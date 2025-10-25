الرباعية الدولية تدعو إلى "هدنة إنسانية عاجلة" في السودان

- اجتمعت المجموعة الرباعية الدولية في واشنطن لمناقشة هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في السودان، بمشاركة السعودية والإمارات ومصر، مع التأكيد على إنهاء معاناة الشعب السوداني. - طالبت حكومة السودان بإدانة "جرائم" قوات الدعم السريع ضد المدنيين، محملة إياها مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان ووفاة الأمير عبد القادر منعم منصور. - أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم قوات الدعم السريع على الفاشر، مركز العمليات الإنسانية في دارفور، محذراً من تداعيات كارثية على المدنيين.

أعلن مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس، السبت، أنّ المجموعة الرباعية الدولية بحثت جهود التوصل لـ"هدنة إنسانية عاجلة ووقف دائم لإطلاق النار" في السودان. جاء ذلك خلال اجتماع للرباعية الدولية في واشنطن، الجمعة، بحسب ما أعلنه بولس، عبر منصة إكس. وتشكلت الرباعية الدولية بقيادة الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية في السودان، وتضم أيضاً السعودية والإمارات ومصر.

وتزامن الاجتماع، مع زيارة يجريها وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، إلى الولايات المتحدة لبحث العلاقات الثنائية ومواصلة الحوار بشأن دعم السلام في بلاده، وهي الزيارة التي أعلنت عنها الخرطوم، الجمعة. وقال بولس، إنّ واشنطن "استضافت، أمس (الجمعة)، ممثلين عن مصر والسعودية والإمارات، في اجتماع للمجموعة الرباعية بهدف تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان".

كما تناول الاجتماع، بحسب بولس، الجهود الرامية إلى "تأمين هدنة إنسانية عاجلة، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ووقف الدعم الخارجي (دون ذكر جهة الدعم) ودفع عجلة الانتقال إلى الحكم المدني". ومنذ 15 إبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها. وأدت الحرب إلى مقتل نحو 20 ألف شخص وتشريد أكثر من 15 مليوناً بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، في حين قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.

Yesterday in Washington, the United States hosted Egypt, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates for a meeting of the Quad to advance collective efforts toward peace and stability in Sudan including efforts for securing an urgent humanitarian truce, achieving a permanent… pic.twitter.com/E7AErdnZMm — U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) October 25, 2025

وأشار بولس، إلى أن الأعضاء المجتمعين أكدوا التزامهم بالبيان الوزاري الصادر في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، "واتفقوا على إنشاء لجنة عملياتية مشتركة لتعزيز التنسيق بشأن الأولويات العاجلة". وأردف: "إننا متحدون في التزامنا بإنهاء معاناة الشعب السوداني". وفي 12 سبتمبر الماضي، دعت الرباعية الدولية إلى هدنة إنسانية أولية لـ3 أشهر في السودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار. يلي ذلك، إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُستكمل خلال 9 أشهر، بما يلبّي تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة، تحظى بقاعدة واسعة من الشرعية والمساءلة.

السودان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "جرائم الدعم السريع"

إلى ذلك، طالب السودان، السبت، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والحقوقية بإدانة "جرائم" قوات الدعم السريع، بحق المدنيين والتحرك العاجل لوقفها. وقال مجلس السيادة في بيان: "تدين حكومة السودان بأشد العبارات الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة التي تواصل ارتكابها مليشيا الدعم السريع المتمردة بحق المواطنين الأبرياء العزّل، وما تقوم به من تدمير متعمد لمؤسسات الدولة في انتهاك صارخ ومستمر لحقوق الإنسان ولكل القيم والأعراف الدولية".

وأضاف: "تطالب حكومة السودان المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والحقوقية بإدانة هذه الممارسات الوحشية والتحرك العاجل لوقف جرائم هذه المليشيا ومحاسبة مرتكبيها حماية للمدنيين وصوناً لحقوق الإنسان". وحمل البيان قوات "الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن وفاة الأمير عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل دار حمر في كردفان (جنوب)، بعد أن قيدت حركته ومنعته من السفر للعلاج خارج البلاد، وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة له". وعدّ ذلك "انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة والصحة وقد يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية".

وفي وقت سابق اليوم، توفي منصور إثر علة مرضية بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، بحسب السلطات السودانية. واعتبر البيان أن "استهداف رجالات الإدارة الأهلية من النُظّار والعُمد الذين استُشهدوا في مناطق متعددة من ولايات كردفان، ودارفور (غرب) يمثل عملا عدائيا وجريمة حرب مكتملة الأركان". وتابع أن "استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء سافرا يهدد أمن وسلامة المواطنين ويُعد جريمة حرب، وخرقا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية".

وشدد على أن "استمرار هذه الأعمال الإرهابية الآثمة بين الحين والآخر يثبت بما لا يدع مجالا للشك حجم الخطر الذي تمثله هذه المليشيا على أمن واستقرار البلاد ويجسد تحديا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة". وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش السوداني، تصديه لهجوم واسع شنّته "الدعم السريع" على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (غرب)، عبر خمسة محاور، في واحدة من أعنف المعارك التي تشهدها المدينة منذ أشهر.

وقال الجيش، في بيان، إن "قوات الجيش والقوة المشتركة من الحركات المسلحة والقوات المساندة تمكّنت من صد هجوم كبير شنّته مليشيا الدعم السريع، منذ فجر اليوم (السبت) على مدينة الفاشر من خمسة محاور". وأوضح البيان، أن "المليشيا استخدمت في الهجوم قوات مشاة ومركبات قتالية ومصفحات ومدرعات، بعد أن حشدت مرتزقة ومأجورين، وسبق ذلك عملية قصف مكثف بالمدافع الثقيلة والأسلحة الخفيفة".

وأضاف أن القوات الحكومية "تمكنت من تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير مدرعتين و12 مركبة مصفحة و25 مركبة قتالية أخرى، إلى جانب مقتل أعداد كبيرة من المهاجمين وإصابة آخرين". ولم تصدر قوات الدعم السريع على الفور أي تعليق على بيان الجيش. وتُعدّ الفاشر، مركزاً أساسياً للعمليات الإنسانية في ولايات إقليم دارفور الخمس، وتخضع منذ 10 مايو/ أيار 2024 لحصار تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.

(الأناضول)