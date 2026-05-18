الرياض: اعترضنا 3 مسيّرات قادمة من العراق ونحتفظ بحق الرد

18 مايو 2026   |  آخر تحديث: 11:57 (توقيت القدس)
مقاتلات حربية سعودية في سماء الرياض، 13 مايو 2025 (Getty)
- أعلنت السعودية تدمير ثلاث مسيّرات دخلت مجالها الجوي من العراق، مؤكدة حقها في الرد في الزمان والمكان المناسبين لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.
- العراق أكد التزامه بسياسة الحياد وعدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على دول أخرى، مع تعزيز أمن الحدود وتطوير المراقبة لتجنب التوترات الإقليمية.
- أدانت قطر ومصر والكويت الاعتداء على السعودية، معربين عن تضامنهم الكامل ودعمهم للإجراءات السعودية لحفظ أمنها واستقرارها، محذرين من تعقيد المشهد الإقليمي بسبب هذه الانتهاكات.

أعلنت السعودية، مساء الأحد، احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، عقب تدمير ثلاث مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان "أنه في صباح يوم الأحد 17 مايو/أيار، تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية".

وأكد المتحدث العسكري السعودي أن الرياض "تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، لافتاً إلى أن السعودية "ستتخذ وتنفذ كل الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها". 

من جانبه، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن العراق يتبنى سياسة تقوم على الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي، مشدداً على عدم السماح بأن يكون العراق "ممراً أو منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى"، وعدم السماح كذلك بالتدخل في شؤونه الداخلية، بما يحمي استقراره الداخلي من تداعيات أزمات المنطقة.

وأضاف النعمان أن المنهاج الوزاري العراقي يعتمد دبلوماسية وقائية قائمة على إدارة العلاقات الإقليمية والدولية بشكل متوازن، بالتوازي مع تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة الحديثة، مؤكداً أن بغداد تسعى إلى تحييد البلاد عن التوترات الإقليمية ومنع انعكاساتها الأمنية والسياسية على الداخل العراقي.

إلى ذلك، أدانت دولة قطر بشدة الاعتداء على السعودية، وعدت ذلك اعتداء مرفوضاً وانتهاكاً لسيادة المملكة، وتهديداً لأمنها وسلامتها وأمن المنطقة. وجددت وزارة الخارجية، في بيان الاثنين، تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أدانت مصر بشدة الاعتداء، مؤكدة "تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وموقفها الثابت والداعم في مواجهة أية تهديدات". وشددت مصر على "الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن واستقرار المنطقة"، محذرة من أن "هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي الراهن وتعرقل مساعي التهدئة".

من جانبها، أعربت دولة الكويت، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها "الشديدين" للاعتداء. وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن هذا يعد "استمراراُ لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مؤكدة "وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها".

