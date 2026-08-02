- أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على رفض بلاده لأي تدخل إسرائيلي في الصومال، مشددًا على استخدام القوة والاستراتيجية لحماية سيادة البلاد ووحدتها الوطنية. - أوضح الباحث أحمد عبد الله أن الحكومة الفيدرالية يمكنها استخدام سياسة طوق الحصار وحشد الرأي العام وتحالفات المعارضة لمواجهة إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، مع التعاون مع جيبوتي لمنع الوجود الإسرائيلي. - شدد الصحافي أويس حسين عدو على أهمية بناء جبهة داخلية متماسكة وتوسيع الشراكات الإقليمية لتعزيز قدرات الصومال، محذرًا من المخاطر الأمنية لإقامة قاعدة إسرائيلية في بربرة.

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

، أن بلاده تخوض "معركة حازمة ضد الأطماع الإسرائيلية" في أراضي بلاده، لافتاً إلى أن الحكومة الفيدرالية ستستخدم "القوة والاستراتيجية معاً للتصدي لأيّ تدخل، ولن نسمح بأي محاولة لتقسيم الصومال".

وفي خطاب ألقاه شيخ محمود، أمس السبت، في افتتاح الدورة الثامنة لجلسات البرلمان الصومالي، أشار إلى أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع تطور العلاقات بين إسرائيل وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، معتبراً أن أي خطوة من هذا النوع "ستُعد اعتداءً مباشراً على سيادة جمهورية الصومال ووحدتها الوطنية". ودعا الرئيس في ختام حديثه إلى التمسك بالوحدة الوطنية، مؤكداً أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه تمثلان "خطاً أحمر" لا يمكن التفاوض بشأنه أو التهاون فيه.

سياسة طوق الحصار

وحول أوراق الحكومة وخياراتها الدبلوماسية لمنع التمدد الإسرائيلي في إقليم أرض الصومال، قال الكاتب والباحث الصومالي أحمد عبد الله لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة الفيدرالية لديها أوراق ضغط على إقليم أرض الصومال، عبر تطبيق سياسة طوق الحصار ضد حكومة الإقليم الانفصالي، وشد أطرافها، خاصة من إقليمي سول وأودل، وهي مناطق تقع في نطاق جغرافية الإقليم، لافتاً إلى أنه "في حال تمكنت الحكومة من ممارسة ضغوط على حكومة إقليم أرض الصومال، يمكن أن تلعب هذه السياسة الداخلية دوراً كبيراً في منع تفاقم الخطر الإسرائيلي بالمنطقة".

وأشار عبد الله إلى أن حكومة مقديشو لديها فرصة أخرى لحشد الرأي العام الداخلي في إقليم أرض الصومال عبر القنوات الرسمية وغير المباشرة، وتشكيل تحالفات مع أحزاب المعارضة في الإقليم الانفصالي، وكذلك توحيد الجهود والرؤى مع حكومة جيبوتي لمواجهة الوجود الإسرائيلي في منطقة البحر الأحمر وتحجيم هذا الخطر قبل فوات الأوان. وأضاف: "في حال تبنت الدولتان (الصومال وجيبوتي) هذا النهج، يمكن أن يؤدي ذلك إلى منع الإقليم الانفصالي من أن يكون حاضنة إسرائيل في منطقة تعد حساسة أمنياً وجيوسياسياً بالنسبة للمنطقة ودول القرن الأفريقي وتلك المشاطئة للبحر الأحمر".

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معالجة الخلافات وتهيئة بيئة سياسية

من جهته، يعتبر الصحافي الصومالي، أويس حسين عدو، لـ"العربي الجديد" أنه "من الناحية الاستراتيجية، قد لا يكون التعويل على حشد ضغط دولي أو عربي ضد إسرائيل وحده كافياً لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الصومالية، ما لم يسبقه بناء جبهة داخلية متماسكة. فالصومال الذي يواجه تحديات تتعلق بالسيادة ووحدة الأراضي يكون أكثر قدرة على إدارة التهديدات الخارجية عندما يستند إلى توافق سياسي داخلي ومؤسسات تتمتع بالشرعية والثقة".

وأضاف عدو "الأولوية بالنسبة لمقديشو ينبغي أن تتمثل في معالجة الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وتهيئة بيئة سياسية قائمة على التوافق واحترام الأطر الدستورية، بما يعزز الموقف التفاوضي للدولة في مواجهة الضغوط والتدخلات الخارجية".

حسين عدو: الأولوية بالنسبة لمقديشو ينبغي أن تتمثل في معالجة الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات

وأشار الصحافي الصومالي إلى أن أي سياسة خارجية فاعلة "تحتاج إلى أن تكون امتداداً لوحدة الموقف الداخلي، لا بديلاً عنها. فكلما ازدادت الانقسامات السياسية، اتسعت فرص القوى الخارجية لاختراق المشهد الصومالي واستثمار التباينات الداخلية لخدمة مصالحها".

ورأى عدو أن تعزيز التماسك الوطني يمثل، في المقام الأول، "أداة لحماية الأمن القومي قبل أن يكون مجرد استحقاق سياسي". وبالتوازي مع ذلك، أشار إلى أن توسيع الحكومة الفيدرالية شراكاتها الإقليمية مع الدول التي ترتبط معها بعلاقات استراتيجية، مثل تركيا ومصر وقطر، قد يساهم في تعزيز قدرات الدولة في المجالات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية. وقال: "يمكن لمثل هذه الشراكات، إذا بُنيت على المصالح المشتركة، أن توفر تحالفاً إقليمياً متماسكاً لمواجهة المحور الإسرائيلي في المنطقة".

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وحول المخاوف المتعلقة ببناء قاعدة إسرائيلية في أرض الصومال، أشار عدو إلى احتمال إقامة وجود عسكري إسرائيلي في بربرة، مبيناً أنه "إذا تحقق مثل هذا السيناريو، فإنه قد يغير التوازنات الأمنية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ويزيد من احتمالات انخراط أطراف إقليمية أخرى في سباق نفوذ مضاد، الأمر الذي قد يرفع مستوى المخاطر الأمنية ويؤثر في استقرار المنطقة بأسرها". واستدرك قائلاً إن "تقييم هذه السيناريوهات يظل مرتبطاً بما سيتحقق فعلياً على أرض الواقع، وبطبيعة الترتيبات التي قد تُبرم مستقبلاً، إذ لم يُعلن حتى الآن عن وجود قاعدة إسرائيلية قائمة في بربرة".

وكانت وسائل إعلام صومالية قد كشفت عن وجود خطط إسرائيلية وأميركية لبناء قاعدة أميركية في مدينة بربرة الاستراتيجية بإقليم أرض الصومال الانفصالي، مشيرة إلى أنها قد تكون منطلقاً لتنفيذ هجمات نوعية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، إلا أن قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال داغفين أندرسون نفى في مقابلة بثتها وسائل إعلام محلية، السبت الماضي، وجود مثل هذه الخطط، مؤكداً أن الولايات المتحدة تحترم سيادة الصومال ووحدته، وذلك رداً على الزيارات المتكررة لقيادة (أفريكوم) إلى إقليم أرض الصومال الانفصالي.