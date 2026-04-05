الرئيس اللبناني: السلم الأهلي خط أحمر وإثارة النعرات تخدم إسرائيل

- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي، مشيراً إلى أن إثارة النعرات الطائفية تخدم مصالح إسرائيل، وأن التفاوض معها خطوة دبلوماسية ضرورية. - قدم التعازي لأهالي ضحايا العدوان الإسرائيلي و"يونيفيل"، مشدداً على استمرار الاتصالات مع الدول الصديقة للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها. - شدد على أهمية الاهتمام بالنازحين وتأمين مراكز إيواء لهم، وانتقد وجود السفير الإيراني في لبنان دون صفة رسمية.

أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، أن السلم الأهلي في لبنان يشكل "خطاً أحمر"، محذراً من أن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية تصب في مصلحة إسرائيل، وذلك خلال مشاركته في قداس عيد الفصح في مقر البطريركية المارونية في قرية بكركي.

وأضاف عون: "منذ سنوات ونحن ننتظر قيامة لبنان، وفي ظل الدمار والتهجير، همّنا هو الحفاظ على السلم الأهلي الذي هو خط أحمر، ومن يحاول المس به فإنه يقدم خدمة لإسرائيل"، لافتاً إلى أن "ألف عدو خارج الدار ولا عدو داخل الدار. ولا أحد يريد الفتنة لأن اللبنانيين تعبوا من الحروب". وتساءل عون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، بشأن جدوى رفض التفاوض مع إسرائيل: "ماذا سنجني من التفاوض؟ وأنا أقول: ماذا جنينا من الحرب؟"، مؤكداً أن "التفاوض ليس تنازلاً، والدبلوماسية ليست استسلاماً"، وأن الاتصالات مستمرة لوقف القتل والدمار.

وشدد على أنه "لا خوف من حرب أهلية أو فتنة داخلية لأن الشعب اللبناني واع"، منتقداً في الوقت نفسه الهجوم على الجيش اللبناني قائلاً: "ماذا فعلتم للجيش أنتم؟ الجيش يقوم بعمله، ولولاه لما كنتم الآن في بيوتكم، فهو لا يعمل وفق الأجندات بل وفق المصلحة الوطنية".

وفي ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي، وجّه عون التعازي إلى أهالي الضحايا متمنياً الشفاء للجرحى، كما قدّم التعازي إلى "يونيفيل" وإندونيسيا بقتلاهما في جنوب لبنان. وأكد أن لبنان طالب بوقف إطلاق النار قبل الدخول في أي مفاوضات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن "الطرف الآخر لم يرد بعد"، لافتاً إلى استمرار الاتصالات مع الدول الصديقة للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، ومندداً بشدة باستهداف المدنيين والأبرياء.

وعلى الصعيد الداخلي، شدد على أن "السلم الأهلي مسؤولية مشتركة، والحرية المطلقة فوضى"، معتبراً أن من يثير النعرات المذهبية "يقدم خدمة لإسرائيل". وفي الملف الإنساني، أكد أن الدولة تعمل على الاهتمام بالنازحين وتأمين مراكز إيواء لهم، مع الحفاظ على كرامتهم، موجهاً الشكر إلى اللبنانيين الذين احتضنوا المتضررين.

وحول لقاءاته السابقة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي، قال عون إنها ركزت على عدم التدخل بشؤون الآخرين، مؤكداً أن السفير الإيراني في لبنان ليس سفيراً ولم يقدّم أوراق اعتماده، هو موجود في السفارة من دون صفة ووظيفة.

ونعت القوة الدولية في وقت سابق ثلاثة جنود إندونيسيين قضوا في حادثين منفصلين يومي الأحد والاثنين في جنوب لبنان. كما أعلنت، الجمعة، جرح ثلاثة جنود، إصابات اثنين منهم خطيرة، من جراء "انفجار" داخل أحد مواقعها قرب بلدة العديسة، من دون أن تحدد مصدره. واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بأنه "أطلق قذيفة صاروخية سقطت داخل موقع" يونيفيل.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة في جاكارتا، السبت، أن الجنود الثلاثة المصابين إندونيسيون. ونددت وزارة الخارجية الإندونيسية، السبت، بالانفجار. وقالت في بيان إن "تكرار مثل هذه الهجمات أو الحوادث غير مقبول"، مضيفة: "بغضّ النظر عن سببها، فإن هذه الأحداث تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز حماية قوات حفظ السلام في ظل تصاعد حدة النزاع". ومنذ انتشارها عام 1978، قتل 97 من قوة يونيفيل من جراء أعمال عنف في جنوب لبنان، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم القوة، في بيان، الجمعة: "لقد كان هذا الأسبوع صعباً على قوات حفظ السلام". وذكّرت "جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، بما في ذلك تجنب أي أنشطة قتالية قريبة قد تعرّضهم للخطر".

وأسفر العدوان الإسرائيلي الموسّع على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي عن استشهاد 1422 شخصاً وإصابة 4 آلاف و294 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقاً للسلطات اللبنانية.