الرئيس الكولومبي: تعرضت لمحاولة اغتيال يوم الاثنين

تحدث الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، عن وجود مخططات اغتيال متجددة ضده، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في البلاد. وفي لقاء مع وزرائه بث مباشرة، تحدث بيترو عن حوادث محددة وقعت خلال تنقلاته.

وقال الرئيس الكولومبي إنه خلال ليلة الاثنين الماضي، لم تتمكن الطائرة المروحية التي كان يستقلها من الهبوط لأنه "كان من المتوقع أن يطلق النار عليها، ولم يشغّلوا حتى الأضواء في المكان الذي كان من المفترض أن أحطّ فيه". وبدلاً من ذلك، حلق فوق البحر المفتوح لساعات. يُذكر أن بيترو، الذي تولى منصبه منذ عام 2022، كان قد تحدث سابقا بشكل متكرر عن خطط مزعومة لمهاجمته.

وجاءت تصريحات بيترو بعد الاختفاء المؤقت لعضوة مجلس الشيوخ من السكان الأصليين آيدا كيلكوي، المقربة منه سياسيا، ما دفع الرئيس للتحدث عن مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين السياسي، قائلا: "هذا يضعني في حالة تأهب". ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في نهاية مايو/ أيار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقبل، مطلع الشهر الجاري، في البيت الأبيض، الرئيس الكولومبي، في أول لقاء مباشر بينهما بعد سلسلة من التهديدات والاتهامات المتبادلة، على خلفية اختطاف القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وغادر الرئيس الكولومبي البيت الأبيض دون عقد مؤتمر صحافي أو أية تصريحات للصحافيين، لكنه شارك على حسابه في "إكس" عدة صور مع رسالة موقعة ونسخة من كتاب ترامب "فن الصفقة".

وكان ترامب قد ذكر في المكتب البيضوي قبل اللقاء أن رئيس كولومبيا "بطريقة ما أصبح لطيفاً للغاية بعد الهجمات على فنزويلا". وعلى مدى أشهر، تبادل الطرفان الانتقادات الحادة، وصولاً إلى تهديد ترامب منذ أسابيع بهجمات عسكرية ضد كولومبيا على غرار فنزويلا، قبل أن يتحدث الطرفان هاتفياً ويتفقا على عقد اجتماع.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)