- حذّرت الحكومة اليمنية من محاولات الحوثيين لتطبيق نموذج مشابه للنموذج الإيراني في مضيق هرمز على مضيق باب المندب، مستمدة جرأتها من ردود الفعل الدولية غير الجادة تجاه الهجمات السابقة على الملاحة التجارية. - تجري مشاورات في مسقط لاحتواء التصعيد في اليمن والبحر الأحمر، مع التركيز على الأزمة الداخلية بين الحكومة والحوثيين، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر، وتأثير المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. - يواجه احتواء التصعيد تعقيدات بسبب مطالب الحوثيين بفك الحصار وحلول اقتصادية، مع استمرار التوتر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وسط انتشار ملحوظ لقوات خفر السواحل اليمنية.

حذّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الاثنين، من سعي الحوثيين إلى فرض نموذج مشابه لما تصفه بـ"النموذج الإيراني في مضيق هرمز" على مضيق باب المندب، في وقت تتواصل فيه مشاورات في مسقط لاحتواء التصعيد في اليمن والبحر الأحمر، وسط مؤشرات على استمرار التعقيدات التي تعترض جهود التهدئة.

وقالت أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن الحوثيين "يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني في مضيق هرمز وتطبيقه في مضيق باب المندب"، معتبرة أن الجماعة المتحالفة مع إيران استمدت جرأتها من رد فعل دولي "يفتقر إلى الجدية الكافية" تجاه الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية خلال السنوات الماضية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز أوجه التشابه بين "النموذج الإيراني في مضيق هرمز" والنموذج الذي يسعى الحوثيون لتطبيقه في باب المندب؟ ما هي المطالب التي يصر عليها الحوثيون في مفاوضات مسقط المتعلقة بفك الحصار وإيجاد حلول اقتصادية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتشهد العاصمة العُمانية مشاورات ولقاءات ضمن مساعٍ لاحتواء التصعيد، تتوزع على مسارين متداخلين؛ الأول يتعلق بالأزمة الداخلية بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، في ظل مخاوف من اتساع المواجهات العسكرية على الجبهات، فيما يرتبط المسار الثاني بأزمة الملاحة في البحر الأحمر والعلاقة بين السعودية والحوثيين، وانعكاسات المواجهة الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران على المنطقة.

ونقل "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسي أجنبي قوله إن محاولات احتواء التصعيد ومنع انفجار الأوضاع العسكرية في اليمن تواجه تعقيدات، في ظل إصرار الحوثيين على مطالب تتعلق بـ"فك الحصار" وإيجاد حلول اقتصادية، معتبراً أن التوتر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب "سيستمر بالنسبة للحوثيين طالما أرادت إيران ذلك". وأضاف المصدر أن قرار وقف التصعيد "ليس بيد" الحوثيين، مشيراً إلى أنهم يرفضون عودة الرقابة والإشراف على موانئ الحديدة من قبل الأمم المتحدة، ويركزون خلال جولة المحادثات في مسقط على وقف الهجمات المتبادلة مع السعودية مقابل إعادة فتح مطار صنعاء أمام جميع الوجهات.

ميدانياً، شهدت الساعات الماضية هدوءاً حذراً في البحر الأحمر وعلى مختلف جبهات اليمن بعد أيام من التصعيد والمناوشات، بالتزامن مع انتشار ملحوظ لقوات خفر السواحل اليمنية في الجزر الممتدة من البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى المحيط الهندي. كما عززت القوات الحكومية انتشارها على الشريط الساحلي الممتد من رأس عمران، القريب من جزيرة ميون غرب عدن، مروراً برأس العارة والمضاربة في محافظة لحج، وصولاً إلى ذباب جنوب غربي تعز، دعماً لتحركات قوات خفر السواحل وتأمين الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

(رويترز، العربي الجديد)