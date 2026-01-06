الزبيدي يزور السعودية حاملاً "أفكار الانتقالي" لمؤتمر الرياض

- زيارة عيدروس الزُبيدي إلى الرياض تهدف إلى تعزيز الحوار بين مكونات الجنوب اليمني، مع إشادة بجهود السعودية في تنظيم مؤتمر جنوبي-جنوبي برعاية إقليمية. - انتشار قوات "درع الوطن" في الجنوب، خاصة في أبين ومطار الريان بحضرموت، يهدف إلى توحيد القرار الأمني والعسكري وتقليص التعدد العسكري في عدن، بالتعاون مع التحالف العربي. - التطورات السياسية تشمل انسحاب قوات المجلس الانتقالي من قصر المعاشيق، وإطلاق رحلات جوية بين سقطرى وجدة، مع تأكيد على أهمية الحل السياسي الشامل في الملف اليمني.

قال أنور التميمي، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، في حديث مع "العربي الجديد"، إن عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي سيتوجه مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الرياض "بدعوة سعودية"، برفقة عدد من قيادات المجلس، حاملاً معه "أفكار المجلس بكل مكوناته الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني لمؤتمر الرياض"، مشيراً إلى أن هناك "مسائل فنية تتعلق بالطيران" تعيق تحديد ساعة مغادرة الزُبيدي.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن في بيان سابق استعداده للمشاركة بفاعلية لإنجاح مؤتمر الرياض المرتقب لعقد حوار بين مكونات الجنوب اليمني، مشيداً في الوقت ذاته بجهود السعودية بهذا الخصوص. وبشأن الحديث حول ترتيبات ميدانية لاستلام قوات "درع الوطن" للمحافظات الجنوبية، ومنها العاصمة المؤقتة عدن، قال التميمي: "قوات درع الوطن تستلم هذه المحافظات بالفعل، وهي جزء أصيل وفاعل من القوات الجنوبية الحكومية، ومناطق انتشارها معروفة وفي تماس مع الحوثيين، ولم يطلب أحد من هذه القوات الخروج"، مضيفاً: "قوات درع الوطن متواجدة منذ السابق في أبين وعدن، ولا مشكلة لدينا في عودتها إلى مناطق انتشارها".

وبشأن الأفكار التي ستُطرح في الرياض، قال التميمي: "سنعيد ما نطرحه في وثائقنا وإعلامنا وفي كل حضور دولي نذهب إليه، وما طرحناه سابقاً في مؤتمر الرياض وإعلان نقل السلطة، وسنعيد نفس الحديث، وسنزيد على ذلك بأن أي تجاهل فالمنطقة معرضة لكوارث، وتأخير ذلك عامين أدى إلى الكثير من المشاكل والاستغلال"، مضيفاً: "من يروج أن ما حدث في حضرموت والمهرة إنجاز، لا يفهم شيئاً في السياسة والعسكرة".

وحول مؤتمر الرياض، قال التميمي: "نرى أن انعقاد مؤتمر جنوبي-جنوبي في الرياض خطوة متقدمة جداً، بغض النظر عن أي نوايا لبقية الجنوبيين الذين سيحضرون المؤتمر ويعتقدون أن هذا مجرد مؤتمر لقطف ثمار سياسية لما تم في حضرموت والمهرة، فهم لا يفهمون شيئاً"، مضيفاً: "مجرد انعقاد مؤتمر جنوبي بهذا المسمى، لأن في السابق كانت هناك مشاورات الرياض وكان الجنوبي في كل مؤتمر فرعياً، والآن لأول مرة ينعقد مؤتمر جنوبي-جنوبي برعاية إقليمية، ونعدّ هذا إنجازاً، وما سيتم فيه يخضع لفاعليتنا نحن، وسنبذل أقصى ما يمكن من أجل ذلك".

ميدانياً، بحث محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم الثلاثاء في مدينة المكلا، مع قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية، جهود تطبيع الأوضاع العامة وتعزيز الاستقرار في مختلف مديريات المحافظة. وأكد الخنبشي أهمية تكامل الجهود بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وتعزيز التنسيق المشترك في تنفيذ الإجراءات والخطط الميدانية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية، وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة المشاريع الخدمية والتنموية إلى مسارها الطبيعي.

السلطة المحلية في أبين ترحب بانتشار "درع الوطن"

أعلنت محافظة أبين شرق عدن في جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء ترحيبها بقوات "درع الوطن" لتولي زمام الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة على غرار محافظة شبوة المجاورة، وسط ترجيحات بأن تتوالى بيانات ترحيب مماثلة من محافظات جنوبية أخرى وسط توجيهات عليا من الشرعية والتحالف العربي الذي تديره السعودية لهذه القوات للتجهيز والاستعداد لبسط السيطرة وضبط الأوضاع لا سيما في عدن وسقطرى، بحسب ما أكدت مصادر سياسية وعسكرية في الرياض لـ"العربي الجديد"، وذلك بالتزامن مع وجود قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يترأسه عيدروس الزبيدي في الرياض في محاولة لاحتواء الأزمة معها بعد التصعيد العسكرية الذي فجره بسيطرة قواته على حضرموت والمهرة ورفضه دعوات الانسحاب منهما.

وأعلن بيان صادر عن قيادة اللجنة الأمنية والسلطة المحلية في محافظة أبين، برئاسة المحافظ أبو بكر حسين، اليوم الثلاثاء، "الترحيب بقوة درع الوطن الجنوبية إلى محافظة أبين، إضافة إلى تواجدها المسبق في المحافظة، للمساهمة في أمن واستقرار محافظة أبين والدفاع عنها من خطر المليشيات الحوثية، بالتعاون وتنسيق الجهود بين الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، وفق خطة أُعدّت لذلك بما فيها التمركز والانتشار".

وأوضح البيان أن القرار يأتي "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية، وتجنيب محافظة أبين أي صراعات أو صدامات مسلحة تخدم المليشيات الانقلابية الحوثية، والتزاماً مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في حفظ أمن واستقرار المحافظة، وتقديم الدعم والإسناد والمشاركة في مواجهة الانقلاب الحوثي، كون محافظة أبين على خط النار معها". وأكد البيان أنه "ستعمل الوحدات الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب في محافظة أبين مع إخوانهم في قوات درع الوطن لتحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة محافظ محافظة أبين رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة". كما قدّمت السلطة المحلية في محافظة أبين "الشكر لقيادة التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، على جهودها وتضحياتها لدعم الوطن، ورعاية مؤتمر الحوار الجنوبي–الجنوبي في العاصمة الرياض، بما يخدم المصلحة الوطنية العامة".

قوات "درع الوطن" تباشر مهامها في مطار الريان

وبموازاة ذلك، أكدت قوات درع الوطن في محافظة حضرموت، في منشور مصوّر على حسابها في "إكس"، أنها باشرت مهامها الأمنية في مطار الريان الدولي. ويتزامن ذلك مع ما أصدرته اللجنة الأمنية في محافظة شبوة من بيان، أمس، أكدت فيه أن الأوضاع الأمنية في المحافظة مستقرة وتخضع لسيطرة كاملة، مشيرة إلى أن "محافظة شبوة، وفي عموم مديرياتها، تنعم بحالة عالية من الأمن والسكينة العامة، بفضل التنسيق الأمني الفاعل والمستمر بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية، بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي".

يأتي ذلك أيضاً مع ترحيب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالمبادرة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لعقد مؤتمر شامل في الرياض يجمع مختلف المكونات الجنوبية، بهدف معالجة القضايا المتعلقة بالجنوب من خلال الحوار والتفاهم. ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى المشاركة في هذا المؤتمر والتعاون، من أجل خفض التصعيد وتحسين حياة الشعب اليمني.

قوة تابعة للمجلس الانتقالي تنسحب من قصر المعاشيق

وفي سياق متصل، شهد قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، اليوم الثلاثاء، انسحاب قوة تابعة للمجلس الانتقالي منه. وبحسب ما قال قيادي في القوة لـ"العربي الجديد"، فإنها ضمن قوات الحماية الرئاسية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وكانت قد دخلت المعاشيق بعد خروج العليمي والقوات السعودية منها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتولت حماية القصر من الداخل. ولفت القيادي نفسه إلى أنها عادت اليوم إلى موقعها السابق خارج القصر الرئاسي، استعداداً لعودة الحكومة وتسلم قوات درع الوطن مهمة الحماية في محيط القصر وداخله.

ويُعد قصر معاشيق في عدن المقر الرئاسي الأبرز للحكومة المعترف بها دوليًا، وقد شهد خلال السنوات الماضية تغييرات متكررة في ترتيبات حمايته، عكست طبيعة التوازنات الأمنية والسياسية في العاصمة المؤقتة. ومنذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن في أغسطس/ آب 2019، تولت قوات تابعة له مهام تأمين القصر، قبل أن تطرأ لاحقاً ترتيبات أمنية جديدة في سياق اتفاق الرياض، الذي نص على إعادة تنظيم القوات ودمجها تحت وزارتي الدفاع والداخلية. وتأتي التحركات الأخيرة، بحسب مصادر مطلعة، في إطار مساعٍ لإعادة ضبط المشهد الأمني في عدن، وتقليص مظاهر التعدد العسكري، بما ينسجم مع الدعوات إلى توحيد القرار الأمني والعسكري وتركيز الجهود في مواجهة الحوثيين.

وبحسب القيادي نفسه، فإن الوضع في الأيام المقبلة سيكون مختلفاً عن السابق، إذ لن تكون هناك قوات تابعة للمجلس الانتقالي ترافق الوزراء والمسؤولين، والصيغة النهائية لحمايتهم رهن الترتيبات التي يجري الإعداد لها. ووفقاً للمصدر نفسه، ستناط مهمة الحماية، على الأرجح، بقوات درع الوطن أو قوات أخرى سيتم تشكيلها لهذه الغاية.

وفي خطوة لإنهاء وضع السياح العالقين في جزيرة سقطرى بعد تعليق الرحلات منها وإليها، قالت مصادر في الخطوط الجوية اليمنية لـ"العربي الجديد" إنها ستدشّن رحلات مباشرة بين سقطرى وجدة، على أن تكون أول رحلة غداً الأربعاء لإجلاء السياح العالقين، مع التوجه لتشغيل رحلات أسبوعية منتظمة بين جدة وسقطرى. وفي سياق متصل، قال السفير البولندي لدى السعودية: "أود أن أشكر إدارة الخطوط الجوية اليمنية على تسيير رحلات جوية من سقطرى لتمكين السياح البولنديين من مغادرة الجزيرة".

في السياق ذاته، شدد رئيس هيئة الأركان العامة في القوات الحكومية، الفريق صغير بن عزيز، على ضرورة توحيد الجهود العسكرية وتجنب ما وصفه بـ"المعارك الجانبية"، والتركيز على الهدف الرئيسي المتمثل في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثيين. وقال بن عزيز، في منشور على منصة "إكس"، إن المرحلة الراهنة تتطلب العمل ضمن إطار "قيادة واحدة، وجيش واحد، وحليف واحد"، وبالتنسيق مع قيادة المملكة العربية السعودية، معتبراً أن توحيد القرار العسكري يمثل المدخل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار وإنصاف القضايا الوطنية.

وتُفهم تصريحات رئيس الأركان على أنها تعكس توجهاً رسمياً نحو تعزيز مركزية القرار العسكري، وحصر المواجهة المسلحة في جبهة واحدة ضد الحوثيين، في ظل مخاوف متزايدة من أن تؤدي الصراعات الداخلية إلى إضعاف المعسكر المناهض للجماعة المدعومة من إيران.

غروندبرغ يلتقي عبد العاطي في القاهرة

سياسياً، تزامنت هذه التطورات مع لقاء جمع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، حيث ناقشا آخر المستجدات في الملف اليمني. وأطلع غروندبرغ الوزير المصري على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن الحل السياسي الشامل والجامع يظل السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية مستدامة للنزاع، وضمان الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية الدعم الإقليمي المنسق لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، معرباً عن شكره لمصر على دعمها المستمر لمسار السلام، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى خفض التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات داخلية جديدة.