الزيدي إلى طهران غداً وحكومته أمام اختبار تهديدات الفصائل المسلحة

- زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تركز على ملفات الغاز والفصائل المسلحة، بعد تأكيده في واشنطن على حصر السلاح بيد الدولة. - التحديات الأمنية والسياسية تتصاعد مع تهديدات الفصائل المسلحة بالانخراط مع إيران، مما يضع الحكومة أمام مسؤولية تفعيل القوانين وحصر السلاح. - التداعيات الإقليمية والمحلية تشمل تقويض سلطة القانون وإضعاف ثقة المستثمرين، مع ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد التشكيلات المسلحة المخالفة.

يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران، غداً الخميس، في زيارة تتصدرها ملفات الغاز والفصائل المسلحة، وذلك غداة تهديد الأخيرة بالانخراط إلى جانب إيران في حال تجدد المواجهة، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبارات أمنية وسياسية جديدة. وتكتسب الزيارة أهمية إضافية، في ضوء أنها تأتي بعد أيام من زيارة الزيدي لواشنطن، حيث أكد خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التزام حكومته بحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة السلاح خارج المؤسسات الرسمية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الأربعاء، إن الزيدي سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد وزاري، بناء على دعوة رسمية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وقال العبودي، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، إن ملف الغاز سيكون على طاولة النقاش الثنائي بين العراق وإيران، وفق ما تقتضيه المصلحة العراقية، كاشفاً عن زيارة مماثلة إلى تركيا في نهاية الشهر الحالي، سيكون ملف المياه من أبرز الملفات التي ستناقش خلالها، إلى جانب زيارة مرتقبة إلى العاصمة السورية دمشق، لم يتحدد موعدها النهائي حتى الآن.

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الفصائل والغاز في صلب المباحثات

وأوضح العبودي، رداً على أسئلة الصحافيين، أن "وفداً حكومياً سيجتمع مع الجانب الإيراني لمناقشة ملف الطاقة، ولا سيما استمرار ضخ الغاز الإيراني المورد إلى العراق". واعتبر أن ملف حصر السلاح بيد الدولة "شأن سيادي عراقي"، ويتم تنفيذه ضمن البرنامج الحكومي، وأنه "لن يناقش إلا في العاصمة بغداد"، كاشفاً عن توقيع العراق 48 اتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية، من بينها إيجاد ممرات بديلة للنفط. وتابع بالقول إن "أزمة مضيق هرمز ما تزال مستمرة، والعراق أوجد خريطة بدائل مع الشركات الأميركية من خلال تفاهمات ستبدأ بموجبها تلك الشركات العمل على ممرات بديلة للصادرات العراقية، ولا سيما أن العراق يمتلك جزءاً مهماً من إمدادات المنطقة". وحول التصعيد الجديد في المنطقة، أكد العبودي حرص العراق على ألا يكون "جزءاً من محاور الصراع"، وأنه يتبنى عدم التدخل في شؤون الدول ويحترم التزاماته الدولية.

زيارة غير مضمونة النجاح

في غضون ذلك، قال عضو بارز في البرلمان العراقي عن الائتلاف الحاكم "الإطار التنسيقي"، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن الزيدي سيغادر بغداد على رأس وفد وزاري وحكومي يضم قادة عسكريين وأمنيين ومسؤولين من إقليم كردستان. وأضاف، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه لحساسية المعلومات، أن الزيدي يحمل ملف الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة، ومطالبة طهران بوقف تسليح الفصائل أو دعمها، مقابل أن يضمن العراق عدم جعله منطلقاً لأي اعتداء أو تهديد أمني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع عرض آخر ما تم التوصل إليه بشأن إنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، وفقاً لقوله.

ووصف المصدر نفسه زيارة الزيدي بأنها "غير مضمونة النجاح"، لكنها، وفقاً للمصدر ذاته، ستركز على "إيصال رسائل طمأنة بأن حكومته لا تستهدف الاصطفاف ولا العمل ضمن مصالح معادية لإيران، بقدر ما تريد النأي بالعراق عن المواجهة الحالية". وأكد أن رئيس الوزراء العراقي سيعرض تفاهمات أمنية واقتصادية مرتبطة بشراء العراق الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، وحركة الاستيراد، إلى جانب طرح مبادرة للدخول ضمن وساطات التهدئة التي بادرت بها باكستان وتركيا وقطر في وقت سابق، وفقاً لقوله.

في المقابل، أكد مصدر في الخارجية العراقية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، أن الزيارة ستستمر يومين، وتشمل لقاءات مع الرئيس الإيراني وقيادات أخرى في طهران، مع اتخاذ إجراءات أمنية خاصة نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها إيران، سواء في تنظيم اللقاءات أو مكان انعقادها.

وأمس الثلاثاء، استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق. وذكر المكتب الحكومي العراقي أن الزيدي بحث خلال اللقاء، تطوير العلاقات الثنائية و"سبل تعزيز التعاون المشترك، وترسيخ أمن المنطقة واستقرارها". وأضاف البيان: "كما تناول اللقاء الاستعدادات الجارية للزيارة الرسمية التي سيجريها رئيس الوزراء إلى طهران، ومناقشة الملفات التي ستتضمنها الزيارة، بهدف تفعيل التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

الحكومة تواجه تحدياً أمنياً بعد بيان الفصائل

في الأثناء، أعاد بيان لجماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، أكدت فيه استعدادها للانخراط المباشر إلى جانب طهران في حال تجدد المواجهة، الموقف الحكومي العراقي وطبيعة رده على أي تحرك للفصائل، خاصة بعد حزمة التعهدات التي قطعتها حكومة الزيدي أخيراً حيال هذا الملف. ووفقاً لبيان الجماعة الذي صدر أمس الثلاثاء، فإنها "ستستهدف بكل قوة وحزم كافة المصالح والقواعد الأميركية في البلاد والمنطقة"، مؤكدة أنها "تُجدّد تأكيدها بالانخراط المباشر في المعركة ضد العدو الأميركي إذا ما تمادى في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية".

ويتجاوز الإعلان الجديد للجماعة، التي تضم عدة فصائل، أبرزها كتائب حزب الله، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، كونه موقفاً سياسياً أو بياناً تضامنياً مع إيران، بل يمثل تحدياً أمنياً للعراق بشأن استمرار امتلاك الفصائل قراراً مستقلاً يتعلق بالحرب والسلم، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن هذا القرار يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية. ويضع هذا الإعلان رئيس الوزراء علي الزيدي أمام أحد أكثر اختباراته السياسية والأمنية تعقيداً منذ توليه رئاسة الحكومة قبل نحو شهرين، خصوصاً أنه جعل من ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أهم تعهداته أمام القوى السياسية والولايات المتحدة، التي تضغط بشدة في هذا الملف.

واعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، في حديث لـ"العربي الجديد"، إعلان بعض الفصائل المسلحة استعدادها للانخراط في المواجهة العسكرية في المنطقة "تطوراً بالغ الخطورة، يهدد بإقحام العراق في الحرب، ويضع الأمن الداخلي والسيادة العراقية أمام تحديات غير مسبوقة". وأكد أن "قرار الحرب والسلم هو اختصاص دستوري حصري للدولة العراقية، ولا يجوز لأي جهة، مهما كانت، أن تتخذ قرارات عسكرية قد تجر البلاد إلى مواجهة خارج إرادة المؤسسات الرسمية، لأن أي تحرك من هذا النوع سيعرض العراق لمخاطر أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة".

وشدد على أن "الحكومة مطالبة بالتعامل مع هذا الملف بحزم ومسؤولية، عبر تفعيل القوانين النافذة وحصر السلاح بيد الدولة، مع منح الأولوية للحوار والوسائل القانونية لمنع أي تصعيد، واستخدام قوة القانون يبقى خياراً دستورياً إذا تعرضت سيادة الدولة أو أمنها للخطر، لكن يجب أن يكون ضمن إطار القانون وبقرار من السلطات المختصة لتجنب الانزلاق إلى صدام داخلي". وبيّن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن "العراق لا يحتمل فتح جبهة جديدة على أراضيه، وأي انخراط في الحرب سيعرض المواطنين والبنية التحتية والمصالح الاقتصادية لمخاطر جسيمة، لذلك فإن الحفاظ على حياد العراق وحماية سيادته يجب أن يكونا أولوية لجميع القوى السياسية والأمنية".

ويرى مراقبون أن دخول الفصائل المسلحة في أي حرب إقليمية سيحمل تداعيات تتجاوز البعد العسكري، إذ قد يؤدي إلى تقويض جهود الحكومة في فرض سلطة القانون، وإضعاف ثقة المستثمرين، فضلاً عن احتمال عودة دوامة الاستهدافات المتبادلة التي شهدها العراق، عندما تحولت قواعد تستضيف قوات التحالف الدولي إلى أهداف متكررة لهجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة، قابلتها ضربات أميركية ضد مواقع لفصائل مسلحة داخل الأراضي العراقية.

من جهته، قال الخبير في الشؤون الاستراتيجية علي الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "أي جهة مسلحة تتحدث عن الانخراط في حرب خارج قرار الدولة تمثل تحدياً صريحاً للدستور وهيبة المؤسسات، ولا أحد يمتلك حق جر العراق إلى صراع إقليمي أو اتخاذ قرار الحرب والسلم بمعزل عن السلطات الدستورية". وأكد الجبوري أن "أي فصيل يتجاوز صلاحيات الدولة ويباشر عملاً عسكرياً من دون تفويض رسمي سيضع نفسه في مواجهة القانون، ولن يكون هناك مبرر للتهاون مع أي جهة تهدد الأمن الوطني أو تعرض سيادة العراق للخطر".

وبين أن "الحكومة تمتلك، وفق الدستور والقوانين النافذة، الصلاحيات الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تشكيل مسلح يخالف أوامر القائد العام للقوات المسلحة، بما في ذلك استخدام القوة القانونية عبر الأجهزة الأمنية المختصة لفرض سلطة الدولة ومنع أي تحرك مسلح خارج إطار المؤسسات الرسمية، إذا استنفدت الوسائل القانونية والسياسية الأخرى". وأضاف الجبوري أن "هيبة الدولة لا يمكن أن تبقى محل تفاوض، ومن يريد حمل السلاح خارج إرادة الدولة عليه أن يتحمل المسؤولية القانونية كاملة، فالعراق ليس ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وأمن المواطنين وسيادة البلاد خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه".