الزيدي إلى أنقرة غداً: الأمن والمياه والنفط

- الأمن والحدود: زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة تهدف لمناقشة قضايا الأمن والحدود، بما في ذلك وجود القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني، وتوقيع مذكرات تفاهم في قطاعات متعددة. - التعاون الاقتصادي: تركز المباحثات على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وتطوير التعاون في قطاع الطاقة، وزيادة الاستثمارات التركية، ومشروع طريق التنمية لربط ميناء الفاو بالحدود التركية. - ملف المياه: العراق يسعى للحصول على التزامات تركية بزيادة الإطلاقات المائية لمواجهة أزمة الجفاف، وتحويل الملفات الخلافية إلى مسارات تعاون لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم غد الثلاثاء، إلى أنقرة في ثالث محطاته الخارجية بعد زيارته واشنطن وطهران في الآونة الأخيرة. ويرافق الزيدي وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء وقيادات أمنية وسياسية ومحافظين، حاملاً ملفات عراقية حساسة، أبرزها ما يتعلق بالجانب الأمني والحدود ومسلحي "حزب العمال الكردستاني"، والوجود التركي بالأراضي العراقية، وحصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، وتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات الأمنية التي تواجه الحدود المشتركة بين العراق وتركيا والتي سيتم مناقشتها؟ ما هي الآليات المقترحة لزيادة الإطلاقات المائية من تركيا إلى العراق لضمان الأمن المائي والغذائي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وعلم "العربي الجديد" أن فريقاً حكومياً عراقياً سبق زيارة الزيدي إلى تركيا، إذ أجرى سلسلة تفاهمات مهمة، فيما يرتقب خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في قطاعات الأمن والطاقة والاستثمار والتجارة والنقل والبنى التحتية. وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، لـ"العربي الجديد": "سيتصدر الملف الأمني جدول أعمال المباحثات، إذ سيناقش الجانبان مستقبل الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، والعمليات العسكرية ووجود عناصر حزب العمال الكردستاني، فضلاً عن آليات تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري، بما يضمن حماية الحدود المشتركة واحترام سيادة العراق، ويحول دون تحول أراضيه إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منصة لانطلاق هجمات تهدد أمن دول الجوار".

وأضاف الموسوي: "كما ستتناول المباحثات التطورات الإقليمية المتسارعة، وفي مقدمتها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن الإقليمي، وسلاسل الإمداد، وأسواق الطاقة، وحركة التجارة، إضافة إلى أهمية تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انتقال تداعيات الصراعات إلى الداخل العراقي". وبين أنه "في الجانب الاقتصادي، يبرز ملف استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي باعتباره أحد أكثر الملفات إلحاحاً، بعد فترة طويلة من توقف الصادرات عبر الخط الشمالي، وما ترتب على ذلك من خسائر مالية كبيرة للعراق، إلى جانب مناقشة آليات تطوير التعاون في قطاع الطاقة، وتوسيع الاستثمارات التركية في العراق، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي يُعد من بين الأكبر للعراق مع دول الجوار، فضلاً عن إزالة العقبات التي تواجه حركة البضائع والاستثمارات بين البلدين".

ورأى الموسوي أن "مشروع طريق التنمية سيحظى باهتمام خاص خلال الزيارة، باعتباره أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة العراقية، ويهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير بالحدود التركية عبر شبكة متطورة من السكك الحديدية والطرق السريعة، بما يعزز مكانة العراق ممراً اقتصادياً ولوجستياً يربط الخليج بأوروبا، ويمنح تركيا دوراً محورياً في هذا المشروع الذي يحظى باهتمام إقليمي ودولي متزايد".

يرى مراقبون أن نتائج الزيارة ستكون مؤشراً مهماً على مستقبل العلاقات العراقية – التركية

وأشار الموسوي إلى أن "ملف المياه لا يقل أهمية عن بقية الملفات، إذ يسعى العراق إلى الحصول على التزامات تركية بزيادة الإطلاقات المائية، في ظل أزمة جفاف غير مسبوقة وانخفاض كبير في الخزين المائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على القطاع الزراعي، والأمن الغذائي، وإمدادات مياه الشرب، وهو ما يجعل هذا الملف إحدى أكثر القضايا حساسية بالنسبة للحكومة العراقية، التي تؤكد باستمرار ضرورة الوصول إلى تفاهمات عادلة تضمن الحقوق المائية للعراق وفق مبادئ القانون الدولي".

ويرى مراقبون أن نتائج الزيارة ستكون مؤشراً مهماً على مستقبل العلاقات العراقية – التركية، ومدى قدرة الجانبين على تحويل الملفات الخلافية إلى مسارات تعاون عملي، خصوصاً في ظل تشابك المصالح الأمنية والاقتصادية، والحاجة المتبادلة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودفع مشاريع التنمية والاستثمار التي تمثل أولوية استراتيجية لكل من بغداد وأنقرة.

وقال الخبير في الشؤون الاستراتيجية جاسم الغرابي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "زيارة الزيدي إلى أنقرة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العراقية – التركية، نظراً لتزامنها مع تحديات أمنية واقتصادية وإقليمية متسارعة تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين البلدين، والزيارة تحمل أبعاداً تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي، إذ تركز على معالجة ملفات استراتيجية". وبيّن الغرابي أنّ "توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة خلال الزيارة سيعكس رغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ونجاح الزيارة سيقاس بمدى التوصل إلى آليات تنفيذية واضحة لمعالجة الملفات العالقة وتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين".