الرئيس الكولومبي يصف إسرائيل بـ"النظام النازي" بسبب إبادة غزّة

- انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إسرائيل بشدة، مشبهاً إياها بالنظام النازي بسبب حربها في غزة، مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين واستدعاء كولومبيا لسفيرها من إسرائيل. - ردود فعل إسرائيلية غاضبة جاءت من وزير الخارجية جدعون ساعر والمندوب لدى الأمم المتحدة داني دانون، حيث وصفوا تصريحات بيترو بأنها معادية للسامية وتشوه ذكرى الهولوكوست. - أعلنت كولومبيا نيتها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وانضمت إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة.

هاجم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأربعاء، إسرائيل وشبهها بـ"النظام النازي"، وذلك تعليقاً على حرب الإبادة التي تنفذها في قطاع غزة. وقال بيترو، في كلمة له خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي، إن عشرات الآلاف قتلوا في غزة. وأضاف: "إنهم (الإسرائيليون) يمطرون الناس بالصواريخ، حتى الأطفال. لا يمكن إخفاء هذه الأرقام، ولا يمكن لأي مصلحة سياسية أو اقتصادية أن تُخفي هذه الحقيقة".

وتابع: "هذا هو القاسم المشترك الحقيقي لما سأقوله هنا، وهو أننا نعود إلى الحقبة النازية"، وفق موقع "واللا" العبري. ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار طاول 90% من البنى التحتية.

وفي رده على تصريحات بيترو، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على منصة "إكس": "الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته، وصمة عار على جبين أمته العظيمة"، على حد تعبيره. وزعم ساعر: "هذا المعادي للسامية يقلل بشكل ممنهج من شأن ذكرى المحرقة (الهولوكوست). إنه شيوعي دمر بلاده العظيمة، وقريباً سيصبح من الماضي"، في إشارة إلى انتهاء ولاية بيترو، إذ تشهد بلاده انتخابات رئاسية في 21 يونيو/حزيران الجاري لن يترشح فيها.

بدوره، كتب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، على منصة "إكس": "لا شيء يبرر تصريحاته المرفوضة. إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يُنشأ ليكون منصة لأفكار أيديولوجية مشوهة ولتشويه ذكرى الهولوكوست". وفي مايو/أيار 2024، أعلن بيترو أن بلاده ستقطع العلاقات مع إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في غزة، وفق "واللا".

رصد جيش الاحتلال يستعد لاحتمال تكثيف العدوان على غزة

وحينها، قال بيترو لأنصاره في بوغوتا، الذين خرجوا في مسيرة احتفالاً بيوم العمال ودعماً لإصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية: "نعلن أننا سنقطع غداً العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل بسبب حكومتها ورئيس وزرائها اللذين يدعمان الإبادة الجماعية". وأضاف أن الدول لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأحداث في غزة.

وبحسب موقع "واللا"، "تدهورت العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية (العدوان على غزة)، وأعلنت كولومبيا استدعاء سفيرها من إسرائيل بعد أقل من شهر على اندلاع الحرب". وأردف: "كما أدانت كولومبيا بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأذى الذي لحق بالمدنيين الفلسطينيين، وقد فعلت ذلك إلى جانب تشيلي وبوليفيا اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل".

وتابع موقع "واللا": "علاوة على ذلك، سعت الحكومة اليسارية بقيادة بيترو إلى الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي"، بشأن ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

(الأناضول)