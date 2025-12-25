الرياض تدعو "الانتقالي الجنوبي" لسحب قواته من المهرة وحضرموت عاجلاً

- دعت السعودية المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى إنهاء التصعيد العسكري في محافظتي حضرموت والمهرة، مشيرة إلى أن التحركات تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي، مما أضر بمصالح الشعب اليمني. - أكدت السعودية على أهمية التعاون بين القوى اليمنية لضبط النفس وإعادة السلم، مشددة على أن القضية الجنوبية سيتم حلها عبر الحوار الشامل. - حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، التي تهدد وحدة القرار السيادي للدولة، وسط مطالبات المجلس بإعلان استقلال الجنوب.

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الخميس، إن المملكة لا تزال تعوّل على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بإنهاء التصعيد وإخراج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من محافظتي حضرموت والمهرة الشرقيتين اللتين سيطر عليهما مطلع هذا الشهر. كما شددت الوزارة على "أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، مما قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه"، بحسب البيان، مؤكدة "ضرورة بذل كافة الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي"

واعتبرت الخارجية السعودية أن التحركات العسكرية لـ"الانتقالي الجنوبي:" مؤخرا تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف؛ مما أدى إلى "التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف"، وفقا للبيان نفسه.

وفي حين أوضح الخارجية السعودية أن "المملكة آثرت طيلة الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين"، أشارت إلى أنها عملت في هذا الإطار مع الإمارات ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لاحتواء الموقف، وجرى إرسال فريق عسكري مشترك من السعودية والإمارات لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يكفل عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف.

وأكدت مواصلة الجهود لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، مشددة على أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية "لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار". كما أشارت إلى ضرورة بذل كافة الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي، وإلى أن القضية الجنوبية "قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأنه سيتم حلها بجلوس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن"، بحسب ما جاء في البيان. وأعربت الخارجية السعودية عن دعم رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية.

وكانت الشرعية اليمنية تعول على موقف الرياض في تغيير مسار الأزمة بعدما باتت عاجزة عن وقفها. ويوم الثلاثاء، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، من أن "الإجراءات الأحادية" التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بلغت مرحلة هي الأخطر، معتبرا أنها "تهدد وحدة القرار السيادي والمركز القانوني للدولة"، وقد تقود إلى فرض أمر واقع بالقوة وخلق سلطة موازية خارج مؤسساتها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المجلس الانتقالي الجنوبي نشر وحدات عسكرية تابعة له في محافظتَي حضرموت والمهرة شرقي البلاد، اللتين سيطر عليهما مطلع الشهر الجاري، إلى جانب توسع نطاق الاعتصامات الجماهيرية المطالبة بإعلان ما يسميه المجلس "قرار الاستقلال وإعلان الدولة الجنوبية". ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس عام 2017 وبات يسيطر على معظم مساحة جنوب اليمن، باستعادة الدولة الجنوبية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، على حدودها الجغرافية السابقة للوحدة اليمنية التي أُعلنت في 22 مايو/ أيار 1990.