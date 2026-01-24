الرئيس البرازيلي يتهم ترامب بالسعي لقيادة "أمم متحدة جديدة"

- اتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا نظيره الأميركي دونالد ترامب بالسعي لإنشاء "أمم متحدة جديدة" عبر "مجلس السلام"، مؤكداً تواصله مع قادة عالميين للدفاع عن الأمم المتحدة. - أطلق ترامب "مجلس السلام" في دافوس، داعياً قادة عالميين للانضمام، بينما دافع لولا عن التعددية ضد "الأحادية" و"قانون الأقوى"، وتواصل مع قادة مثل شي جين بينغ وبوتين. - انتقد لولا مشروع إعادة إعمار غزة الذي أطلقته إدارة ترامب، مشيراً إلى تدمير وقتل الآلاف، بينما وصف ترامب "مجلس السلام" كبديل محتمل للأمم المتحدة.

اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

، الجمعة، نظيره الأميركي دونالد ترامب بالسعي إلى أن يصبح "سيداً" لـ"أمم متحدة جديدة" عبر إنشاء "مجلس السلام"، مؤكداً أنه تواصل مع عدد من القادة في العالم للدفاع عن المنظمة الأممية. وقال لولا في خطاب: "بدلاً من إصلاح الأمم المتحدة ، ماذا يحدث؟ يقترح الرئيس ترامب إنشاء أمم متحدة جديدة يكون هو سيدها الوحيد".

وأطلق ترامب الخميس "مجلس السلام

" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا ليعمل على حل النزاعات في العالم، في ما قد يفضي إلى تشكيل هيئة منافسة للأمم المتحدة. ووجّه ترامب دعوات إلى عدد من قادة العالم للانضمام إلى هيئته الجديدة، بينهم الرئيس البرازيلي، الذي لم يردّ على الدعوة. ودافع لولا في خطابه عن التعددية في مواجهة ما وصفه بصعود "الأحادية" و"قانون الأقوى". وقبل ذلك، أجرى الرئيس البرازيلي الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني شي جين بينغ الذي أكد التزامه الدفاع عن "الدور المحوري" للأمم المتحدة، من دون الإشارة إلى المجلس الجديد الذي أطلقه ترامب.

وأعرب لولا عن أسفه لأن "ميثاق الأمم المتحدة جارٍ تمزيقه"، معلناً أنه أمضى "أسبوعاً يتصل بكل دول العالم"، في محاولة "لإيجاد سبيل للالتقاء" والدفاع عن النظام متعدد الأطراف. وأوضح أنه تحدّث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونظيرته المكسيكية كلاوديا شينباوم. وانتقد لولا مشروع إعادة إعمار غزة الذي أطلقته إدارة ترامب بعد العدوان الإسرائيلي، قائلاً: "دمروا، وقتلوا أكثر من 70 ألف شخص، ليقولوا إننا الآن سنعيد بناء غزة ونبني فيها فنادق فاخرة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن "مجلس السلام" برئاسة دونالد ترامب بكونه جزءاً من خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، إلا أن مسودة "الميثاق" التي قدّمها ترامب تمنحه صلاحيات واسعة ترمي للمساهمة في حل النزاعات حول العالم، ما قد يفضي إلى تشكيل هيئة منافسة للأمم المتحدة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أقرّ ترامب بأنّ "مجلس السلام" قد يكون بديلاً لمنظمة الأمم المتحدة، إذ رد بـ"من الممكن" على سؤال وُجه إليه في هذا الخصوص، مضيفاً أن "الأمم المتحدة لم تكن مفيدة، ولم تحقق ما كان ينبغي لها فعله"، معتبراً أنه كان ينبغي للمنظمة الأممية "إنهاء الحروب التي أنهيتها بنفسي".

(فرانس برس، العربي الجديد)