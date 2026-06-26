- حكم القضاء الألماني بالسجن مدى الحياة على طبيب نفسي سعودي بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 309 آخرين، واعتبرت المحكمة الجرائم "شديدة الفداحة". - وقعت الحادثة في ديسمبر 2024، وأثارت صدمة واسعة في ألمانيا، مما أجج الجدل حول الهجرة قبل الانتخابات العامة في فبراير 2025. - المتهم، المعروف باسم "طالب أ"، وُجهت له تهم القتل والشروع في القتل، ويُعتقد أنه نفذ الهجوم بدافع الإحباط من نزاع مدني.

حكم القضاء الألماني، اليوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة على طبيب نفسي سعودي، بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس بسيارة في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ، شرق ألمانيا، في ديسمبر/كانون الأول 2024، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 309 آخرين. ورأت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها طالب جواد عبد المحسن (51 عاماً)، "شديدة الفداحة"، ما يقلّل من فرص الإفراج المبكر عنه.

ووقعت عملية الدهس في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، عندما صدم المتهم بسيارة مستأجرة حشداً من المتسوقين في سوق تاريخية، ما أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر تسع سنوات وخمس نساء تراوحت أعمارهن بين 45 و75 عاماً، إضافة إلى إصابة 309 أشخاص. وأثارت العملية صدمة واسعة في ألمانيا، وأججت الجدل بشأن قضية الهجرة قبل أشهر من الانتخابات العامة التي أُجريت في فبراير/ شباط 2025.

ووفقاً للقوانين الألمانية المتعلقة بالخصوصية، اكتفت السلطات بالإشارة إلى المتهم باسم "طالب أ". وقال الادعاء العام إنه طبيب نفسي من أصل سعودي، وله سجل من الخطاب المعادي للإسلام والتعاطف مع اليمين المتطرف.

ووجّه الادعاء إلى المتهم تهم قتل ستة أشخاص والشروع في قتل مئات آخرين، مشيراً إلى أن الهجوم استمر دقيقة وأربع ثوان، وجرت الاستعدادات له على مدى عدة أسابيع. وقال ممثلو الادعاء إن المتهم تصرف، على ما يبدو، بدافع عدم الرضا والإحباط من نتيجة نزاع مدني وخسارته عدة شكاوى جنائية، ويعتقدون أنه نفذ الهجوم بمفرده. وأعادت العملية إلى الأذهان هجوم الدهس الذي نفذه متشدد بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين عام 2016، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً.

(رويترز، العربي الجديد)