الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بتنفيذ "إعدامات" في المحيط الهادئ

- اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الولايات المتحدة بتنفيذ "إعدامات خارج نطاق القضاء" عبر ضربات تستهدف قوارب مهربي المخدرات، مما أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصف بيترو بـ"مهرب مخدرات" وهدد بقطع المساعدات العسكرية عن كولومبيا. - إذا نُفذ قرار قطع المساعدات، سينتهي التعاون الأمني بين البلدين، مما يهدد جهود الحد من تدفق الكوكايين من كولومبيا إلى الولايات المتحدة. - استدعت كولومبيا سفيرها من واشنطن ودعت إلى الحوار، بينما وصفت الولايات المتحدة بيترو بـ"المجنون" بعد مقتل شخصين في ضربة أميركية جديدة.

اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، يوم الخميس، الولايات المتحدة بتنفيذ "إعدامات" على خلفية الضربات التي تشنّها على قوارب في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، والتي تقول إنها تستهدف مهربي مخدرات. وقال بيترو إن واشنطن تنفذ من خلال هذه الضربات "إعدامات خارج نطاق القضاء... تنتهك القانون الدولي".

ودعت الحكومة الكولومبية الولايات المتحدة إلى وقف هذه الضربات التي أدت إلى مقتل 37 شخصًا على الأقل وتدمير تسعة قوارب، وفق الأرقام الأميركية. وأثار الموقف الكولومبي غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ندد ببيترو ونعته بأنه "مهرب مخدرات"، وأعلن قطع مساعدات عسكرية حيوية عن بوغوتا.

وفي حال تنفيذ هذا القرار، ستنتهي عقود من التعاون الأمني بين البلدين للحد من تدفق الكوكايين من كولومبيا، أكبر منتج في العالم لهذا المخدر، إلى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك له. ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بيترو بأنه "مجنون"، فيما استدعت كولومبيا سفيرها من واشنطن، ودعت إلى الحوار.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، قُتل شخصان يُشتبه في أنهما مهربا مخدرات بضربة أميركية جديدة استهدفت مركباً، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، لافتاً إلى أن الهجوم هو الأول من نوعه في المحيط الهادئ. وبذلك يرتفع إلى ثماني ضربات على الأقل العدد الإجمالي للعمليات الأميركية المعلنة ضد مراكب يشتبه في أنها تُستخدم في الاتجار بالمخدرات، وقد وقعت غالبيتها في البحر الكاريبي، وأدت إلى مقتل 34 شخصاً على الأقل.

وأوضح هيغسيث في منشور على منصة إكس أنه "كان هناك مهربا مخدرات إرهابيان على متن المركب في أثناء الضربة التي نُفذت في المياه الدولية. قُتل الإرهابيان ولم يُصب أي من أفراد الجيش الأميركي في هذه الضربة". وأضاف: "على غرار تنظيم القاعدة الذي أعلن الحرب على بلدنا، تعلن هذه الكارتلات الحرب على حدودنا وشعبنا. لن يكون هناك ملاذ أو رحمة، بل فقط عدالة".

(فرانس برس، العربي الجديد)