- وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران في زيارة رسمية تستمر ليومين، بعد زيارته للولايات المتحدة، مما يضفي أهمية استثنائية على الزيارة في ظل تشابك الملفات الإقليمية والأمنية. - تتضمن الزيارة مباحثات سياسية واقتصادية، مع التركيز على استيراد الغاز الإيراني والتعاون الثنائي، رغم تأكيد الحكومة العراقية أن ملف السلاح لن يُناقش، إلا أنه سيكون بارزاً بسبب ارتباط الفصائل المسلحة بإيران. - تسعى العراق لإعادة صياغة سياستها الخارجية بالتوازن بين الشراكات الإقليمية والدولية، مع التركيز على حصر السلاح بيد الدولة، وهو تحدٍ رئيسي أمام الحكومة العراقية.

وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، صباح اليوم الخميس، إلى طهران في زيارة رسمية تستمر ليومين، هي المحطة الثانية له ضمن جولة خارجية مكثفة بعد أيام فقط من زيارة أجراها للولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يمنح الزيارة أهمية استثنائية في ظل تشابك الملفات الإقليمية والأمنية التي تواجهها بغداد.

وذكر بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أنه يجري زيارة رسمية لإيران "على رأس وفد عراقي رفيع"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أمس الأربعاء، أن الزيارة تأتي "استجابة لدعوة رسمية"، وأنها ستشهد مباحثات سياسية واقتصادية يتصدرها ملف استيراد الغاز الإيراني، الى جانب ملفات التعاون الثنائي، بما ينسجم مع المصالح العراقية، مشيراً إلى أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة شأن عراقي ولا يناقش خارج بغداد".

وعلى الرغم من التأكيد الحكومي الرسمي أن ملف السلاح لن يكون ضمن ملفات الزيارة، إلا أن مصدراً حكومياً رفيعاً أكد أن الملف سيكون "بارزاً بين ملفات الزيارة، لارتباط الفصائل المسلحة العراقية التي ترفض تسليم سلاحها بإيران مباشرة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، شرط عدم كشف هويته، أن "صعوبة الزيارة تكمن في أن إيران دولة مؤثرة في المشهد العراقي، ولديها أذرعها المسلحة وارتباطات مع أطراف سياسية مؤثرة، لذا فإن الزيارة مهمة وشاقة بذات الوقت".

وأضاف المصدر أن "الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان العراق ستكون أيضاً ضمن الملفات المهمة في الزيارة، فضلاً عن ملفات أخرى تُعنى بتحقيق الشراكة العراقية مع إيران خاصة، وهي ما تتطلب توازناً عراقياً بمقابل علاقاته مع واشنطن". وتكتسب الزيارة أهمية إضافية، لكونها تأتي مباشرة بعد زيارة أجراها الزيدي لواشنطن الأسبوع الفائت، حيث أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الأميركي والمسؤولين الأميركيين التزام حكومته حصر السلاح بيد الدولة، وهو أحد أبرز التعهدات التي تراقبها قوى إقليمية ودولية باعتبارها تمسّ مستقبل الاستقرار في العراق والمنطقة.

تقارير عربية الزيدي إلى طهران غداً وحكومته أمام اختبار تهديدات الفصائل المسلحة

وكان الزيدي قد بحث مع السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، أمس الأول الثلاثاء، استعدادات الزيارة والملفات التي ستتضمنها، بهدف "تفعيل التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك". وتؤشر الجولة التي بدأها الزيدي من واشنطن إلى طهران على محاولة عراقية لإعادة صياغة سياسية خارجية، تقوم على التوازن في الشراكات الإقليمية والدولية، خصوصاً بين بلدين تتقاطع مصالحهما في العراق (واشنطن وطهران)، مع محاولة بغداد الحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية، غير أن نجاح هذه المقاربة سيظل مرتبطاً بقدرة الحكومة العراقية على معالجة الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها "حصر السلاح بيد الدولة"، وضمان استمرار التعاون العراقي مع البلدين من دون الانزلاق في سياسة المحاور.