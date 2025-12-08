الرياض تسحب طاقمها الطبي من عدن بعد تزايد الاحتقان مع الانفصاليين

سحبت الرياض، اليوم الاثنين، طاقمها الطبي من مستشفى الأمير محمد بن سلمان في مدينة عدن اليمنية، ضمن عمليات سحب قواتها من مناطق عدة، في إطار خطة لإعادة التموضع، متزامنة مع التصعيد المستمر للمجلس الانتقالي الجنوبي (المُطالب بانفصال جنوب اليمن) في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي البلاد.

وجاءت عملية سحب الطاقم الطبي السعودي من عدن بعد يومين من سحب الرياض القوات السعودية والسودانية، مع المعدات العسكرية التابعة لها، من داخل قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في إطار خطة إعادة تموضع شاملة للقوات السعودية في اليمن.

كما غادرت وحدات عسكرية سعودية مواقعها في جزيرة ميون، القريبة من باب المندب، في إطار خطة إعادة التموضع للقوات السعودية.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المجلس الانتقالي الجنوبي في تحشيد قواته باتجاه محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين سيطر عليهما الأربعاء والخميس الماضيين، حيث سيطرت قوات الانتقالي على مواقع حيوية في محافظة المهرة، كانت قد سيطرت عليها قوات "درع الوطن" المدعومة سعودياً، خلال يومي الجمعة والسبت، قبل أن تنسحب منها دون إبداء أي توضيح عن أسباب الانسحاب.

كما بدأ "الانتقالي الجنوبي"، أمس الأحد، تنظيم اعتصامات جماهيرية مفتوحة لأنصاره في محافظتي عدن وحضرموت، للمطالبة بإعلان "الاستقلال" وقيام الدولة الجنوبية. وأفادت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" بأن السعودية سحبت وحدات عسكرية من المحافظات الشرقية لليمن نحو الحدود السعودية - اليمنية، في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها قد توحي باستئناف الحرب مجدداً.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة انقسام غير مسبوقة داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث ظهر عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، العميد عبد الرحمن المحرمي، داخل قصر معاشيق، وقد أزال صورة رئيس المجلس رشاد العليمي، وعلم الجمهورية اليمنية، خلال استقباله وفداً من محافظة المهرة، شرقي البلاد، على الحدود مع سلطنة عُمان، والتي سيطرت عليها قوات "الانتقالي الجنوبي" الخميس الماضي.

في السياق، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، الاثنين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" بنسختها الشرعية، إنّ أي تحركات تجري خارج إطار الإجماع الوطني قد تتيح لجماعة الحوثيين استغلال الأوضاع لتعزيز نفوذها، داعياً إلى تكثيف الدعم الدولي للمجلس والحكومة المعترف بهما دولياً، للحفاظ على الاستقرار ومنع اتساع نطاق الصراع.

وأكد العرادة أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لحماية السلم الاجتماعي، ووقف أي خطوات قد تهدد وحدة الجبهة الداخلية أو تعرقل جهود استعادة الدولة ومؤسساتها. وأعاد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، تسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن، الاثنين، بعد ساعات من إرساله إشعارات بإغلاقها بشكل مفاجئ. وكانت غرفة العمليات المشتركة التابعة للتحالف قد أوقفت، فجر الاثنين، جميع الرحلات من وإلى المطار، وامتنعت عن منح تصاريح الإقلاع والهبوط للطائرات المدنية، ما تسبب بشلل كامل لحركة السفر وتعطيل المسافرين في المطار.

وجاء قرار التحالف بشكل مفاجئ ودون أي إعلان مسبق، ودون توضيح الأسباب، حيث أرسلت غرفة العمليات المشتركة للتحالف، فجر الاثنين، إشعارات متتالية إلى إدارة مطار عدن بإغلاق الأجواء، وعدم السماح لأي طائرة بالإقلاع أو الهبوط حتى إشعار آخر.

وقال محمد المخلافي، عضو هيئة التشاور والمصالحة، لـ"العربي الجديد"، إنّ ما يجري في مناطق السلطة الشرعية هو نتيجة طبيعية لاستمرار الانقسام السياسي والعسكري، واسترخاء السلطة الشرعية وداعميها من دول الجوار في حالة "اللاسلم واللاحرب"، والتخلي عن تنفيذ التدابير التي كان من شأنها أن تُنهي حالة الانقسام، والمتمثلة في "اتفاق الرياض" الذي حقق الشراكة في الحكومة، و"إعلان نقل السلطة" الذي حقق الشراكة في مجلس القيادة الرئاسي.

لكن الأطراف، بحسب المخلافي، اكتفت بالاستفادة من سلطات وإمكانات الدولة، ولم تعمل على إنفاذ التدابير المنصوص عليها في اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، واستمر أعضاء مجلس الرئاسة يديرون وحداتهم العسكرية بعيداً عن مسؤوليات الحكومة، ويستخدمونها لتعزيز نفوذهم في المناطق التي يسيطرون عليها.

وأضاف المخلافي أن هذه النتيجة كانت متوقعة، لا سيما أنّ دول الجوار الداعمة للسلطة الشرعية تناست الهدف من دعمها لليمن، ومن اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وهو استعادة الشرعية وسلطة الدولة اليمنية من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، وتحويل القوى التي يُفترض بها أن تحقق هذه المهمة إلى قوى موالاة موزعة بين هذه الدول، والسعي لتحقيق مصالح تتعارض مع مصلحة اليمن، من خلال الهيمنة على سواحل وجزر اليمن، من المخا حتى سقطرى.