الرئيس الكولومبي يعتزم ملاحقة ترامب أمام القضاء الأميركي

- أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن نيته الدفاع عن نفسه قانونياً في الولايات المتحدة ضد اتهامات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي وصفه بـ"البلطجي" و"تاجر مخدرات غير قانوني". - توترت العلاقات بين كولومبيا والولايات المتحدة بعد تبادل الإهانات بين الرئيسين، مما دفع السفير الكولومبي في واشنطن للتحذير من خطر يهدد العلاقة التاريخية بين البلدين. - وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الرئيس الكولومبي بـ"المجنون"، مشيراً إلى ولاء الجيش والشرطة الكولومبية لأميركا رغم التوترات المتصاعدة.

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أمس الأربعاء، أنه يعتزم "الدفاع عن نفسه قانونيا" في الولايات المتّحدة وملاحقة نظيره الأميركي دونالد ترامب بتهمة القدح والذم بعدما نعته الملياردير الجمهوري خلال مؤتمر صحافي بـ"البلطجي". وقال الرئيس اليساري "سأدافع عن نفسي قانونيا أمام المحاكم الأميركية، بالاستعانة بمحامين أميركيين، وذلك ردّا على الافتراءات التي وُجّهت إليّ على الأراضي الأميركية من قبل مسؤولين كبار".

وكولومبيا والولايات المتّحدة حليفتان تقليديا لكنّ العلاقة بينهما توترت بشدة في الأشهر الأخيرة بعدما تبادل رئيساهما الإهانات علانية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، وصف ترامب الرئيس الكولومبي بأنه "تاجر مخدرات غير قانوني"، وأن "شعبيته متدنية وغير محبوب"، محذراً من أن على بيترو "أن يوقف" عمليات تهريب المخدرات "وإلا فستتولى الولايات المتحدة القضاء عليها نيابة عنه، ولن يتم ذلك بطريقة لطيفة".

من جهته، ندّد سفير كولومبيا لدى واشنطن بتهديدات ترامب لبلاده ورئيسها، محذّرا من أنّ العلاقة الوثيقة التي جمعت البلدين طوال قرنين أصبحت في خطر. وقال السفير دانيال غارسيا بينا لوكالة فرانس برس في بوغوتا بعدما استدعته بلاده للتشاور إنّ ما صدر عن ترامب "غير مقبول". وأضاف "لا يمكن تحت أيّ ظرف من الظروف تبرير تهديدات واتهامات كهذه لا أساس لها على الإطلاق". وردّا على نعت ترامب لبيترو بـ"البلطجي" وتهديده باتّخاذ "إجراءات بالغة الخطورة" ضدّ كولومبيا ورئيسها، قال السفير بنبرة ملؤها الذهول "هناك أمور غير مقبولة" في ما صدر عن الرئيس الأميركي.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء أمس الأربعاء، الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بالـ"مجنون"، في هجوم يأتي بعد تصاعد حدّة التوترات بين واشنطن وبوغوتا إثر شنّ الجيش الأميركي في المحيط الهادئ غارة ضدّ قارب لتهريب المخدرات. وقال روبيو للصحافيين "أعتقد أنّ السلطات الكولومبية، وبخاصة الجيش والشرطة، لا تزال موالية بشدة لأميركا. المشكلة الوحيدة في كولومبيا هي رئيس مجنون"، مضيفا "هذا الرجل مجنون، مجنون! هو ليس في كامل قواه العقلية".

(فرانس برس، العربي الجديد)