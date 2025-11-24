الرئيس الصيني يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي

- بحث الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب التعاون الثنائي وقضية تايوان، مؤكدين على أهمية الحفاظ على زخم العلاقات بعد لقائهما في كوريا الجنوبية لتخفيف حدة الحرب التجارية. - شدد شي على أن عودة تايوان إلى الصين جزء من النظام الدولي بعد الحرب، بينما تواصل بكين تأكيد سيادتها على الجزيرة، وسط استمرار التوترات التجارية بين البلدين. - توقعات بانفراج في العلاقات بحلول عام 2026، مع تعهدات متبادلة لدعم استضافة اجتماعات دولية، وزيارات مرتقبة للرئيسين لتعزيز التعاون.

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ بحث في اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب التعاون الثنائي وقضية تايوان. ونقلت الوكالة عن شي قوله إن على البلدين "الحفاظ على زخم العلاقات" بعد لقاء الزعيمين الشهر الماضي في بوسان بكوريا الجنوبية، حيث سعيا إلى تخفيف حدّة الحرب التجارية بين بلديهما.

وأضافت شينخوا أن شي "شدد على أن عودة تايوان إلى الصين جزء مهم من النظام الدولي الذي أعقب الحرب"، في وقت تؤكد بكين أن الجزيرة جزء من أراضيها وتهدد باستخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها. والتقى ترمب وشي في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ عام 2019، في محادثات حظيت بمتابعة كثيفة فيما بقي أكبر اقتصادين في العالم يخوضان حرباً تجارية.

وتبدأ المواجهة بين واشنطن وبكين بالمعادن النادرة وصولاً إلى فول الصويا ورسوم الموانئ، ما أدى إلى اضطراب الأسواق وتعطيل سلاسل الإمداد لأشهر. وقال الرئيس الصيني لترامب الاثنين إن الاجتماع "الناجح" في كوريا الجنوبية "ساعد في ضبط المسار ومنح زخماً للحركة المستقرة للسفينة العملاقة التي تمثل العلاقات الصينية-الأميركية"، وفق شينخوا.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين "بقيت مستقرة وواصلت التحسّن منذ الاجتماع، وهو ما قوبل بترحيب واسع من الجانبين والمجتمع الدولي". وتسود توقعات في الأوساط الصينية بأن عام 2026 قد يحمل انفراجاً في العلاقات مع الولايات المتحدة بعد موجة عالية من التوتر السياسي والتجاري بين الصين وأميركا بدأت منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وتتعزز هذه التوقعات مع تعهد الولايات المتحدة بدعم استضافة الصين للاجتماع السنوي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، ودعم بكين لاستضافة الولايات المتحدة لقمة مجموعة العشرين. ومن الشائع أن يشارك رؤساء الدول في مثل هذه الاجتماعات، لذا قد يلتقي الرئيس الصيني ونظيره الأميركي على هامش الحدثين، ومن المتوقع أيضاً أن يزور ترامب الصين في إبريل/ نيسان المقبل، في حين وافق شي، حسب ترامب، على زيارة الولايات المتحدة في عام 2026.

(فرانس برس، العربي الجديد)