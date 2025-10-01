الرئاسة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات لعباس زكي ينتقد فيها خطة ترامب

- تبرأت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح من تصريحات عباس زكي التي انتقدت خطة ترامب بشأن غزة، مؤكدة أن موقفهما الرسمي يرحب بجهود وقف الحرب في القطاع. - وصف عباس زكي الخطة الأميركية بأنها وثيقة استسلام، داعياً القيادة الفلسطينية لإعادة النظر في خياراتها الاستراتيجية وتوحيد المواقف لمواجهة "المؤامرة الأميركية - الإسرائيلية". - تتضمن خطة ترامب وقف الحرب في غزة، الإفراج عن المحتجزين، ونزع سلاح حماس، مع إدارة دولية للقطاع، مما يتماشى مع طموحات حكومة نتنياهو.

تبرأت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح اليوم الأربعاء، من تصريحات للقيادي في حركة فتح عباس زكي، التي انتقد فيها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. وقالت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في بيان لهما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، "إن التصريحات الصادرة باسم الرئاسة الفلسطينية وموقف حركة فتح اللتين رحبتا بالجهود الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، هي الموقف الرسمي لدولة فلسطين، وإن تصريحات عباس زكي مرفوضة ولا تمثل أحداً، ولا تعبر عن الموقف الرسمي الفلسطيني".

وكان عباس زكي صرح لفضائيات عربية عقب إعلان خطة ترامب بتصريحات مغايرة لموقف الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح. وأكد زكي أن الخطة الأميركية وثيقة استسلام وصيغت بطريقة تجعل من غزة منطقة خاضعة لتجارب وإدارة بعيدة لا تمثل شعبها.

وشدد زكي على أن قبول بعض الدول العربية والإسلامية بهذه الوثيقة شكل غطاء مبيتاً للخطة. ودعا زكي القيادة الفلسطينية وكل القوى الوطنية إلى "إعادة النظر الفورية في خياراتها الاستراتيجية لمواجهة المؤامرة الأميركية - الإسرائيلية، وكذلك توحيد المواقف الفلسطينية ووضع خطة وطنية شاملة تراعي تهديدات التفكك والوصاية".

وتنصّ خطة ترامب التي كشف عنها الاثنين وأعلن أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق عليها، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات الأسرى الفلسطينيين. وجاء إعلان ترامب، خطته المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على القطاع، متماشياً مع وجهة النظر الإسرائيلية، ويلبّي طموح حكومة اليمين المتطرفة بزعامة نتنياهو. وتنصّ الخطة في جوهرها على فرض واقع سياسي جديد في غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وتولي إدارة دولية مسؤولية الحكم في غزة، مع الاستعانة بشخصيات مستقلة في إدارة الملف الحكومي خلال الفترة الأولى.