الرياض تسمّي غازي بن رافع العنزي سفيراً لها في دمشق

- عيّنت السعودية غازي بن رافع العنزي سفيراً لدى سورية، مما يعكس تسارع إعادة بناء العلاقات بين البلدين بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وبعد انقطاع دبلوماسي دام أكثر من عقد. - أدى العنزي القسم الدستوري أمام ولي العهد السعودي، تمهيداً لمباشرة مهامه في دمشق، خلفاً للسفير السابق فيصل المجفل، الذي قاد المرحلة الأولى من استئناف التمثيل الدبلوماسي. - تعيين العنزي يأتي في ظل زخم متزايد للعلاقات بين الرياض ودمشق، مع استمرار الاتصالات السياسية والدبلوماسية وبحث ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية المشتركة.

عيّنت المملكة العربية السعودية غازي بن رافع العنزي سفيراً لها لدى سورية، في خطوة تعكس استمرار مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين، الذي تسارع عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وبعد أكثر من عقد على انقطاع التمثيل الدبلوماسي بين الرياض ودمشق.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الملفات التي سيعمل عليها السفير الجديد في دمشق؟ ما هي التحديات التي قد تواجه السفير الجديد في ظل استمرار العلاقات المتنامية بين البلدين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأدى السفير الجديد القسم الدستوري أمام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة جدة، تمهيداً لمباشرة مهامه الرسمية في العاصمة السورية دمشق، ضمن مراسم شملت عدداً من السفراء السعوديين الجدد الذين جرى تعيينهم لدى دول شقيقة وصديقة. ويخلف العنزي السفير الدكتور فيصل المجفل، الذي انتهت فترة عمله في دمشق بعد أن قاد المرحلة الأولى من استئناف التمثيل الدبلوماسي السعودي في سورية، قبل انتقاله لتولي منصب سفير المملكة لدى فرنسا.

ويعد العنزي من الدبلوماسيين الذين لعبوا دوراً بارزاً في ملف العلاقات السعودية السورية خلال السنوات الأخيرة، إذ شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للدول العربية في وزارة الخارجية السعودية، كما ترأس، في مايو/ أيار 2023، الفريق الفني السعودي الذي زار دمشق بهدف الإعداد لإعادة افتتاح السفارة السعودية، ومناقشة الجوانب الفنية واللوجستية المتعلقة باستئناف عمل البعثة الدبلوماسية، ويحمل درجة وزير مفوض في وزارة الخارجية.

ويأتي تعيين السفير الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرياض ودمشق زخماً متزايداً، في ظل استمرار الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين الجانبين، وبحث ملفات التعاون الثنائي، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكانت السعودية قد أغلقت سفارتها في دمشق، وسحبت جميع دبلوماسييها وموظفيها، في 14 مارس/ آذار 2012، احتجاجاً على استخدام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد العنف ضد المتظاهرين، لتدخل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مرحلة من الجمود استمرت أكثر من أحد عشر عاماً.

وبدأ مسار استعادة العلاقات رسمياً في مايو/ أيار 2023، عندما اتفق البلدان على استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين، بالتزامن مع استعادة سورية مقعدها في جامعة الدول العربية، قبل أن تباشر البعثة السعودية أعمالها اللوجستية والقنصلية من مقر مؤقت في دمشق مطلع عام 2024. وفي التاسع من سبتمبر/ أيلول 2024، افتتحت المملكة سفارتها رسمياً في دمشق، معلنةً استئناف أعمالها الدبلوماسية بشكل كامل، ليأتي تعيين غازي بن رافع العنزي وأداؤه القسم الدستوري محطةً جديدةً في مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين، واستكمالاً للإجراءات التي أعادت التمثيل الدبلوماسي السعودي إلى سورية بعد أكثر من عقد من الانقطاع.