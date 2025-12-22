- أصدرت محكمة مصرية حكماً بالسجن المؤبد والمشدد على 16 معتقلاً في قضية "الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين"، حيث حُكم على 8 بالسجن المؤبد و8 آخرين بالسجن المشدد. - التحقيقات أشارت إلى أن المعتقلين قادوا جماعة إرهابية تهدف للإخلال بالنظام العام وتعطيل مؤسسات الدولة، بينما انضم آخرون للجماعة مع علمهم بأغراضها. - هيئة الدفاع عن المعتقلين وصفت القضية بأنها مسيسة وتفتقر للأدلة، مؤكدة عدم وقوع أي جريمة عدائية ضد الدولة من قبل المتهمين.

أصدرت الدائرة الأولى (إرهاب) المصرية، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، شرق القاهرة، اليوم الاثنين، حكماً برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المؤبد والمشدد على 16 معتقلاً في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم "الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين" بمنطقة الهرم غرب العاصمة القاهرة. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 سنة) على 8 معتقلين والسجن المشدد (15 سنة) على 8 آخرين، في القضية التي حملت الرقم 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم.

وخلصت التحقيقات إلى أنه خلال الفترة من منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير/شباط من عام 2022، بمحافظة الجيزة، تولى المعتقلون من الأول وحتى الخامس، "قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". وجاء في أمر الإحالة أن المعتقلين من السادس وحتى الأخير، انضموا إلى "الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها".

في المقابل، أكد عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية لـ "العربي الجديد" أن القضية مسيسة وقائمة على التحريات الأمنية المكتبية، ولا يوجد بها أي قرين أو دليل اتهام. وأضاف أنه لم يثبت من التحقيقات في القضية وقوع أي جريمة عدائية ضد الدولة المصرية من قبل جميع المتهمين، مشدداً على أن هيئة الدفاع لم تتمكن من تقديم دفوعهم القانونية.