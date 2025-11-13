الرئيس الصيني يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين

- انسحب الرئيس الصيني شي جين بينغ من قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، لينضم إلى الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في عدم الحضور، مما يعني غياب رؤساء أكثر ثلاث دول نفوذاً في المجموعة. - أكد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا أن القمة ستُعقد كما هو مقرر، مشيراً إلى أن غياب الولايات المتحدة لن يؤثر على سيرها، وأن القرارات المهمة ستُتخذ بحضور قادة آخرين. - تركز رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة على "التضامن والمساواة والاستدامة"، مع التركيز على تخفيف ديون الدول النامية وتمويل التكيّف مع تغيّر المناخ.

ألغى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مشاركته في قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة في جنوب أفريقيا، عقب انسحابات سابقة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء لي شيانغ سوف يمثّل الجمهورية الشعبية في جوهانسبرغ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وهذا يعني أنه للمرة الأولى منذ تشكّلت المجموعة، سوف يتغيب رؤساء أكثر ثلاث دول نافذة في مجموعة العشرين (الولايات المتحدة وروسيا والصين) عن حضور القمة. ويرسل الروس نائب رئيس الإدارة الرئاسية ماكسيم أوريشكين. وأمس قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إن غياب الولايات المتحدة عن قمة مجموعة العشرين المقررة في جوهانسبرغ يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني لن يغيّر شيئاً، مضيفاً "إذا لم يكونوا هنا، فذلك شأنهم".

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه لن يرسل أي ممثل عن إدارته إلى هذا الاجتماع السنوي لأكبر اقتصادات العالم، متّهماً حكومة بريتوريا من دون دليل باضطهاد المزارعين البيض. وقال رامافوزا إن "الولايات المتحدة، بعدم مشاركتها في مجموعة العشرين، يجب ألا تظن أن القمة لن تُعقد. مجموعة العشرين ستُعقد كما هو مقرر. قادة آخرون سيكونون حاضرين، وفي النهاية ستُتخذ قرارات مهمة، وإذا لم يكونوا هنا، فذلك شأنهم".

وحذا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي حذو نظيره ترامب، إذ أكد متحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء أنه لن يشارك في القمة، وسينوب عنه وزير الخارجية بابلو كيرنو. وتُعدّ جنوب أفريقيا من البلدان التي يستهدفها ترامب بشكل متكرر على الساحة الدولية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني.

وأضاف الرئيس الجنوب أفريقي الذي يفترض أن تسلّم بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة إلى الولايات المتحدة أن "ما يمكنني قوله، من خلال خبرتي في السياسة، هو أن المقاطعات لا تنجح أبداً، وإنما تأتي بنتائج عكسية". ويتمحور شعار رئاسة بريتوريا للمجموعة حول "التضامن والمساواة والاستدامة"، مع التركيز على تخفيف ديون الدول النامية، وتمويل التكيّف مع تغيّر المناخ، وتحقيق النمو الشامل، وهي أولويات وصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها "معادية لأميركا".

وقال رامافوزا: "ستُتخذ قرارات للمضي قدماً في مختلف الملفات. على الولايات المتحدة أن تعيد التفكير في جدوى سياسة المقاطعة، لأنني من خلال تجربتي أرى أنها لا تنجح. من الأفضل أن تكون داخل الخيمة بدلاً من خارجها". وأعلن ترامب في وقت سابق أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026 ستُعقد في ميامي بولاية فلوريدا، الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وحدّد لاحقاً أنها ستكون في منتجع "ترامب ناشونال دورال ميامي" الذي يملكه.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)