاثة أيام، أدينت كارول سون بتهمة الانتماء "إلى عصابة أشرار إرهابية"، وأرفقت عقوبة الحبس عشر سنوات بقرار إخضاع سون لمتابعة اجتماعية - قضائية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى أمر بتوفير العلاج لها.

وتوجهت سون إلى سورية في يوليو/تموز 2014 عندما كانت في الثامنة عشرة برفقة شقيقها الذي يكبرها بعام، واعتقلتها القوات الكردية في ديسمبر/كانون الأول 2017 على ضفاف نهر الفرات عند انهيار تنظيم "داعش". وعادت كارول سون البالغة اليوم 30 عاماً إلى فرنسا في 5 يوليو 2022 خلال أول عملية إعادة جماعية واسعة للأطفال وأمهاتهم.

وأظهرت المحاكمة أن سون تأثرت بالتوجهات المتطرفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبررت انضمامها إلى تنظيم "داعش" بصدمات في حياتها، من بينها تعرّضها لاغتصاب جماعي عندما كانت في الرابعة عشرة. وأوضح القاضي أن المتهمة المتحدرة من عائلة ذات تقاليد مسيحية في ضواحي باريس، خالطت خلال وجودها في سورية "أشخاصاً (...) معروفين بفظائعهم"، أو يقاتلون في وحدات تضمّ بعض منفذي اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ومن بين هؤلاء الداعية الفرنسي البارز صلاح الدين غيتون الذي تعرّفت إليه عبر "فيسبوك" ووجدته "وسيماً" و"لطيفاً"، واقترنت به لدى وصولها إلى سورية، لكنّ زواجهما لم يدم سوى نحو عشرة أيام، إذ ما لبث أن قُتل في المعارك. أما زواجها الثاني، فكان من عضو في جهاز الاستخبارات التابع لتنظيم "داعش"، وكتبت لوالدتها يومها أنه رجل "يصفّي الخونة"، وهو اليوم موقوف في العراق. ومن بين النساء اللواتي يشكّلن أكثر من ثلث نحو 1500 فرنسي توجهوا إلى العراق وسورية، عادَت 160 إلى اليوم، بحسب المحامية العامة، ومنذ 2017، حوكمت 30 منهن أمام محكمة الجنايات الخاصة، فيما حوكمت أخريات أمام محاكم جنايات عادية.

(فرانس برس)