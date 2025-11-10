الرئيس الصومالي يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر

- وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الجزائر لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، حيث تركز الزيارة على مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات الأمنية بين البلدين. - الجزائر أبدت استعدادها لدعم الصومال في بناء قدرات الشرطة وتطوير تقنيات التحقيق، مع التركيز على تعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. - تم توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، بالإضافة إلى بحث دعم التعليم وتوسيع برامج التبادل العلمي، وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الجزائر، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية هي الثانية له بعد مشاركته في القمة العربية فيها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وهي زيارة يهيمن عليها ملف التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي.

والشهر الماضي، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الجزائري المكلفة بالشؤون الأفريقية سلمة بختة منصوري استعداد الجزائر للتعاون الفعّال مع الصومال في مكافحة الإرهاب، عبر تشارك تجربة الجزائر في هذا الصدد، وكذا توفير دعم جزائري لجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية لمواجهة التنظيمات المتطرفة، وفي الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وطلبت مقديشو، في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، دعماً جزائرياً في مجال الأمن، وحمل الطلب السفير الصومالي في الجزائر يوسف أحمد حسن إلى القائد العام للشرطة الجزائرية علي بدوي، ويتعلق بمجالات بناء الشرطة الصومالية، والتدريب المتخصص، وكيفية تطوير الأساليب والتقنيات العلمية للتحقيق في الجرائم المدنية، مثل البصمات، وتحليل الحمض النووي، ومسرح الجريمة، والتعاون الكامل في مكافحة الإرهاب.

وزار وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عبدي علي، في أغسطس/آب الماضي، للتحضير لزيارة الرئيس الصومالي حيث التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف، وجرى خلال زيارة الوزير التوقيع على ثلاث اتفاقيات تشمل إنشاء لجنة حكومية مشتركة، واستحداث آلية للتشاور السياسي، وتعزيز التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، فيما جرى الاتفاق على فتح نقاش للتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتعليم والتجارة وبناء القدرات.

وخلال الشهر نفسه، عقد سفير جمهورية الصومال لقاءً مع وزير التعليم العالي الجزائري كمال بداري، لبحث إمكانية دعم الحكومة الجزائرية جهود الحكومة الصومالية في تطوير قطاع التعليم، وتمكين الطلاب الصوماليين من الاستفادة من منح للدراسة في الجامعات والمعاهد الجزائرية، وتوسيع برامج التبادل العلمي. كما شارك وزير التجارة والصناعة الصومالي محمود أحمد آدم غيسود في المعرض والاجتماع الوزاري الخاصين باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في سبتمبر/أيلول الماضي، وناقش سبل تطوير العلاقات التجارية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.