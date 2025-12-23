الرئيس الإسرائيلي يقبل دعوة إلى زيارة أستراليا عقب هجوم سيدني

- قَبِل رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعوة لزيارة أستراليا بعد هجوم إرهابي استهدف مهرجان "حانوكا" في سيدني، مما أدى إلى مقتل 15 شخصًا. - أعرب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن صدمته وتعاطفه مع الضحايا، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة معاداة السامية والتطرف. - اعتقلت السلطات الأسترالية سبعة رجال يشتبه في ارتباطهم بالهجوم، بينما قُتل أحد المهاجمين وأصيب الآخر، ووجهت إليه تهم متعددة بالقتل والتسبب في أذى جسدي جسيم.

قبِل رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعوة رسمية إلى زيارة أستراليا، على خلفية الهجوم الذي استهدف مهرجان "حانوكا" اليهودي في مدينة سيدني. وأوضح المتحدث باسم هرتسوغ، بنيامين لي، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة ستُنفذ "في أقرب وقت ممكن".

وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان، أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وجّه الدعوة خلال اتصال هاتفي مع هرتسوغ، أعرب فيه عن "صدمته الشديدة من الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجالية اليهودية" على شاطئ بوندي، وأدى إلى مقتل 15 شخصًا، وفق نص البيان.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الأسترالي "أعرب عن تعاطفه الكبير مع الضحايا الكثيرين، وقدّم تعازيه للأسر المفجوعة". ومن جهته، شدد هرتسوغ لألبانيز على الضرورة القصوى لتطبيق "جميع الإجراءات القانونية اللازمة"، لمواجهة التصاعد الخطير وغير المسبوق في معاداة السامية والتطرف والإرهاب الجهادي.

واعتقلت السلطات الأسترالية سبعة رجال في جنوب غرب سيدني يعتقد أن لديهم روابط أيديولوجية بالمسلّحين، يوم الاثنين الماضي، اللذين كانا وراء الهجوم في شاطئ بوندي الذي أدى إلى مقتل 15 شخصاً خلال احتفال بعيد "الحانوكا" اليهودي يوم الأحد الماضي. واعتقلت شرطة نيو ساوث ويلز الرجال السبعة، الذين سافروا من ولاية فيكتوريا المجاورة في مركبتين، في ضاحية ليفربول بسيدني.

وكان مهاجمان قد فتحا النار يوم الأحد على حشود تحتفل بعيد "حانوكا" اليهودي في شاطئ بوندي الشهير بسيدني، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات، وكان معظم القتلى من اليهود. وقتل أحد المهاجمين برصاص قوات الأمن، بينما أصيب الآخر ووجهت إليه لاحقاً 15 تهمة قتل و40 تهمة تسبب في أذى جسدي جسيم مع نية القتل.

ويحيي اليهود "عيد الحانوكا" إحياءً لذكرى انتصار "المكابيين" على الإمبراطورية السلوقية عام 165 قبل الميلاد، ويستمر الاحتفال هذا العام بين 14 و22 ديسمبر/ كانون الأول. إلى ذلك، قالت حركة "حباد" اليهودية المتطرفة إن عدداً من مبعوثيها قتلوا وأُصيبوا في الهجوم، بينهم الحاخام إيلي سلانغير.

إسرائيلياً، وظف المسؤولون حادثة إطلاق النار ضمن سياق "معاداة السامية"، وتقديم إسرائيل ضحية، إذ سارع الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى استغلال الواقعة، معلقاً عليها بالقول: "حذّرنا مراراً وتكراراً أمام الحكومة الأسترالية من الحاجة إلى اقتلاع معاداة السامية من جذورها بعدما تفشّت في أراضيهم"، وأضاف أنه "في هذه الأثناء، فإنّ إخوتنا وأخواتنا في سيدني الأسترالية يقبعون تحت هجوم إرهابي بالتزامن مع إيقاد شمعة الحانوكا (عيد الأنوار العبري)"، مشيراً إلى أننا: "نصلي لشفاء الجرحى، ونعزي عائلات القتلى".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)