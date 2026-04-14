الرئيس الصيني يدعو إلى شراكة أقوى مع دول العالم العربي

- دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز الشراكة بين الصين والعالم العربي وسط تغيرات عالمية غير مسبوقة، مشددًا على أهمية التنسيق في مواجهة خيارات السلام والحرب. - شهد ولي عهد أبوظبي توقيع اتفاقيات مع الصين في مجالات متعددة، منها الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. - تأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى بكين في ظل توترات إقليمية متصاعدة، مع اهتمام متزايد من الصين بتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة العربية.

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى شراكة أكثر قوة وحيوية بين الصين والعالم العربي، في ظل التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم. وأفادت تقارير إعلامية بأنّ شي قال لولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور بكين، إن هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق والتعاون في ظل مواجهة العالم خيارات السلام والحرب، وكذلك الوحدة والمواجهة. وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي في وقت يشهد توتراً حاداً في منطقة الخليج، بعد فشل محادثات مطلع الأسبوع بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أسابيع في إيران.

وشهد ولي عهد أبوظبي، مساء الاثنين، توقيع اتفاقيات في الصين شملت مجالات عدة، من بينها الطاقة. وأفاد المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي، في بيان، بأن خالد بن محمد بن زايد بحث مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وشهد الجانبان توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، بحسب البيان.

ومساء الأحد، وصل ولي عهد أبو ظبي إلى العاصمة بكين، في مستهل زيارة رسمية يبحث خلالها سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الإمارات والصين، وفق المكتب الإعلامي لأبوظبي، في بيان سابق. وتأتي الزيارة غير محددة المدة بعد توقف هجمات بصواريخ ومسيَّرات طاولت الإمارات خلال ردّ طهران على الحرب الأميركية الإسرائيلية ضدها.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تحركات إقليمية ودولية متسارعة لإعادة ضبط العلاقات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، خصوصاً بعد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وما تبعه من هجمات طاولت دولاً في المنطقة، بينها الإمارات، قبل أن تتوقف مع سريان وقف إطلاق النار. كذلك تعكس الزيارة اهتماماً متزايداً من بكين بتعزيز حضورها في المنطقة، عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول العربية، في وقت تتقاطع فيه الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة الإقليمية.

(رويترز، الأناضول)