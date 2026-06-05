الرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية الاثنين

- يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، في أول زيارة له منذ 2019، بعد إعلان كوريا الشمالية عن منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم وخطط لتعزيز قواتها النووية. - تأتي زيارة شي بعد استضافته للرئيسين الأميركي والروسي في بكين، وتعكس تقارباً متزايداً بين كوريا الشمالية والصين، حيث تعتبر الصين أكبر شريك تجاري ومزود بالمساعدات لكوريا الشمالية. - التقى كيم جونغ أون وشي في بكين سابقاً، مؤكدين على تعزيز التعاون والدعم المتبادل، مع التركيز على حماية المصالح المشتركة وبناء عالم متعدد الأقطاب.

أعلنت كوريا الشمالية والصين اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيصل إلى بيونغ يانغ الأسبوع المقبل، في أول زيارة له منذ سنوات. وجاء الإعلان بعد يوم من كشف كوريا الشمالية عن منشأة جديدة لإنتاج وقود القنابل النووية. وخلال زيارته المنشأة، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن خطط لتعزيز القوات النووية للبلاد "بشكل متسارع". وقد قيّم جيش كوريا الجنوبية المنشأة النووية الجديدة بأنها مصنع لتخصيب اليورانيوم.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كلا البلدين في تقارير موجزة إن شي سيتوجه إلى الدولة الجارة من يوم الاثنين إلى الثلاثاء. وكانت آخر زيارة له في يونيو/حزيران 2019. وتأتي هذه الرحلة بعد أسابيع قليلة من استضافة شي بشكل منفصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين.

وفي السنوات الأخيرة، أولى كيم الأولوية لتطوير العلاقات مع روسيا من خلال إرسال قوات وأسلحة تقليدية لدعم حربها ضد أوكرانيا، لكنه تقرب أيضا في الآونة الأخيرة من الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري ومزود بالمساعدات.

والتقى شي وكيم في بكين في سبتمبر/أيلول الماضي، وتعهدا بالدعم المتبادل وتعزيز التعاون. وزار كيم العاصمة الصينية لحضور عرض عسكري صيني إلى جانب قادة أجانب آخرين من بينهم بوتين.

وفي 11 إبريل/نيسان الماضي، التقى الزعيم الكوري الشمالي وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بيونغ يانغ. ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن من المهم لكوريا الشمالية والصين تكثيف التبادل والاتصالات على مختلف المستويات، وإن تعزيز العلاقات الثنائية أمر حيوي لحماية المصالح المشتركة. وأشارت الوكالة إلى أن كيم أعرب عن دعمه مساعي الصين لبناء "عالم متعدد الأقطاب" ودعا إلى علاقات أعمق بين الحليفين التقليديين.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)