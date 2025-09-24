- دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى ملاحقة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جنائيًا بسبب الغارات الأميركية في البحر الكاريبي التي استهدفت قوارب لمهرّبي مخدرات، وأسفرت عن مقتل شبان فقراء. - انتقد بيترو سياسة الولايات المتحدة لمكافحة المخدرات، معتبرًا أنها تهدف إلى الهيمنة والسيطرة على شعوب الجنوب بدلاً من وقف تدفق الكوكايين. - أضافت إدارة ترامب كولومبيا إلى قائمة الدول غير المتعاونة في الحرب على المخدرات، مما أدى إلى توتر العلاقات بين واشنطن وبوغوتا.

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أمس الثلاثاء، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ملاحقة نظيره الأميركي دونالد ترامب "جنائيا" بسبب الغارات التي شنّتها الولايات المتّحدة في البحر الكاريبي ضدّ قوارب قالت إنّها لمهرّبي مخدّرات. وقال بيترو إنّ "شبّانا فقراء" عُزّل لقوا مصرعهم في الغارات التي أدرجتها واشنطن في إطار عملية تنفّذها لمكافحة تهريب المخدّرات قبالة سواحل فنزويلا.

واتّهم الرئيس الكولومبي نظيره الأميركي بأنّه "أصدر الأوامر" بضرب هذه القوارب، ما أسفر عن مقتل "شبّان يسعون ببساطة إلى الهروب من الفقر" ولم يكن بمقدورهم أن "يدافعوا عن أنفسهم". وانتقد بيترو بشدة سياسة الولايات المتحدة لمكافحة المخدرات، مدعيا أنها تهدف إلى دعم "سياسة الهيمنة"، وقال: "سياسة مكافحة المخدرات لا تهدف إلى وقف الكوكايين القادم إلى الولايات المتحدة، بل تهدف إلى السيطرة على شعوب الجنوب ككل".

وقُتل 14 شخصاً على الأقلّ في غارات أميركية استهدفت ثلاثة قوارب على الأقلّ، في هجمات وصفها خبراء تابعون للأمم المتّحدة بأنّها عمليات "إعدام خارج نطاق القضاء".

وأضافت إدارة ترامب كولومبيا إلى قائمة الدول التي تفشل في التعاون في الحرب على المخدرات، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، لكنها أصدرت في الوقت نفسه إعفاء يحول دون أي خفض كبير للمساعدات المقدمة إلى ما يُعد تقليدياً أقوى حلفاء واشنطن في أميركا اللاتينية.

وجاء هذا القرار في خضمّ حملة يشنّها ترامب على تهريب المخدرات من أميركا اللاتينية إلى بلاده. وتعكس هذه الخطوة، التي أُعلنت الأسبوع الفائت، طفرة استمرت لعقد كامل في إنتاج الكوكايين بكولومبيا، إلى جانب تباطؤ في جهود القضاء على زراعة الكوكا في ظل إدارة الرئيس اليساري غوستافو بيترو.

والعلاقات بين واشنطن وبوغوتا وطيدة في العادة لكنّها تدهورت منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الفائت. وشهدت الدولتان أزمة دبلوماسية قصيرة لكن حادّة في أواخر يناير بسبب خلاف حول إعادة مهاجرين غير شرعيين من الولايات المتحدة إلى كولومبيا.

