جددت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، تأكيدها صرف رواتب الأسرى الفلسطينيين من خلال نظام الرعاية الاجتماعية الجديد، الذي كانت قد أعلنت عنه في شهر فبراير/ شباط 2025. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، فقد أشارت إلى أنّ ذلك "يأتي انطلاقاً من التزامها الثابت بتنفيذ خارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، وبناء منظومة وطنية موحدة للحماية والرعاية الاجتماعية وفق أعلى المعايير الدولية".

ولفتت الرئاسة الفلسطينية إلى إصدار القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، الهادف إلى توحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت إدارة ومسؤولية مؤسسة وطنية واحدة. وبحسب البيان، فقد أكد الرئيس محمود عباس

أنّ المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي تعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، وهي المخوّلة بدفع المخصصات المالية، وتطبيق معايير الاستحقاق بكل عدالة وشفافية، وتنفيذ أحكام القانون بحذافيرها دون أي استثناء.

ووفق بيان الرئاسة الفلسطينية، "لن تُصرف أي مخصصات مالية لأي فئة من الفئات المشمولة بالنظام الجديد إلا بعد تعبئة الاستمارة الموحدة المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، واستيفاء شروط ومعايير الاستحقاق المنصوص عليها في القانون". وجاء في القرار الصادر عن عباس، "تُعتبر الحكومة والوزارات والمؤسسات الأخرى غير ذات صلة بملفات الصرف أو برامج المخصصات المالية، بعد نفاذ القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025".

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن أي إجراءات أو تعليمات تصدر عن غير المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي تُعدّ لاغية وغير ملزمة. وأكدت الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، محذرة من أي تجاوز أو تعطيل لمقتضياته، مشيرة إلى أن المسؤولية الكاملة عن تطبيق القرار ومتابعة الاستحقاقات تقع حصرياً ضمن اختصاص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

ودعت الرئاسة الفلسطينية جميع المستفيدين إلى التعاون الكامل مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وتعبئة الاستمارة الموحدة عبر القنوات الرسمية فقط، لضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، وفي إطار منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية الموحدة. وكان عباس قد أصدر، في فبراير/ شباط الماضي، مرسوماً رئاسياً تُنقَل بموجبه مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

ويقضي المرسوم الرئاسي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وجاء المرسوم بعد ضغوط مارستها الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة لوقف دفع مخصصات مالية للأسرى وأسر الشهداء والجرحى، وعلى إثرها دخلت السلطة الفلسطينية بأزمة مالية، بسبب احتجاز الاحتلال عائدات ضرائب فلسطينية تجبيها إسرائيل. ولم تمض أيام على المرسوم بتحويل تلك المخصصات حتى أصدر عباس قراراً يقضي بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس إلى التقاعد، وتعيين رائد أبو الحمص بديلاً له.

وجاء القرار الرئاسي بعد أيام من مؤتمر صحافي رفض فيه فارس مرسوماً رئاسياً يتعلق بمخصصات الأسرى الفلسطينيين، متهماً شخصيات لم يسمّها بأنها وراء المرسوم "الذي سيحوّل الأسرى إلى حالات اجتماعية بدلاً من الإبقاء على مكانتهم الاجتماعية".