- التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران لتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقية الأمنية لعام 2023، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والأمني وتطهير المناطق الحدودية من الجماعات الكردية المعارضة. - أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في تسريع تنفيذ التوافقات، مشيراً إلى أن زيارة الزيدي تمثل بداية جديدة في العلاقات الاستراتيجية، وأكد على أهمية التعاون الأمني بين البلدين. - شدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية إيران في السياسة الخارجية للعراق، مؤكداً على عدم استخدام العراق لزعزعة أمن إيران، وأشار إلى دور إيران في محاربة الإرهاب ودعم العراق ضد "داعش".

التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة الإيرانية طهران، بعيد وصوله إليها اليوم الخميس، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان،

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وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وإعداد برنامج التعاون الشامل بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بينهما عام 2023. ووفقاً لتقرير منشور على موقع الرئاسة الإيرانية، التقى الزيدي وبزشكيان بحضور وفدين رفيعي المستوى من البلدين، دون أن يشير في تغطيته اللقاء إلى مناقشة ملفات إقليمية أو دولية في ظل الظروف الراهنة، حيث اقتصر على الإشارة إلى بحث الجانبين العلاقات الثنائية والاقتصاد والأمن وسبل تعزيز التعاون والاتفاقية الأمنية المبرمة عام 2023.

وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تسريع وتيرة تنفيذ التوافقات القائمة، مؤكداً أن "إرادة البلدين تتجه نحو تجاوز مستوى الوثائق ومذكرات التفاهم إلى تحقيق نتائج عملية ملموسة للشعبين". كما أشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي والوفد رفيع المستوى المرافق له "تمثل بداية لمرحلة جديدة" في العلاقات الاستراتيجية بين طهران وبغداد. وشدد بزشكيان على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بـ"تطهير" المناطق الحدودية من وجود الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة، مشيراً إلى أن إيران "تفضل معالجة هذه القضايا عبر مسار التعاون والتعامل والحلول السلمية".

كما دعا الرئيس الإيراني إلى ضرورة وضع برنامج جامع للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، معتبراً أن تطوير العلاقات يعتمد على السرعة في تنفيذ الاتفاقيات وتوسيع الشراكات الاقتصادية والبنيوية. وأكد أن "أمن إيران والعراق مترابط، حيث إن انعدام الأمن في أي من البلدين سينعكس مباشرة على الآخر، ما يجعل تطوير التعاون الأمني ضرورة استراتيجية للطرفين".

الزيدي: العراق لن يكون منطلقاً لزعزعة أمن إيران

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن إيران تحظى بـ"المكانة الخاصة" في السياسة الخارجية لبلاده، وفق ما أورد موقع الرئاسة الإيراني، واصفاً تعميق التعاون الثنائي بالضرورة الاستراتيجية. وشدد الزيدي على أن "أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يحظى بأهمية بالغة للعراق، ولن يُسمح بأن تكون أي نقطة من الأراضي العراقية منطلقاً للتهديد أو زعزعة الأمن ضد إيران".

وأشار الزيدي إلى دور إيران في محاربة الإرهاب قائلاً إن "الشعب العراقي لن ينسى دعم إيران في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، وهو دعم لم يقتصر على المواقف السياسية، بل تجسد عملياً إلى جانب الشعب العراقي لاقتلاع جذور الإرهاب". وختم رئيس الوزراء العراقي بتأكيد رفض بغداد أيَّ تحركات عدائية ضد طهران، والالتزام الراسخ بتعزيز التعاون الأمني المشترك.

إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، على هامش استقبال بزشكيان الزيدي، في حديثه للتلفزيون الإيراني حول الأنباء التي تفيد باعتزام الجانب العراقي القيام بدور الوساطة بين طهران وواشنطن وحمله رسالةً بهذا الشأن، بأن "طهران لا تواجه حالياً مشكلة في وجود وسطاء"، مضيفاً أن هناك ما يكفي من الوسطاء ولا توجد أي صعوبة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة.

وأكد عراقجي أنه بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، من الطبيعي أن ينقل الجانب العراقي رؤيته وانطباعاته عن تلك الزيارة، "وهو أمر معتاد"، قائلاً: "نحن في الوقت الراهن لا نعاني من مشكلة نقص الوساطة مع أميركا، بل تكمن المشكلة في نهج واشنطن غير المنطقي والقائم على التنمر والهيمنة، وهو النهج الذي يواجه تصدياً حازماً من جانب إيران".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أنه ما لم تدرك واشنطن أن السبيل الوحيد هو احترام الشعب الإيراني ومصالحه، "فلن تتوفر أرضية للمضي قدماً" في المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن الأمر لا يحتاج إلى "رسائل متبادلة"، بل يكفي أن تعيد الولايات المتحدة النظر في سياساتها. وأوضح عراقجي أن الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق تعد من الملفات الجدية التي ستناقش خلال الزيارة، قائلاً إنها "نُفذت حتى الآن بنسبة مقبولة"، ودعا إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لها، وأعرب عن أمله في معالجة بعض المخاوف التي لا تزال قائمة في بعض النقاط.

وهذه أول زيارة رسمية للزيدي إلى طهران منذ انتخابه في مايو/ أيار الماضي، وسط ظروف بالغة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد موجة من الاعتراضات أثارتها زيارته إلى الولايات المتحدة، ولقاؤه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لدى الأوساط المحافظة في إيران التي وجهت اتهامات وانتقادات ثقيلة له.