الرئيس الكولومبي يدعو إلى إنشاء جيش دولي تطوعي لتحرير فلسطين

- الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية ويدعو لإنشاء جيش دولي لحماية الإنسانية وتحرير فلسطين، مشيرًا إلى أن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن دمر آمال الدبلوماسية. - بيترو يؤكد أن أحداث غزة أصبحت قضية إنسانية عالمية، داعيًا جميع الدول لإنشاء جيش تطوعي لحماية الإنسانية، مشددًا على أن زوال فلسطين يعني زوال الإنسانية. - وزارة الخارجية الأميركية تعلن إلغاء تأشيرة بيترو بسبب "أفعال تحريضية" خلال احتجاج في نيويورك، حيث حث الجنود الأميركيين على عصيان الأوامر.

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية بكل معنى الكلمة، مجددا دعوته لإنشاء جيش دولي من أجل حماية الإنسانية وتحرير فلسطين. جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته، الجمعة، في تظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بإسرائيل في ميدان تايمز سكوير في نيويورك. وذكر بيترو أن "ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بكل معنى الكلمة، ولا يمكن تفسيره بطريقة أخرى، الهدف هو القضاء على الشعب الفلسطيني".

وأشار بيترو إلى أنه قدّم توصيات بشأن غزة في خطابه أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف: "لقد دمر الفيتو الأميركي الأخير في مجلس الأمن الدولي كل آمال الدبلوماسية، يُظهر لنا التاريخ البشري أنه عندما تبقى الدبلوماسية دون حل، من الضروري الانتقال إلى المرحلة التالية".

وتابع: "عندما تقع إبادة جماعية، تكون جريمة ضد الإنسانية قد ارتكبت، واليوم، يتكشف مشهدٌ شبيه بالإبادة الجماعية التي تعرض لها اليهود، ولأن جريمةً ضد الإنسانية ارتُكبت، فلا بد من محاسبة المسؤولين". وأردف: "الناس يبدون ردة فعل أكبر يوما بعد يوم ضد الإبادة الجماعية، ليست لدينا أي مشاكل لا مع الشعب الإسرائيلي ولا مع اليهود، في الواقع، لديّ العديد من الأصدقاء اليهود". وجدد دعوته لجميع دول العالم الرافضة الإبادةَ الجماعيةَ في غزة لإنشاء جيش قوي على أساس تطوعي، من أجل حماية الإنسانية وتحرير فلسطين.

وقال مخاطبا الجنود الأميركيين: "لا تصوّبوا صواريخكم ضد الإنسانية، لا تنحنوا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل اخدموا الإنسانية". وأضاف: "أنحني احتراما لجميع جنود أميركا الشمالية الذين قاتلوا وفقدوا أرواحهم في أوروبا ضد (الزعيم الألماني أدولف) هتلر، لا تنسوا البطولة التي أظهرها أسلافكم"، داعيا الإنسانية إلى رفع صوتها مجددا كما فعلت مع النازية.

وأكد أن أحداث غزة لم تعد مشكلة تخص الدول العربية أو السلطة الفلسطينية فحسب، بل أصبحت قضية مشتركة للبشرية جمعاء. وقال: "إذا زالت فلسطين، زالت الإنسانية، أدعو جميع الأمم والدول إلى إنشاء جيش قوي لحماية الإنسانية، على أساس التطوع، وستقوم كولومبيا بما يقع على عاتقها في إنشاء هذا الجيش".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، أنها ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بسبب قيامه بـ"أفعال تحريضية"، على حد وصفها، خلال وقفة احتجاجية في نيويورك. وقالت الخارجية الأميركية في منشور على منصة إكس: "في وقت سابق (الجمعة)، وقف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في أحد شوارع نيويورك وحض جنوداً أميركيين على عصيان الأوامر والتحريض على العنف"، مضيفة: "سنلغي تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية".

